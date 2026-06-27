Hãng dép tông Brazil gây sốc khi xếp 4.500 đôi dép thành quốc kỳ khổng lồ cổ vũ World Cup

Khi đôi dép quốc dân trở thành biểu tượng của niềm tự hào Brazil

Nhân dịp đội tuyển Brazil chính thức vượt qua vòng loại để góp mặt tại FIFA World Cup, Havaianas - thương hiệu dép tông thuộc tập đoàn Alpargatas - đã thực hiện một chiến dịch quảng bá ngoài trời (OOH) khác biệt hoàn toàn so với cách làm truyền thống.

Thay vì dựng những tấm billboard khổng lồ hay sử dụng khẩu hiệu kêu gọi cổ vũ, Havaianas quyết định để chính sản phẩm nổi tiếng nhất của mình kể chuyện. Tổng cộng 4.500 đôi dép tông được sắp xếp tỉ mỉ để tạo thành một lá cờ Brazil khổng lồ, biến vật dụng quen thuộc gắn liền với đời sống thường nhật thành biểu tượng của tinh thần dân tộc.

Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi quy mô ấn tượng cũng như ý tưởng sáng tạo. Lá cờ không được tạo nên bằng sơn hay chất liệu in ấn, mà hoàn toàn từ những đôi dép tông - món đồ đã trở thành một phần trong hình ảnh văn hóa của người Brazil suốt nhiều thập kỷ.

Chính sự đơn giản ấy lại tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ. Chỉ bằng một hình ảnh trực quan, Havaianas đã khơi gợi cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ trong thời điểm cả đất nước đang hướng về World Cup.

Chiến dịch cũng cho thấy cách Havaianas làm mờ ranh giới giữa quảng cáo và nghệ thuật thị giác. Việc biến hàng nghìn đôi dép thành quốc kỳ khổng lồ không chỉ là một màn trưng bày sản phẩm, mà còn khiến người xem nhìn lại một vật dụng quen thuộc dưới góc nhìn hoàn toàn mới. Đôi dép không còn đơn thuần là món đồ thời trang hay phụ kiện mùa hè, mà trở thành biểu tượng văn hóa mang theo bản sắc Brazil.

Thông qua ý tưởng này, thương hiệu tiếp tục khẳng định khả năng biến những vật dụng đời thường thành phương tiện kể chuyện giàu cảm xúc, điều không phải nhãn hàng nào cũng làm được.

Havaianas khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa Brazil

Chiến dịch nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ công chúng, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Havaianas như nhiều hơn một thương hiệu thời trang. Với công ty mẹ Alpargatas, đây cũng là minh chứng cho sức mạnh của Havaianas trong việc vượt ra khỏi phạm vi một sản phẩm tiêu dùng thông thường để trở thành "đại sứ văn hóa" của Brazil.

Bằng cách gắn mình với hành trình chinh phục World Cup của đội tuyển quốc gia, Havaianas một lần nữa nhắc nhở rằng World Cup không chỉ là giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là sự kiện văn hóa có khả năng kết nối hàng triệu người trên khắp thế giới.

Giữa bối cảnh thị trường ngày càng ngập tràn những chiến dịch quảng cáo dễ đoán, lá quốc kỳ khổng lồ được tạo nên từ 4.500 đôi dép tông đã trở thành một ví dụ điển hình cho sức mạnh của sự sáng tạo chân thật. Đó không chỉ là màn ăn mừng tấm vé World Cup của Brazil, mà còn là lời khẳng định về bản sắc, niềm tự hào dân tộc và giá trị văn hóa mà Havaianas đã xây dựng suốt nhiều thập kỷ.