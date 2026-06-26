Mỗi tháng dư 10 triệu đồng, nhiều người lại bắt đầu mắc một sai lầm giống nhau

Không phải ai đi làm cũng có thể đều đặn để dành được 10 triệu đồng mỗi tháng.

Giữa tiền thuê nhà, sinh hoạt, những khoản chi phát sinh và áp lực ngày càng tăng của cuộc sống đô thị, việc cuối tháng vẫn còn một khoản tiền đủ lớn để cất riêng đã là điều không hề dễ dàng. Với nhiều người trẻ, đó là thành quả của nhiều năm đi làm, tăng lương và điều chỉnh thói quen chi tiêu.

Nhưng trớ trêu là khi bắt đầu có tiền dư đều đặn, một bài toán mới lại xuất hiện. Nên làm gì với khoản tiền này?

Không ít người lập tức nghĩ đến chuyện đầu tư. Họ tìm hiểu về chứng khoán, vàng, quỹ mở hay bất kỳ kênh nào được cho là có khả năng sinh lời tốt hơn gửi tiết kiệm. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu. Sau nhiều năm nỗ lực để có một khoản tiền dư ổn định, ai cũng muốn đồng tiền của mình tiếp tục tạo ra giá trị.

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Tuy nhiên, đây cũng là lúc nhiều người mắc phải một sai lầm khá phổ biến: dành quá nhiều thời gian tìm kiếm nơi để tiền, nhưng lại ít khi nghĩ xem khoản tiền đó đang phục vụ mục tiêu gì.

Thực tế, không ít người đều đặn tiết kiệm trong nhiều năm nhưng vẫn có cảm giác tài chính của mình chưa đi tới đâu. Tài khoản lớn hơn trước, nhưng những kế hoạch quan trọng trong cuộc sống vẫn chưa rõ ràng. Họ biết mình nên tiết kiệm, nhưng không biết mình đang tiết kiệm để làm gì.

Vậy nên, câu hỏi đầu tiên không phải là "đầu tư vào đâu?", mà là "mình đang tích lũy cho điều gì?".

Vậy nên làm gì với 10 triệu đồng dư ra mỗi tháng?

Thay vì vội vàng tìm kiếm kênh sinh lời cao nhất, người trẻ nên xác định thứ tự ưu tiên cho khoản tiền của mình.

Nếu chưa có quỹ dự phòng, đây thường là việc cần làm trước tiên. Một khoản tiền đủ trang trải từ 3-6 tháng chi phí sinh hoạt sẽ giúp giảm đáng kể áp lực khi gặp biến cố như mất việc, bệnh tật hoặc những tình huống khẩn cấp.

Sau đó, hãy nhìn lại các khoản nợ hiện có. Với những khoản vay hoặc nợ tiêu dùng có lãi suất cao, việc trả bớt nợ đôi khi mang lại hiệu quả tài chính rõ ràng hơn so với đầu tư.

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Khi nền tảng tài chính cơ bản đã ổn định, lúc này mới nên nghĩ đến các mục tiêu dài hạn hơn như mua nhà, học tập, chuyển nghề hoặc đầu tư để gia tăng tài sản.

Điều quan trọng là mỗi đồng tiền cần có một nhiệm vụ cụ thể. Bởi nếu không có mục tiêu rõ ràng, khoản tiền dư mỗi tháng rất dễ trở thành một con số đang tăng lên trong tài khoản, nhưng không thực sự giúp cuộc sống tiến gần hơn tới bất kỳ kế hoạch nào.

Suy cho cùng, sai lầm lớn nhất của người có tiền dư mỗi tháng không phải là chọn nhầm kênh đầu tư. Mà là để khoản tiền ấy lớn dần lên theo thời gian mà không biết mình đang tích lũy vì điều gì.