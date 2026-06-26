18 tháng tuổi mắc ung thư, 24 năm sau ghi dấu ấn tại sân chơi World Cup: Hành trình không tưởng của ngôi sao bóng đá Canada

Jayden Nelson không có tên trong danh sách chính thức của Canada khi HLV Jesse Marsch công bố đội hình dự World Cup 2026. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ đã mở ra cánh cửa cho tiền vệ sinh năm 2002.

Cuối tháng 5, Marcelo Flores bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong trận chung kết CONCACAF Champions Cup giữa Tigres và Toluca, buộc phải rút lui khỏi World Cup. HLV Jesse Marsch quyết định trao cơ hội cho Nelson - người vẫn ở lại tập luyện cùng đội tuyển dù không có tên trong danh sách cuối cùng.

Cầu thủ đang khoác áo Austin FC ngay lập tức ghi dấu ấn khi vào sân từ ghế dự bị và lập công trong chiến thắng 2-0 của Canada trước Uzbekistan ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup. Màn trình diễn đó giúp anh giành trọn niềm tin từ ban huấn luyện.

Nhưng với Nelson, việc được góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn ý nghĩa hơn rất nhiều.

Jayden Nelson ra sân cho Canada ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Căn bệnh cướp đi tuổi thơ

Khi mới 18 tháng tuổi, Jayden Nelson được chẩn đoán mắc ung thư tế bào mầm, một dạng ung thư hiếm gặp ở trẻ nhỏ. Dù trải qua hóa trị, căn bệnh vẫn tái phát và di căn lên phổi, khiến tính mạng của cậu bé nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ khi đó nói với gia đình rằng nếu Nelson may mắn sống sót, những tổn thương ở phổi sau điều trị cũng sẽ khiến cậu rất khó vận động bình thường, chứ chưa nói đến việc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau nhiều tháng hóa trị đầy đau đớn, Nelson chiến thắng bệnh tật. Chính khoảng thời gian điều trị tại Bệnh viện SickKids ở Toronto lại là nơi tình yêu bóng đá nhen nhóm trong cậu bé.

Mẹ của Nelson kể rằng bà tìm thấy một quả bóng đá nhỏ trong khu điều trị và đưa cho con trai. Từ đó, cậu bé gần như không rời quả bóng, thường xuyên rê bóng dọc hành lang bệnh viện. "Mỗi lần Jayden đá quả bóng đi quá xa, các y tá đều biết cậu bé lại đến viện. Họ nhìn thấy quả bóng trước cả khi thấy Jayden", mẹ anh nhớ lại.

Gia đình vẫn giữ quả bóng nhỏ ấy đến tận hôm nay.

Ảnh: Getty

"Đây còn lớn hơn cả một suất dự World Cup"

Sau khi chiến thắng ung thư, Nelson gia nhập học viện Toronto FC, từng bước trưởng thành trước khi sang châu Âu khoác áo Rosenborg rồi trở lại MLS trong màu áo Austin FC. Ngày nhận tin được bổ sung vào danh sách dự World Cup, việc đầu tiên Nelson làm là gọi điện cho ông nội - người đã nuôi dưỡng tình yêu bóng đá của anh từ nhỏ.

Chia sẻ về hành trình của mình, Nelson xúc động nói: "Đây là giấc mơ trở thành hiện thực. Đặc biệt khi World Cup được tổ chức trên sân nhà. Với tôi, sau tất cả những gì đã trải qua cùng căn bệnh ung thư, điều này có ý nghĩa rất lớn".

Tiền vệ 23 tuổi cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất không phải là được khoác áo đội tuyển Canada, mà là câu chuyện của mình có thể tiếp thêm hy vọng cho những đứa trẻ đang chiến đấu với bệnh tật. "Điều này còn lớn hơn cả việc được triệu tập lên tuyển. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ đang theo đuổi ước mơ hoặc phải vượt qua nghịch cảnh. Nếu tôi làm được, các em cũng có thể làm được".

Ảnh: Getty

Từ cậu bé từng được dự đoán sẽ không thể chạy nhảy bình thường đến cầu thủ góp mặt ở World Cup trên sân nhà, Jayden Nelson đang viết nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất của giải đấu năm nay.



