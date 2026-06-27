Mỹ nhân từng 'gây bão' truyền thông tại World Cup 16 năm trước giờ ra sao?

Larissa Riquelme sinh năm 1985, từng trở thành hiện tượng toàn cầu tại World Cup 2010. Khi đó, cô làm việc cho một kênh truyền hình địa phương và thường xuyên xuất hiện tại các khu vực cổ vũ công cộng ở thủ đô Asuncion để theo dõi các trận đấu của đội tuyển Paraguay.

Sức lan tỏa của Larissa thời điểm đó vượt xa khuôn khổ một câu chuyện bóng đá. Cô trở thành một trong những gương mặt được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội trong suốt giải đấu, khi hình ảnh gắn liền với chiếc điện thoại và sắc áo Paraguay xuất hiện dày đặc trên truyền hình và báo chí toàn cầu.

Thời điểm này, nhiều tờ báo thể thao lớn dành sự chú ý cho người đẹp Paraguay và gọi cô là “La Novia del Mundial” (Bạn gái World Cup).

Khoảnh khắc khiến Larissa Riquelme gây sốt trên truyền thông tại kỳ World Cup 2010.

Hiệu ứng từ giải đấu năm 2010 giúp Larissa trở thành cái tên đắt show tại Nam Mỹ, châu Âu và châu Á. Mỹ nhân sinh năm 1985 liên tục tham gia hoạt động người mẫu, chương trình giải trí và các tạp chí dành cho phái mạnh.

Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, cô tiếp tục theo học chuyên ngành truyền thông, tham gia nhiều chương trình truyền hình và dần chuyển hướng sang lĩnh vực báo chí thể thao.

Người đẹp vẫn sở hữu nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 41.

Năm 2025, Larissa lần đầu xuất hiện với vai trò phóng viên trên sóng truyền hình trong trận đấu giữa Paraguay và Peru. Đây được xem là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của cô từ một biểu tượng cổ động viên sang người làm nghề trong lĩnh vực thể thao.

Tại World Cup 2026, Paraguay nằm ở bảng đấu có sự góp mặt của các đội tuyển Mỹ, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ 9 đại diện Nam Mỹ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau lần gần nhất vào năm 2010 khi họ lọt tới tứ kết.

Ở giải đấu năm nay, Larissa sẽ đồng hành cùng đội tuyển quốc gia tại World Cup 2026 với tư cách phóng viên và bình luận viên thể thao. Đây cũng là lần đầu tiên cô trực tiếp có mặt tại một vòng chung kết World Cup, thay vì theo dõi các trận đấu từ quê nhà.

Larissa hiện là một phóng viên thể thao tại quê nhà.

Sau 16 năm, Larissa vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, gợi cảm. Trang cá nhân của cô thu hút tới hơn 2,2 triệu lượt theo dõi. Sự xuất hiện của cô tại World Cup 2026 cũng tạo nên những câu chuyện bên lề đầy thu hút.

Trong một cuộc phỏng vấn, người đẹp thừa nhận giải đấu 16 năm trước đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời cô. Danh xưng ngày ấy mang lại sự nổi tiếng cùng những cơ hội nghề nghiệp vượt xa mọi sự tưởng tượng.

"Danh xưng đó đã đưa tôi ra khỏi chiếc bong bóng mà tôi từng sống. Nó giúp tôi được tái sinh trên phạm vi toàn cầu", Larissa tâm sự.