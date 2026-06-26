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Tiết lộ mới nhất về đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce

| | Lifestyle

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang đến rất gần.

Theo Minh Hồng

Thanh Niên Việt

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