Tạp chí Mỹ công bố nơi nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2026, có nơi giới siêu giàu chi cả tỷ cho một đêm

Tạp chí du lịch Travel + Leisure Asia (Mỹ) vừa công bố Luxury Awards Asia Pacific 2026, giải thưởng thường niên tôn vinh những khách sạn, spa, hồ bơi và dịch vụ nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm nay, Việt Nam có hàng loạt đại diện góp mặt ở các bảng xếp hạng quan trọng. Riêng Khánh Hòa có 4 cơ sở lưu trú được xướng tên, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu cả nước.

Giới thiệu về các điểm đến được vinh danh, Travel + Leisure Asia nhận định: "Bám rễ vào cảnh quan, được định hình bởi lịch sử và hoàn toàn không đi theo lối mòn, ngành khách sạn Việt Nam đang phát triển theo nhịp điệu và bản sắc riêng. Từ những bờ biển lộng gió miền Trung, vẻ tráng lệ mang dấu ấn thuộc địa của Hà Nội cho tới các khu nghỉ dưỡng biệt lập nơi đảo xa phía Nam, những chủ nhân của Luxury Awards 2026 cho thấy ngành nghỉ dưỡng Việt Nam ngày càng tự tin và đẳng cấp hơn qua từng năm".

Top 10 khách sạn nghỉ dưỡng vùng cao, vùng quê

Ở hạng mục Best Upcountry Hotels, 10 đại diện được xướng tên gồm: Zannier Hotels Bãi San Hô (Phú Yên), Anantara Hoi An Resort (Quảng Nam), Hôtel de la Coupole - MGallery (Sa Pa, Lào Cai), Topas Ecolodge (Sa Pa, Lào Cai), Azerai Kê Gà Bay (Bình Thuận), Azerai La Residence Huế (Huế), Avana Retreat (Mai Châu, Hòa Bình), Alba Wellness Valley by Fusion (Huế), Garrya Mù Cang Chải (Yên Bái) và Amanoi (Ninh Thuận).

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Zannier Hotels Bãi San Hô, khu nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển hoang sơ của Phú Yên. Resort gây ấn tượng với kiến trúc lấy cảm hứng từ làng quê Việt Nam, các biệt thự ẩn mình giữa đồi núi và bãi biển riêng biệt, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên.

Zannier Hotels Bãi San Hô

Đứng thứ hai là Anantara Hoi An Resort, tọa lạc bên sông Thu Bồn, cách phố cổ Hội An chỉ vài phút đi bộ. Khu nghỉ dưỡng nổi bật với phong cách kiến trúc Đông Dương, không gian xanh và vị trí thuận lợi để khám phá Di sản văn hóa thế giới Hội An.

Anantara Hoi An Resort

Xếp thứ ba là Hôtel de la Coupole - MGallery tại Sa Pa. Khách sạn do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế, kết hợp giữa vẻ đẹp thời trang Pháp với bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc, nhiều năm liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng khách sạn sang trọng của thế giới.

Hôtel de la Coupole - MGallery tại Sa Pa

Đáng chú ý, Amanoi đứng ở vị trí thứ 10. Nằm trong khuôn viên Vườn quốc gia Núi Chúa, hướng ra vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu Aman tại Việt Nam. Amanoi nổi tiếng với không gian biệt lập giữa núi và biển, hệ thống biệt thự cao cấp cùng dịch vụ cá nhân hóa, được xem là một trong những biểu tượng nghỉ dưỡng siêu sang của Việt Nam.

Amanoi đứng ở vị trí thứ 10. Nằm trong khuôn viên Vườn quốc gia Núi Chúa, hướng ra vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận), đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của thương hiệu Aman tại Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng bởi vị trí đắc địa và dịch vụ đẳng cấp, Amanoi còn được xem là một trong những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất Việt Nam. Giá phòng tiêu chuẩn thường từ khoảng 20-30 triệu đồng/đêm, trong khi các biệt thự có hồ bơi riêng hoặc villa nhiều phòng ngủ có thể dao động 70-150 triệu đồng/đêm, tùy thời điểm.

Đặc biệt, những biệt thự cao cấp nhất của Amanoi từng được chào bán với mức giá trên 200 triệu đồng/đêm, và nếu thuê trọn gói nhiều villa hoặc tổ chức kỳ nghỉ riêng tư, tổng chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho một đêm lưu trú. Đây cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều tỷ phú, doanh nhân và người nổi tiếng trong và ngoài nước.

Top 10 khách sạn thành phố

Ở hạng mục Best City Hotels, 10 cái tên được vinh danh gồm: Capella Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hanoi, The Reverie Saigon, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection, Park Hyatt Saigon, InterContinental Hanoi Landmark72, Hôtel des Arts Saigon – MGallery Collection, New World Saigon Hotel, Hilton Saigon và Caravelle Saigon.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Capella Hanoi, khách sạn boutique hạng sang nằm gần Nhà hát Lớn Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, khách sạn lấy cảm hứng từ thế giới opera những năm 1920, nổi bật với số lượng phòng giới hạn, không gian sang trọng và dịch vụ cá nhân hóa.

Capella Hanoi, khách sạn boutique hạng sang nằm gần Nhà hát Lớn Hà Nội và hồ Hoàn Kiếm.

Xếp thứ hai là Sofitel Legend Metropole Hanoi, biểu tượng khách sạn hơn 120 năm tuổi của Thủ đô. Với kiến trúc Pháp cổ điển, nơi đây từng đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Sofitel Legend Metropole Hà Nội được xướng tên trong Top 2 Khách sạn trong Thành phố tốt nhất Việt Nam tại giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific 2026.

Đứng thứ ba là The Reverie Saigon, khách sạn siêu sang tọa lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), nổi tiếng với nội thất xa hoa, tầm nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố và hệ thống nhà hàng, tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Top 10 khách sạn biển và đảo

Ở hạng mục Best Beach + Island Hotels, Travel + Leisure Asia gọi tên Regent Phu Quoc, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, La Veranda Resort Phu Quoc - MGallery, Four Seasons Resort The Nam Hai, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Six Senses Ninh Van Bay, Hyatt Regency Danang Resort and Spa, InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort và Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel Nha Trang.

Dẫn đầu là Regent Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng nằm trên bãi Trường (Phú Quốc, Kiên Giang), nổi tiếng với hệ thống villa hồ bơi riêng, không gian nghỉ dưỡng sang trọng và dịch vụ cao cấp.

Regent Phu Quoc

Xếp thứ hai là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, khu nghỉ dưỡng nằm trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Đây là một trong những resort nổi tiếng nhất Việt Nam, được thiết kế bởi Bill Bensley và nhiều lần giành các giải thưởng quốc tế.

Đứng thứ ba là JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, đại diện của Khánh Hòa. Tọa lạc trên bãi Dài, Cam Ranh, khu nghỉ dưỡng sở hữu bãi biển riêng, hệ thống phòng nghỉ hướng biển và nhiều tiện ích cao cấp.

JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa

Ở vị trí thứ bảy là Six Senses Ninh Van Bay, khu nghỉ dưỡng biệt lập trên bán đảo Ninh Vân (Khánh Hòa), chỉ có thể tiếp cận bằng đường thủy. Resort nổi tiếng với các villa giữa núi đá và biển xanh, cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên.

Khánh Hòa còn có thêm Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel (Nha Trang) xếp thứ 10. Khách sạn nằm tại khu vực Hòn Một, sở hữu tầm nhìn hướng vịnh Nha Trang cùng hệ thống biệt thự và phòng nghỉ cao cấp, là một trong những điểm lưu trú sang trọng mới của thành phố biển.

Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel (Nha Trang) xếp thứ 10

Với tổng cộng 4 đại diện xuất hiện trong các bảng xếp hạng của Travel + Leisure Asia, gồm JW Marriott Cam Ranh Bay Resort & Spa, Six Senses Ninh Van Bay, Villa Le Corail, A Gran Meliá Hotel Nha Trang và Amanoi (thuộc Ninh Thuận nhưng nằm trong vùng du lịch Nam Trung Bộ giáp Khánh Hòa), khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ nghỉ dưỡng hạng sang của Việt Nam và châu Á.