Nhà Xinh mang tinh thần “The Art of Lifestyle” đến cửa hàng trải nghiệm mới tại Phú Mỹ Hưng

Được thể hiện thông qua từng lớp ánh sáng, sắc màu và nội thất cùng hòa quyện để truyền cảm hứng về một phong cách sống tôn trọng bản sắc riêng và kết nối đa thế hệ trong cùng một không gian sống.

Nhà Xinh khai trương cửa hàng đón đầu xu hướng nội thất mới tại Phú Mỹ Hưng

Câu chuyện ánh sáng, sắc màu và không gian hiện đại

Không gian sự kiện được thiết kế kết hợp khéo léo giữa các lớp ánh sáng và sắc màu, tạo nên một bầu không khí ấm áp, ấn tượng và đậm tính sáng tạo. Thông qua những trải nghiệm tương tác trực quan và các câu chuyện thiết kế được lồng ghép xuyên suốt, Nhà Xinh muốn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ:

"Mỗi ngôi nhà đều mang một bản sắc riêng và không có khuôn mẫu chung cho một tổ ấm lý tưởng. Khi ánh sáng, sắc màu và thiết kế hòa quyện, mỗi không gian không chỉ phản chiếu phong cách sống mà còn lưu giữ những cảm xúc và giá trị cảm xúc của mỗi gia đình."

Dấu ấn của nghệ thuật không chỉ được tạo nên bởi thiết kế, ánh sáng hay màu sắc, mà còn bắt nguồn từ khả năng sáng tạo vô hạn của trẻ thơ.

Thông qua hoạt động vẽ trực tiếp trên sofa, Nhà Xinh trao cho các em một không gian tự do để tưởng tượng, thể hiện và lưu lại những dấu ấn rất riêng của mình. Mỗi nét vẽ là một câu chuyện, một góc nhìn và một cá tính độc đáo được cất lên bằng ngôn ngữ của nghệ thuật.

Hơn cả một hoạt động trải nghiệm, đây là cách Nhà Xinh tôn vinh sự khác biệt, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và lan tỏa niềm tin rằng những ý tưởng đẹp nhất luôn bắt đầu từ sự tự do được thể hiện.

Chiếc Sofa Ogami được tô vẽ rực rỡ bởi những hoạ sĩ nhí

Không gian sáng tạo và cá tính được định hình bởi tư duy thiết kế hiện đại

Bước vào cửa hàng Nhà Xinh Phú Mỹ Hưng, khách hàng sẽ được dẫn dắt qua những không gian sống được bố trí liền mạch theo từng phong cách và nhu cầu sử dụng. Từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ đến các góc trang trí, mỗi khu vực đều được chăm chút như một ngôi nhà thực thụ, nơi nội thất, ánh sáng, chất liệu và màu sắc kết nối hài hòa để mang đến trải nghiệm chân thực và giàu cảm hứng.

Không chỉ mang đến những bộ sưu tập nội thất mới, Nhà Xinh giới thiệu một tư duy thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm; đưa ra những ý tưởng về màu sắc, linh hoạt trong cách phối màu, trưng bày và sắp xếp hài hòa nội thất trong cùng một không gian.

Đường nét tinh tế của Bộ sưu tập Victoria tại Nhà Xinh

Nhân dịp khai trương cửa hàng mới tại Phú Mỹ Hưng, Nhà Xinh giới thiệu hành trình làm mới không gian sống thông qua những bộ sưu tập nội thất mang tinh thần đương đại. Mỗi bộ sưu tập được phát triển dựa trên xu hướng sống hiện đại nhưng vẫn giữ dấu ấn riêng của Nhà Xinh, thể hiện qua thiết kế tinh tế, bảng màu hài hòa, chất liệu được chọn lọc và tính ứng dụng cao trong từng không gian.

Các sản phẩm được sản xuất bởi Nhà máy AA Corporation, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, kỹ thuật và độ hoàn thiện, mang đến giải pháp nội thất vừa bền vững, vừa giàu giá trị thẩm mỹ cho không gian sống của các gia đình Việt.

Nhà Xinh đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt

Cửa hàng Nhà Xinh không chỉ là một địa điểm trải nghiệm mua sắm; mà còn hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp toàn diện, đồng hành cùng gia đình Việt từ tư vấn thiết kế, lựa chọn nội thất đến hoàn thiện không gian sống.

Nhân dịp này, Nhà Xinh chính thức ra mắt Dịch vụ quà tặng Gift Voucher, mang đến giải pháp quà tặng linh hoạt dành cho cá nhân và doanh nghiệp, mở ra đặc quyền để người sở hữu tự do khám phá và lựa chọn những mảnh ghép nội thất phù hợp nhất với bản sắc cá nhân.

Nhà Xinh mang đến trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ nội thất toàn diện

Bên cạnh việc mở rộng dịch vụ, Nhà Xinh cũng giới thiệu hệ sinh thái nội thất đa dạng của AKA Furniture ngay tại không gian trải nghiệm mới. Nổi bật trong đó là Calligaris, thương hiệu nội thất đến từ Ý với hơn 100 năm lịch sử, được biết với các thiết kế cao cấp, công năng đa dạng.

Đầu tư cho nội thất không còn là việc mua sắm những vật dụng vật lý thông thường, mà là khoản đầu tư hiệu quả nhất cho chất lượng sống và năng lượng tinh thần của mỗi gia đình. Nhà Xinh tiên phong cập nhật xu hướng mới, tiếp tục khẳng định vị thế của một thương hiệu đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt trên hành trình nâng tầm chuẩn mực sống hiện đại.

Thông tin cửa hàng: 89 Nguyễn Lương Bằng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Mỹ, TP.HCM – nhaxinh.com