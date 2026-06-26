Vở ballet đỉnh cao từng lưu diễn hơn 40 quốc gia cập bến Việt Nam, giá vé cao nhất chạm mốc 20 triệu đồng

Sau dấu ấn của Anna Karenina tại Việt Nam năm 2025, đoàn ballet danh tiếng Eifman Ballet of St. Petersburg sẽ trở lại với Eugene Onegin – một trong những tác phẩm được biên đạo huyền thoại Boris Eifman đánh giá là xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tạo của ông.

Theo kế hoạch, vở ballet sẽ được biểu diễn từ ngày 21 đến 24/10/2026 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và từ ngày 28 đến 31/10/2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Vé chính thức mở bán từ ngày 26/6/2026 trên các nền tảng Ticketbox, Ticketmelon, MetaTicket và TicketVN, với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Chương trình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, do Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của VTB Bank và Dragon Capital. Đây tiếp tục là hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng thời đưa những tác phẩm nghệ thuật hàn lâm hàng đầu thế giới đến gần hơn với khán giả trong nước.

Kiệt tác Pushkin được kể bằng ngôn ngữ ballet hiện đại

Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg vào năm 2009, Eugene Onegin được Boris Eifman chuyển thể từ tiểu thuyết thơ nổi tiếng cùng tên của đại thi hào Alexander Pushkin.

Khác với nhiều phiên bản trung thành với bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX, Boris Eifman đưa các nhân vật vào không gian hiện đại, nơi những giá trị cũ dần thay đổi và con người đối diện với các lựa chọn của tình yêu, khát vọng, số phận cùng những nuối tiếc không thể cứu vãn.

Chia sẻ về tác phẩm, Boris Eifman từng cho biết ông muốn chứng minh rằng lịch sử của các mối quan hệ con người luôn vận động theo vòng xoắn ốc và liên tục lặp lại. Ông cũng nhìn thấy trong tác phẩm của Pushkin nhiều yếu tố mang tính "tiền phân tâm học", khi thế giới nội tâm, những giấc mơ và ám ảnh của nhân vật đã được khắc họa từ rất lâu trước thời Sigmund Freud.

Điểm đặc biệt của Eugene Onegin còn nằm ở phần âm nhạc khi kết hợp các tác phẩm kinh điển của Pyotr Tchaikovsky với những sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại tạo nên ngôn ngữ biểu đạt mới, góp phần làm nổi bật phong cách dàn dựng giàu chiều sâu tâm lý vốn đã trở thành thương hiệu của Boris Eifman.

Toàn bộ thiết kế sân khấu, phục trang và ánh sáng đều được đầu tư quy mô lớn nhằm hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật mà vị biên đạo người Nga đã ấp ủ trong nhiều năm.

Theo Boris Eifman, đây là "một vở diễn hướng về giới trẻ, về người trẻ, về thẩm mỹ trong các mối quan hệ của họ", đồng thời là một trong những dự án được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp sáng tạo của ông. Ông từng khẳng định: "Eugene Onegin là một tác phẩm xuất sắc ngay cả trong số các vở ballet của chính tôi."

Việt Nam tiếp tục là điểm dừng chân của đoàn ballet hàng đầu thế giới

Sau hơn 15 năm kể từ ngày công diễn đầu tiên, Eugene Onegin đã trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Eifman Ballet. Vở diễn được lưu diễn tại hơn 40 quốc gia và thường xuyên góp mặt trong các chuyến biểu diễn lớn ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Những năm gần đây, tác phẩm lần lượt được giới thiệu tại Trung Quốc, Israel, Brazil, Dubai cùng nhiều quốc gia Trung Á, trước khi tiếp tục có mặt tại Việt Nam trong tour lưu diễn quốc tế năm 2026.

Việc Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là điểm đến của Eifman Ballet mang nhiều ý nghĩa, nhất là sau thành công của Anna Karenina năm ngoái. Sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với nghệ thuật hàn lâm đã tạo tiền đề để các dự án quy mô quốc tế tiếp tục được tổ chức, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên bản đồ lưu diễn của những đoàn nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Đằng sau các chương trình như Anna Karenina hay Eugene Onegin là nỗ lực kết nối bền bỉ của Saigon Philharmonic Orchestra cùng Giám đốc Nghệ thuật Nguyễn Bảo Anh trong việc xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế và phát triển công chúng cho nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam.

Không chỉ mang các kiệt tác sân khấu thế giới đến gần khán giả trong nước, những dự án này còn góp phần khẳng định năng lực tổ chức của Việt Nam đối với các chương trình nghệ thuật quy mô quốc tế.

Sự trở lại của Eifman Ballet vì thế không đơn thuần là một sự kiện biểu diễn, mà còn cho thấy Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong dòng chảy giao lưu văn hóa toàn cầu, trở thành điểm hẹn mới của những giá trị nghệ thuật đỉnh cao.