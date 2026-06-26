Đã tìm ra chàng trai có cơ địa viral nhất Việt Nam: Mở miệng là thành trend, xứng danh "chúa tể ngôn từ"

Nếu là một mọt phim truyền hình Việt hay thường xuyên lướt mạng xã hội, bạn chắc chắn đã không ít lần bắt gặp những từ được netizen thi nhau sử dụng như "Enter", "Mu-te", "Nương tử ơi" hay "Hê sờ lô, hê sờ li li". Những ngôn từ độc lạ này được dân tình thi nhau bắt chước nhưng không phải ai cũng hiểu, bởi đều là trend được sáng tạo ra từ nam diễn viên Duy Hưng.

Diễn viên Duy Hưng sở hữu loạt câu thoại cực viral trên MXH

Sự nghiệp tạo trend của Duy Hưng bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ vai Trung "trâu" trong Gara Hạnh Phúc (2022). Bằng việc sáng tạo ra hệ ngôn ngữ độc quyền bằng cách thêm đuôi "s" (ví dụ: "chào các bạns", "khổ lắms"), hay câu nói quen thuộc "hê sờ lô hê sờ li li", anh chàng phó sếp gara đã tạo nên một cơn sốt ngôn từ kéo dài suốt nhiều tháng trời.

"Hê sờ lô hê sờ li li", bạn nghe có quen không?

Đến khi hóa thân vào vai Khương "liều" trong bộ phim hình sự Độc Đạo (2024), Duy Hưng một lần nữa khẳng định danh xưng "chúa tể ngôn từ" là dành cho anh. Những câu nói mang tính thương hiệu như "Đông vui quá nhở? Họp lớp à?" khi gặp băng anh chị, hay "mấy con lợn nhựa", cách gọi "Nương tử ơi", tiếng lóng "Mu-te" (im lặng) đã trở thành chất liệu chế meme vô tận cho giới trẻ. Những câu thoại đầy tính giải trí này đã giúp Khương "liều" trở thành một trong những nhân vật đáng nhớ nhất màn ảnh nhỏ.

Vai Khương "liều" đã có nhiều câu thoại để đời

"Đông vui quá nhở? Họp lớp à?" còn thành trend hot TikTok

Không chịu đóng khung trong hình ảnh bụi bặm, phong trần, Duy Hưng gần đây đang khiến khán giả truyền hình ngỡ ngàng khi tái xuất trong bộ phim hình sự công nghệ số Lửa Trắng. Vào vai Cương "đen" - một tay chân thân tín của ông trùm ma túy, nam diễn viên gây sốt khi lần đầu tiên được mặc vest lịch lãm trên phim.

Dù diện mạo trông có vẻ "tổng tài" và lạnh lùng hơn, Duy Hưng vẫn không quên "nhiệm vụ" mang lại tiếng cười cho người xem. Chỉ qua vài tập đầu lên sóng, câu thoại dứt khoát "Enter" (đồng ý, ok) của nhân vật Cương đã ngay lập tức bị cư dân mạng "bắt trend" rần rần. Được biết, câu thoại này không có trong kịch bản mà là điểm nhấn riêng trong phong cách của Duy Hưng.

Sang Lửa Trằng, anh tiếp tục tạo trend với câu thoại "Enter"

Đài từ rõ ràng, nhịp thoại và ngắt nghỉ tự nhiên cùng lối diễn như không diễn lại khiến những câu nói của Duy Hưng trở nên cực kỳ dễ nhớ. Có những câu tưởng chừng rất bình thường nhưng qua cách thể hiện của Duy Hưng lại trở thành meme vì như được thêm muối - "mặn". Không ít khán giả còn đùa rằng Duy Hưng có cơ địa tạo trend, bởi hễ anh mở miệng là y như rằng thành "chúa tể ngôn từ" để MXH có câu cửa miệng mới.

Bình luận của dân tình:

- Nhả thoại "sương sương" cũng lên xu hướng

- Ông này đóng vai nào cũng đáng yêu

- Thở thôi cũng viral là đây

- Mới đầu tôi xem đoạn review tôi hiểu hiểu enter là gì, sau tôi mới được thông não là ảnh đồng ý ạ

- Anh Hưng mặc vest đẹp trai dã man nhưng cứ sợ anh ấy quay sang gọi nương tử ơi

Nguyễn Duy Hưng sinh năm 1989 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh chính thức đầu quân cho Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2014. Chạm ngõ màn ảnh nhỏ vào năm 2017 với vai gã giang hồ máu lạnh Hoàng "mặt sắt" trong Người Phán Xử rồi đến Nghĩa trong Quỳnh Búp Bê, anh lập tức đóng đinh với hình tượng bặm trợn, dữ dằn. Không chấp nhận bị rập khuôn, Duy Hưng đã có những bước chuyển mình ngoạn mục thành một "tắc kè hoa" trong lĩnh vực diễn xuất.

Duy Hưng trong Quỳnh Búp Bê

Từ anh Đồng cộc cằn nhưng ấm áp trong Mùa Hoa Tìm Lại, gã phó sếp tấu hài ở Gara Hạnh Phúc, cho đến vai người anh trượng nghĩa trong Người Một Nhà, Duy Hưng đều xuất sắc chinh phục khán giả để rinh về những giải thưởng danh giá như Cánh diều vàng hay Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards. Hiện tại, anh đang gây chú ý trên màn ảnh nhỏ với vai Cương trong Lửa Trắng.

Duy Hưng trong Người Một Nhà



