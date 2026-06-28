Harry Kane là "tiền đạo vĩ đại nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh"

Trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng của bảng L tại World Cup 2026, đội tuyển Anh đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Panama rạng sáng 28/6. Kết quả này không chỉ giúp "Tam Sư" hiên ngang tiến vào vòng knock-out với vị thế dẫn đầu, mà còn đánh dấu ngày tiền đạo đội trưởng Harry Kane chính thức thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù.

Kỷ lục 11 bàn thắng

Đối đầu với đối thủ Panama, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Thomas Tuchel đã chủ động gia tăng sức ép ngay từ những phút đầu. Bước ngoặt của trận đấu đến từ một pha phối hợp đẳng cấp: đón đường kiến tạo dọn cỗ từ người đồng đội Jude Bellingham, Harry Kane đã có pha chọn vị trí thông minh và tung ra cú đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện châu Âu. Đây cũng là kết quả định đoạt trận đấu, giúp ĐT Anh chính thức vượt qua Croatia để chiếm ngôi đầu bảng L và giành tấm vé trực tiếp vào vòng 1/16.

Bàn thắng vào lưới Panama không chỉ mang ý nghĩa định đoạt cục diện bảng đấu mà còn đưa Harry Kane đi vào ngôi đền của những huyền thoại. Với pha lập công này, ngôi sao sinh năm 1993 đã sở hữu tổng cộng 11 bàn thắng qua các kỳ World Cup, chính thức vượt qua kỷ lục 10 bàn của tiền bối Gary Lineker để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Anh tại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh.

Harry Kane lại lập công (Ảnh: Getty)

Bàn thắng thứ 3 của Kane tại World Cup năm nay (Ảnh: Getty)

Kỷ lục 11 bàn thắng tại đấu trường World Cup được cầu thủ này thiết lập (Ảnh: Getty)

Những con số biết nói trong ngày lịch sử của Harry Kane:

Harry Kane lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của một cầu thủ Anh tại các kỳ World Cup với 11 bàn thắng. Ngoài ra đây cũng là tổng số bàn thắng của Kane cho "Tam Sư" tại các giải đấu lớn (tính cả đấu trường World Cup và EURO) đã nâng lên con số 18.

Đồng thời anh cũng đã có 70 bàn thắng trên mọi đấu trường (cho cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia) tính riêng trong mùa giải năm nay.

Harry Kane - "tiền đạo vĩ đại nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh".

Ngay sau khi chứng kiến hậu bối xô đổ kỷ lục vô tiền khoáng hậu của mình, cựu danh thủ Gary Lineker (người Anh) đã không tiếc lời ca ngợi trên truyền thông. Ông khẳng định Harry Kane chính là "tiền đạo vĩ đại nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh".

Kane được đánh giá là tiền đạo vĩ đại nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh trong lịch sử (Ảnh: Getyy)

Với phong độ chói sáng của người đội trưởng cùng tấm vé đi tiếp với ngôi nhất bảng, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đang gửi một lời cảnh báo đanh thép đến các thế lực khác tại World Cup 2026 trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.