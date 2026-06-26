Cái giá của HIEUTHUHAI

Tối 26/6, HIEUTHUHAI chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi cùng giá vé cho Mắt Nhắm Mắt Mở Concert - concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Đây cũng là dự án sân khấu quy mô lớn nhất của nam rapper tính đến thời điểm hiện tại, đánh dấu bước tiến mới trong kỷ nguyên quảng bá album phòng thu thứ hai cùng tên.

Theo thông tin được công bố, Mắt Nhắm Mắt Mở Concert sẽ diễn ra vào ngày 1/8/2026 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đáng chú ý, thời điểm này trùng với cột mốc tròn 6 năm kể từ khi King Of Rap mùa đầu tiên lên sóng vào năm 2020 - chương trình đã trở thành bệ phóng đưa HIEUTHUHAI đến gần hơn với khán giả đại chúng và mở ra hành trình trở thành một trong những rapper có sức ảnh hưởng nhất thế hệ mới.

HIEUTHUHAI chính thức công bố sơ đồ chỗ ngồi cùng giá vé cho Mắt Nhắm Mắt Mở Concert

Thông tin được chú ý nhất hiện tại là sơ đồ sân khấu cùng hệ thống hạng vé. Mức giá cao nhất thuộc hạng Ban Công (ngồi) với giá 3,5 triệu đồng, đi kèm 3 exclusive photocard, dây đeo và thẻ đeo, poster cùng quyền ưu tiên mua merchandise. Hạng Tâm Trí (đứng) có giá 3 triệu đồng, cũng nhận bộ quà tặng tương tự và quyền lợi ưu tiên mua merchandise. Các hạng vé còn lại gồm Hành Lang (ngồi) giá 2,5 triệu đồng, Sân Trước (đứng) giá 1,8 triệu đồng, Mái Nhà (ngồi) giá 1,6 triệu đồng và thấp nhất là Nhà Kho (ngồi, tầm nhìn hạn chế) với giá 500.000 đồng.

Theo lưu ý từ ban tổ chức, toàn bộ hạng vé ngồi đều được phát hành kèm số ghế. Hạng vé Tâm Trí được phát hành kèm số queue để vào khu vực sân khấu theo thứ tự tương ứng, trong khi hạng Sân Trước không áp dụng số queue và khán giả được tự do di chuyển. BTC cũng nhấn mạnh một số vị trí có thể bị ảnh hưởng tầm nhìn bởi lan can, thiết bị kỹ thuật hoặc máy quay, sơ đồ hiện tại chỉ mang tính minh họa và có thể thay đổi trong quá trình sản xuất chương trình.

HIEUTHUHAI rất thấu hiểu tâm lý fan khi cố gắng đưa ra giá vé "mềm" nhất có thể để nhiều người có thể mua được

Giá vé được đưa ra khá hợp lý và dễ tiếp cận, thậm chí ở mức tầm trung so với nhiều concert hiện nay. HIEUTHUHAI cũng rất thấu hiểu tâm lý fan khi cố gắng đưa ra giá vé "mềm" nhất có thể để nhiều người có thể mua được. Theo đó, với sự lớn mạnh của fandom HIEUTHUHAI, cuộc chiến săn vé tới đây dự kiến sẽ rất căng thẳng.

Trước đó vài ngày, HIEUTHUHAI đã khiến fan nhạc đứng ngồi không yên khi nhá hàng loạt thông tin cho concert đầu tay. Ngày 20/6, một "công trình giả lập" bất ngờ xuất hiện tại Landmark 81 với lớp bạt phủ màu indigo - gam màu chủ đạo của album Mắt Nhắm Mắt Mở. Trên công trình là dòng chữ "Mắt Nhắm Mắt Mở Concert đang trong quá trình xây dựng" cùng câu nhắn "Đừng giận nha", nhanh chóng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn tán.

Trước đó vài ngày, HIEUTHUHAI đã khiến fan nhạc đứng ngồi không yên khi nhá hàng loạt thông tin cho concert đầu tay

Đến đúng 12 giờ trưa ngày 22/6, trailer chính thức được phát hành. Trong đoạn video, HIEUTHUHAI xuất hiện với chiếc hoodie đen in dòng chữ "người im lặng", lặng lẽ bước qua các khu vực hậu trường của nhà thi đấu, xác nhận tổ chức concert. Ở thời điểm hiện tại, fandom của HIEUTHUHAI đã bước vào trạng thái chuẩn bị săn vé. Sau hiệu ứng bùng nổ từ Anh Trai Say Hi cùng lượng người hâm mộ được tích lũy qua nhiều năm hoạt động, concert đầu tiên của nam rapper được dự đoán sẽ trở thành một trong những sự kiện âm nhạc được chờ đợi nhất mùa hè.

Khán giả cũng bắt đầu dự đoán về setlist. Bên cạnh các ca khúc thuộc album Mắt Nhắm Mắt Mở, nhiều bản hit như Không Thể Say, Exit Sign, Hẹn gặp em dưới ánh trăng,... gần như chắc chắn sẽ góp mặt. Trong khi đó, danh sách khách mời vẫn được giữ kín, dù cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ có sự xuất hiện của các thành viên GERDNANG cũng như những người đồng hành cùng HIEUTHUHAI trong Anh Trai Say Hi.

Bên cạnh những kỳ vọng về tiêu chuẩn concert mới, áp lực chuyên môn cũng là vấn đền mà HIEUTHUHAI sẽ phải đối mặt

Bên cạnh những kỳ vọng về tiêu chuẩn concert mới, áp lực chuyên môn cũng là vấn đền mà HIEUTHUHAI sẽ phải đối mặt. HIEUTHUHAI vốn là nghệ sĩ đắt show, kinh nghiệm sân khấu phong phú. Nhưng thông thường set diễn sự kiện chỉ kéo dài 15-20 phút cho phép nghệ sĩ dồn toàn bộ năng lượng vào vài ca khúc nổi bật. Nhưng một solo concert kéo dài từ hai đến ba tiếng lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đây là nấc thang cao nhất của một nghệ sĩ trình diễn, nơi khán giả không còn đánh giá bằng những khoảnh khắc bùng nổ ngắn ngủi mà bằng khả năng duy trì chất lượng xuyên suốt cả chương trình.

Thử thách đầu tiên là bài toán thể lực và khả năng kiểm soát hơi thở. Việc vừa rap, vừa hát, vừa liên tục di chuyển trên sân khấu trong khoảng 20-25 ca khúc là áp lực cực lớn với bất kỳ nghệ sĩ nào. Không ít rapper từng gặp tình trạng hụt hơi ở nửa sau chương trình nếu không phân phối sức hợp lý. Đặc biệt, các bản phối dành cho concert thường đẩy tiếng trống và bass lên rất mạnh để tạo hiệu ứng sân khấu. Nếu không sở hữu cột hơi vững và kỹ thuật đặt âm thanh tốt, giọng live rất dễ bị chìm giữa hệ thống âm thanh live-band.

Mắt Nhắm Mắt Mở Concert sẽ trở thành bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI

Điều này càng trở nên đáng chú ý khi HIEUTHUHAI bước vào giai đoạn âm nhạc mới, tập trung vào hát. Vocal vẫn là thử thách của HIEUTHUHAI. Việc chuyển đổi liên tục giữa rap với cường độ mạnh và những đoạn hát cần giữ cao độ, kiểm soát cảm xúc trong các ca khúc. Đây là đêm diễn có thể thay đổi cách công chúng nhìn nhận HIEUTHUHAI. Trong nhiều năm qua, nam rapper luôn được đánh giá cao về ngoại hình, sức hút sân khấu và khả năng tạo ra những sản phẩm dễ tiếp cận. Tuy nhiên, vẫn tồn tại quan điểm cho rằng thành công của anh đến nhiều từ yếu tố trình diễn, hình ảnh và khả năng tạo hiệu ứng hơn là năng lực biểu diễn live.

Chính vì vậy, Mắt Nhắm Mắt Mở Concert sẽ trở thành bài kiểm tra lớn nhất trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI. Nếu có thể chứng minh khả năng hát live, rap live, kiểm soát sân khấu và dẫn dắt một concert kéo dài nhiều giờ với chất lượng ổn định, nam rapper sẽ không chỉ sở hữu một concert thành công mà còn khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trình diễn thực thụ.