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Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ

| | Lifestyle

Không cần những chi tiết rườm rà hay phom dáng quá cầu kỳ, sức hút của đầm trắng nằm ở sự tinh giản và tinh tế.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn là biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian. Xuất hiện trong bộ đầm trắng sang trọng, nữ diễn viên chứng minh rằng sự tinh tế luôn là "vũ khí" đắt giá nhất của phụ nữ trưởng thành.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 1.
Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 2.

Và đó cũng là lý do vì sao, khi bước sang tuổi 35 hay 40, tủ đồ của phái đẹp nhất định nên có ít nhất một thiết kế đầm trắng. Đây là món đồ vừa mang đến vẻ ngoài trang nhã, vừa giúp người mặc trông tươi tắn, sang trọng mà không bao giờ lỗi mốt.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 3.
Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 4.

Không cần những chi tiết rườm rà hay phom dáng quá cầu kỳ, sức hút của đầm trắng nằm ở sự tinh giản và tinh tế. Một thiết kế vừa vặn với cơ thể, chất liệu đẹp cùng đường cắt may khéo léo đã đủ để tôn lên vẻ đẹp của người mặc. Nhờ đó, các chị em dễ dàng ghi điểm với hình ảnh thanh tao, sang trọng và trẻ trung một cách tự nhiên trong mọi hoàn cảnh.

Đầm công sở

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 5.

Không chỉ đơn thuần là những mẫu váy midi nhẹ nhàng, thiết kế của 2Fleurs với điểm nhấn vai vuông và phần eo cách điệu, tạo hiệu ứng trẻ trung hiện đại hơn cho tổng thể thiết kế. Phần khóa kéo cũng góp phần nâng tầm thiết kế nhìn phá cách và ấn tượng hơn.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 6.

Thiết kế đầm trắng không tay của Trali rất hợp với thời tiết nắng nóng của mùa hè. Kiểu dáng vẫn hội tụ đủ sự tinh tế, trang nhã mà không kém phần sang trọng cho phong cách công sở của các chị em.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 7.

Điệu hơn chút, các chị em có thể chọn dáng váy của YAME. Thiết kế cách điệu phần cổ và vai, khéo che đi nhược điểm bắp tay to. Váy siết eo nhẹ nhàng giúp người mặc nhìn thanh thoát, nữ tính hơn.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 8.

Mùa hè năm nay, xu hướng chấm bi lên ngôi rõ rệt, thiết kế của Kate by Linh Nguyen mang đến một làn gió mới cho phong cách công sở của phái đẹp. Thiết kế cổ V nhẹ nhàng kết hợp đường siết eo tinh tế, tạo nên một mẫu váy vừa khéo hack chiều cao vừa tạo hiệu ứng eo thon dáng chuẩn.

Đầm dự tiệc

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 9.

Những mẫu đầm dài chấm gót luôn mang lại hiệu ứng thướt tha, duyên dáng cho người mặc. Thiết kế của Jennie Choo không cần quá nhiều chi tiết, mà vẫn toát lên nét thanh tao, sang trọng cho phái đẹp mỗi khi diện.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 10.

Một thiết kế đầm lệch vai với những đường xếp nếp tinh tế đến từ E Moda. Thiết kế vừa cá tính, sắc lạnh, vừa nhẹ nhàng yểu điệu, đốn tim phái đẹp ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 11.

Nếu chưa biết chọn gì cho sự kiện sắp tới, chị em hãy tham khảo ngay thiết kế đến từ Meo By An Tran. Một mẫu đầm tôn dáng, tôn chiều cao và nổi bật tất cả những lợi thế vóc dáng của phái đẹp. Một sự lựa chọn không gì tuyệt hơn cho những bữa tiệc mùa hè.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo vẫn mê đầm trắng: Phụ nữ ngoài 35 tuổi nhất định nên có một chiếc trong tủ đồ - Ảnh 12.

Một thiết kế tinh giản trong từng chi tiết nhưng vẫn đốn tin phái đẹp bởi nét cao sang, kín đáo. Mẫu váy của Calla House dành cho chị em thích sự tối giản nhưng vẫn phải thật sự nổi bật trước đám đông.


Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

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