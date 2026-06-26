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Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại

| | Lifestyle

Không cần đến những bộ cánh lộng lẫy, Jeon Ji Hyun vẫn khiến dân tình "đổ rạp".

Là một trong những tượng đài nhan sắc đình hàng đầu của màn ảnh Hàn, Jeon Ji Hyun vẫn khiến công chúng phải trầm trồ mỗi lần xuất hiện. Mới đây, “mợ chảnh” tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng pop-up của thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Thụy Sĩ Piaget tại trung tâm thương mại Shinsegae Department Store Gangnam.

Chẳng cần đến những thiết kế cầu kỳ, Jeon Ji Hyun gây ấn tượng với vẻ ngoài thanh lịch tựa nữ thần trong chiếc váy trắng tối giản. Từ thần thái sang trọng, khí chất quý phái đến gương mặt trẻ trung gần như không thay đổi theo thời gian, nữ diễn viên một lần nữa chứng minh đẳng cấp nhan sắc mang tính biểu tượng. Thậm chí, Jeon Ji Hyun còn đẹp đến độ khiến cộng đồng mạng chắc nịch cô sinh ra để làm minh tinh.

Jeon Ji Hyun diện mẫu váy đơn giản nhưng vẫn đẹp hút hồn. (Nguồn: Instagram)

Chiếc váy trắng tối giản như 1 mảnh ghép hoàn hảo càng làm nổi bật khí chất sang trọng vốn đã trở thành thương hiệu của Jeon Ji Hyun. Thiết kế cúp ngực ôm vừa vặn cơ thể, khéo léo tôn lên bờ vai thanh mảnh, phần eo thon gọn cùng đường cong mềm mại của nữ diễn viên. Phom dáng tinh tế của bộ trang phục giúp ngôi sao xứ Hàn khoe trọn vóc dáng cao ráo, tỷ lệ cơ thể ấn tượng ở tuổi 45. Đặc biệt, đôi chân dài thẳng tắp cùng thần thái tự tin khi sải bước khiến diện mạo của Jeon Ji Hyun càng thêm phần yêu kiều, thanh tao.

Bên cạnh đó, công chúng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với khả năng duy trì vóc dáng đáng nể sau nhiều năm hoạt động trong showbiz của ngôi sao sinh năm 1981. Người đẹp vẫn giữ được body mảnh mai, cân đối, gầy nhưng trông vẫn khỏe khoắn. Cô lựa chọn những mẫu trang sức kiểu dáng hiện đại làm điểm nhấn tăng vẻ sang trọng cho tạo hình.

Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 1.
Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 2.
Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 3.

Set đồ trắng đơn giản tôn trọn vẻ đẹp thanh tú, nhẹ nhàng của Jeon Ji Hyun. (Ảnh: Instagram)

Không chỉ tinh giản ở khâu trang phục, kiểu tóc đến makeup của Jeon Ji Hyun đều vô cùng nhẹ nhàng. Mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng, buông nhẹ giúp tôn lên đường nét gương mặt thanh tú cùng khí chất nữ thần đặc trưng của nữ diễn viên. Lối trang điểm trong trẻo với lớp nền mỏng, trong veo, tập trung nhấn vào đôi mắt và bờ môi tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp không tuổi. Nhưng tất nhiên, để tạo nên 1 lớp makeup clean như vậy, làn da của Jeon Ji Hyun cũng phải giữ được độ căng bóng, mướt mịn. Qua ống kính cam thường, minh tinh xứ Hàn vô cùng tươi tắn như bị thời gian lãng quên.

Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 4.

Nhan sắc cam thường cận nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ của Jeon Ji Hyun.

Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 5.

Netizen Hàn hoàn toàn bị chinh phục bởi sắc vóc của Jeon Ji Hyun.

Sở hữu nhan sắc thuộc hàng biểu tượng cùng khí chất riêng biệt, Jeon Ji Hyun chỉ cần diện những thiết kế tối giản cũng đủ trở thành tâm điểm với thần thái sang trọng, cuốn hút. Thời gian gần đây, nhan sắc của nữ diễn viên thường xuyên trở thành hot topic trên MXH trong những buổi tuyên truyền cho bộ phim Colony. Diện mạo rạng rỡ, khí chất của Jeon Ji Hyun ở tuổi 45 còn khiến nhiều cư dân mạng Hàn Quốc hài hước nhận xét cô “không giống người bình thường”. Nhan sắc ngày càng xinh đẹp, sắc sảo cùng khả năng quản lý cơ thể đáng nể giúp nữ minh tinh vẫn giữ vững vị thế nhan sắc sau hàng chục năm hoạt động.

Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 6.
Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 7.
Chiếc váy trắng khiến dân Hàn phong Jeon Ji Hyun là huyền thoại mọi thời đại- Ảnh 8.

Jeon Ji Hyun rạng rỡ, trẻ đẹp qua ống kính cam thường được cộng đồng mạng chụp lại. (Ảnh: Instagram)

Theo Linh An

Thanh Niên Việt

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