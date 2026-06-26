Từng phải cân nhắc cả tiền mua khăn giấy, mẹ 2 con tìm được cách kiếm thêm thu nhập chỉ với 3 giờ mỗi ngày: Có tiền riêng, tôi không còn ngại ngần mỗi lần cần chi tiêu

Có con rồi mới hiểu, cảm giác an toàn đôi khi không đến từ một tài khoản tiết kiệm lớn mà đơn giản là biết mình vẫn có khả năng kiếm ra tiền.

Tôi năm nay 36 tuổi, là mẹ của hai đứa trẻ. Có một khoảng thời gian dài sau sinh, cuộc sống của tôi gần như chỉ xoay quanh việc chăm con, dọn dẹp nhà cửa và lo toan những khoản chi không bao giờ dứt.

Nhìn bên ngoài, nhiều người nghĩ ở nhà chăm con là nhàn. Nhưng chỉ những ai từng trải qua mới hiểu áp lực lớn nhất không nằm ở việc thức đêm hay thay tã, mà là cảm giác hoàn toàn phụ thuộc về tài chính.

Những ngày phải cân nhắc từng khoản chi nhỏ

Khi nghỉ thai sản, nguồn thu nhập của gia đình gần như chỉ dựa vào lương của chồng.

Tiền sữa, tiền bỉm, học phí của con lớn, tiền điện nước, tiền trả góp nhà... cứ nối tiếp nhau xuất hiện mỗi tháng.

Có những lần tôi cầm một món đồ yêu thích trên tay rồi lại lặng lẽ đặt xuống vì nghĩ: "Thôi, để dành tiền mua sữa cho con".

Không phải vì món đồ đó quá đắt. Chỉ là khi không còn thu nhập riêng, bất kỳ khoản chi nào cho bản thân cũng khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Mọi chuyện càng trở nên áp lực hơn khi gần hết thời gian nghỉ sinh, chồng tôi bất ngờ gặp biến động công việc. Nguy cơ mất việc khiến cả gia đình rơi vào trạng thái lo lắng.

Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng chỉ dựa vào một nguồn thu nhập là điều khá rủi ro.

Điều tôi cần không phải một công việc toàn thời gian

Giống rất nhiều bà mẹ khác, tôi từng rơi vào thế khó.

Nếu quay lại làm việc toàn thời gian ngay lập tức, tôi không nỡ rời xa hai con còn quá nhỏ. Nhưng nếu tiếp tục ở nhà hoàn toàn, áp lực tài chính lại đè nặng lên vai chồng.

Tôi bắt đầu tìm kiếm những công việc có thể làm từ xa, linh hoạt thời gian và không yêu cầu phải có mặt ở văn phòng.

Mục tiêu ban đầu rất đơn giản: kiếm thêm vài triệu đồng mỗi tháng để phụ giúp gia đình. Tôi không kỳ vọng làm giàu hay đổi đời. Tôi chỉ muốn có một khoản tiền riêng để chủ động hơn trong cuộc sống.

Mỗi ngày dành khoảng 3 tiếng cho công việc phụ

Sau nhiều lần thử sức, tôi chọn một công việc trực tuyến là viết content cho 1 số cửa hàng online, có thể thực hiện ngay tại nhà.

Thời gian làm việc chủ yếu là khi các con ngủ trưa hoặc sau khi hoàn thành việc nhà vào buổi tối. Trung bình mỗi ngày tôi dành khoảng 2-3 tiếng.

Ban đầu, thu nhập không đáng kể. Có tháng chỉ đủ tiền mua sữa cho con hoặc thanh toán vài hóa đơn sinh hoạt.

Nhưng điều quan trọng là tôi bắt đầu cảm nhận được giá trị của việc tự kiếm tiền.

Khoản thu nhập nhỏ ấy giúp tôi tự tin hơn khi chi tiêu, bớt cảm giác áy náy mỗi lần mua thứ mình cần và quan trọng nhất là giảm áp lực cho gia đình.

Điều thay đổi lớn nhất không phải là tiền

Nhiều người nghĩ rằng làm thêm chỉ để tăng thu nhập. Với tôi, lợi ích lớn nhất lại nằm ở tâm lý. Khi có nguồn thu nhập riêng, tôi không còn cảm giác bị bỏ lại phía sau trong giai đoạn chăm con.

Tôi vẫn đang học hỏi, vẫn đang làm việc và vẫn tạo ra giá trị. Tôi nhận ra rằng phụ nữ sau khi sinh con không nhất thiết phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp.

Trong nhiều trường hợp, vẫn có những cách linh hoạt để duy trì khả năng kiếm tiền mà không phải đánh đổi quá nhiều thời gian dành cho con cái.

Không phải công việc nào trên mạng cũng đáng tin

Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, tôi nhận thấy một điều rất quan trọng: không nên vội vàng tin vào những lời hứa hẹn thu nhập cao.

Hiện nay có rất nhiều mô hình kiếm tiền trực tuyến xuất hiện trên mạng xã hội. Một số yêu cầu đóng phí tham gia, mua khóa học hoặc cam kết mức thu nhập phi thực tế.

Với những người đang cần tiền, đây là cạm bẫy rất dễ mắc phải.

Nếu muốn bắt đầu một công việc làm thêm, hãy ưu tiên những mô hình minh bạch, không yêu cầu đóng tiền trước, có đơn vị vận hành rõ ràng và cho phép kiểm chứng nguồn thu nhập thực tế.

Nguyên tắc của tôi là: bất cứ công việc nào hứa hẹn kiếm tiền quá dễ dàng đều cần được kiểm tra kỹ trước khi tham gia.

Phụ nữ có tiền riêng sẽ tự tin hơn

Sau vài năm, thu nhập từ công việc phụ không biến tôi thành người giàu có. Nhưng nó giúp tôi xây dựng một quỹ dự phòng nhỏ, chủ động hơn trong chi tiêu và quan trọng nhất là giữ được sự tự tin.

Tôi nhận ra rằng cảm giác an toàn không đến từ việc có thật nhiều tiền, mà đến từ khả năng tạo ra tiền khi cần thiết.

Đối với những bà mẹ đang ở nhà chăm con, đôi khi chỉ cần mỗi ngày dành ra vài giờ để học một kỹ năng mới hoặc thử một công việc phù hợp, bạn đã mở thêm cho mình một cánh cửa.

Không ai trở nên vững vàng về tài chính chỉ sau một đêm.

Nhưng từng khoản thu nhập nhỏ, được tạo ra bằng sự kiên trì mỗi ngày, có thể giúp một người phụ nữ bước đi tự tin hơn rất nhiều trên hành trình làm mẹ và xây dựng cuộc sống của riêng mình.