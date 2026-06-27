Đoạn video tuyển sinh khiến dân mạng muốn nộp hồ sơ ngay sau 30 giây xem: Nữ chính là "học bá đẹp nhất Cbiz"

Mỗi mùa tuyển sinh đại học đến gần, các trường đại học luôn biết cách thu hút sự chú ý của các thế hệ học sinh bằng những chiến dịch truyền thông vô cùng sáng tạo. Bên cạnh việc giới thiệu về cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng hay các ngành học xu hướng, nhiều ngôi trường còn tung ra các thước phim quảng bá với sự góp mặt của dàn nam thanh nữ tú nhằm tiếp thêm động lực cho các sĩ tử.

Mới đây, một đoạn video chào mừng tân sinh viên của Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh (Trung Quốc) đã bất ngờ gây bão mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Sức hút của đoạn clip không chỉ đến từ danh tiếng của ngôi trường top đầu này, mà phần lớn là do nhan sắc bừng sáng, đẹp không tì vết của nữ chính xuất hiện trong khung hình.

Clip tuyển sinh gây bão vì nhan sắc quá xinh đẹp của nữ chính

Trong đoạn video đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, nữ chính xuất hiện với diện mạo vô cùng giản dị nhưng lại sở hữu nét đẹp thanh tú, dịu dàng, mang đậm khí chất của một "nữ thần học đường". Dù chỉ diện một chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt nhẹ nhàng và lối trang điểm tự nhiên, làn da trắng ngần cùng nụ cười rạng rỡ của cô nàng vẫn đủ sức làm bừng sáng cả khung hình, khiến người xem khó lòng rời mắt.

Trong video, cô gái này đã gửi gắm những lời nhắn nhủ đầy ngọt ngào và truyền cảm hứng đến các sĩ tử: "Xin chào các bạn tân sinh viên, Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh chính là nơi gửi gắm những năm tháng đại học đẹp nhất của tôi. Không khí học tập ngập tràn, những sân khấu rực rỡ, bạn bè cùng theo đuổi ước mơ, tất cả đã đồng hành và cùng tôi trưởng thành. Nơi đây luôn tạo điều kiện cho mọi đam mê tỏa sáng và giúp mọi ước mơ trở thành hiện thực. Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh sẽ mở ra cho các bạn mọi cơ hội và ước mơ bay cao của bạn cũng sẽ cất cánh từ nơi đây".

Ngay khi âm thanh và hình ảnh đầu tiên xuất hiện, các mọt phim Hoa ngữ đã nhanh chóng nhận ra gương mặt thân quen này không ai khác chính là nữ diễn viên nổi tiếng Trần Đô Linh. Đương nhiên, sự xuất hiện của nữ diễn viên không phải là một sự hợp tác thương mại ngẫu nhiên, bởi cô chính là một trong những cựu sinh viên ưu tú và là niềm tự hào của Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh (hay còn gọi tắt là Nam Hàng).

Nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối của Trần Đô Linh

Đối với những ai theo dõi làng giải trí Trung Quốc, Trần Đô Linh từ lâu đã được biết đến là một trong những biểu tượng "học bá" đích thực, sở hữu cả tài năng, học vấn lẫn nhan sắc vượt trội. Sinh năm 1993, cô từng khiến công chúng ngỡ ngàng khi thi đỗ vào ngành Khoa học và Công nghệ Cơ điện thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh với số điểm cực cao là 621 điểm trong kỳ thi đại học - một con số vô cùng đáng nể đối với một ngành kỹ thuật khô khan và có tỷ lệ chọi gắt gao tại một trường đại học thuộc Đề án 211 trọng điểm của quốc gia.

Trong những năm tháng theo học tại Nam Hàng, Trần Đô Linh không chỉ hoàn thành xuất sắc các môn học chuyên ngành vốn được xem là thử thách đối với phái nữ, mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thời sinh viên, cô từng vượt qua nhiều tên tuổi đình đám để đứng đầu bảng xếp hạng những "hoa khôi học đường" toàn Trung Quốc nhờ một tấm ảnh thẻ vô cùng mộc mạc.

Dù sở hữu tấm vé bước chân vào showbiz từ sớm sau hiệu ứng của bộ phim điện ảnh Tai Trái , Trần Đô Linh vẫn lựa chọn quay lại trường để hoàn thành việc học và nhận bằng tốt nghiệp kỹ sư đúng hạn, khẳng định tư duy và lối sống vô cùng tỉnh táo, nghiêm túc của mình.

Trần Đô Linh thời còn đi học

Và Trần Đô Linh của hiện tại

Đoạn video ngắn sau khi đăng tải đã lập tức nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Sự kết hợp giữa nhan sắc thuần khiết và nền tảng tri thức vững chắc của Trần Đô Linh đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, tiếp thêm một nguồn năng lượng tích cực rất lớn cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học.

Nhiều netizen đã để lại những bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối trước profile đỉnh cao của cô:

- Xem video mà nhan sắc này làm tôi tỉnh cả người luôn ấy. Đúng là học bá trường top đầu có khác, nhìn khí chất tri thức, nhẹ nhàng lấn át hoàn toàn luôn.

- Nhiều người cứ nghĩ cô ấy là bình hoa di động nhưng nhìn vào ngành kỹ thuật cô ấy học ở Nam Hàng đi, toàn là cơ khí với hàng không vũ trụ đấy, đỉnh thật sự!

- Trường dùng cựu sinh viên chất lượng như thế này để tuyển sinh thì ai mà cưỡng lại được cơ chứ. Nghe giọng nói dịu dàng, ngắm gương mặt xinh đẹp này xong là muốn nộp hồ sơ vào trường ngay lập tức.

- Trần Đô Linh đúng là hình mẫu lý tưởng của câu nói "vẻ đẹp của tri thức". Vừa xinh đẹp, đóng phim tốt lại còn học giỏi từ trong máu, showbiz có những bông hoa thế này thật đáng trân trọng.

- Với tôi, Trần Đô Linh chính "học bá" đẹp nhất showbiz, chuẩn "ánh trăng sáng" luôn ấy, dịu dàng, học giỏi, EQ cao.