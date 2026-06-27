Em trai Hoài Linh bị trộm sạch tiền ngay trước mắt, thủ đoạn kẻ xấu cực tinh vi

Mới đây, Dương Triệu Vũ khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về sự cố xảy ra trong chuyến công tác tại châu Âu. Theo lời nam ca sĩ, anh vừa trở thành nạn nhân của một vụ trộm ngay trên tàu và mất toàn bộ số tiền mặt mang theo. Mở đầu đoạn chia sẻ, em trai Hoài Linh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh và bất ngờ. "Đến bây giờ vẫn không thể tin mình đã bị trộm hết tiền trong balo. Mọi người đừng mất cảnh giác dù chỉ là một phút", Dương Triệu Vũ nói.

Theo chia sẻ của Dương Triệu Vũ, anh luôn nghĩ mình là người khá cẩn thận khi đi du lịch. Tuy nhiên, chính sự việc lần này khiến nam ca sĩ nhận ra chỉ cần lơ là trong chốc lát cũng có thể trở thành mục tiêu của những kẻ chuyên móc túi. Dương Triệu Vũ kể chiếc balo được anh đặt ngay trên khoang hành lý phía trên đầu chỗ ngồi. Thế nhưng, trong lúc tàu di chuyển, kẻ gian đã âm thầm kéo balo xuống hàng ghế phía sau rồi mở túi lấy toàn bộ tiền mặt bên trong. Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là mọi việc diễn ra rất nhanh, dù không hề ngủ nhưng bản thân hoàn toàn không phát hiện ra.

Clip: Dương Triệu Vũ bị móc sạch tiền trên chuyến tàu từ Hungary tới Đức

Không chỉ Dương Triệu Vũ, quản lý đi cùng anh cũng rơi vào tình huống tương tự. Theo nam ca sĩ, nhóm trộm đã mở cả hai chiếc balo rồi lấy sạch số tiền mặt trong ví của cả hai. Tổng số tiền bị mất lên tới 7.000 USD (gần 200 triệu đồng). Sau khi lấy tiền, những kẻ này không lấy giấy tờ tùy thân mà chỉ bỏ lại ví, thậm chí còn để rơi vài đồng tiền xu dưới gầm ghế. Dương Triệu Vũ cho biết việc các loại giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn là điều may mắn nhất trong sự cố lần này. Nếu mất hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân, hành trình của anh chắc chắn sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Dương Triệu Vũ đã nhờ nhân viên trên tàu hỗ trợ liên hệ với lực lượng chức năng. Theo lời nam ca sĩ, cảnh sát giải thích những nhóm đối tượng này thường không có giấy tờ tùy thân, sống bằng nghề trộm cắp trên các chuyến tàu nên việc xác minh và truy tìm rất khó khăn. Thông tin này cũng khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ bởi thủ đoạn của nhóm trộm được đánh giá là quá chuyên nghiệp. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, chúng đã có thể tiếp cận hành lý, lấy sạch tiền rồi đặt lại balo mà nạn nhân hoàn toàn không hay biết.

Dương Triệu Vũ cho biết đây là bài học rất đắt giá. Dù mất số tiền lớn, anh vẫn cảm thấy may mắn vì hộ chiếu cùng các giấy tờ quan trọng không bị lấy đi. Nam ca sĩ cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp nhiều người nâng cao cảnh giác để tránh gặp phải tình huống tương tự trong những chuyến du lịch sau này.

Dương Triệu Vũ đã báo cảnh sát nhưng vẫn chưa tìm ra số tiền do kẻ trộm quá tinh vi

Cuộc sống của Dương Triệu Vũ

Dương Triệu Vũ tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh, sinh năm 1984 và là em ruột của NSƯT Hoài Linh. Theo gia đình sang Mỹ định cư từ nhỏ, anh sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc và chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 2004 tại một trung tâm ca nhạc hải ngoại. Sau nhiều năm hoạt động ở nước ngoài, nam ca sĩ quyết định trở về Việt Nam vào năm 2010 để phát triển sự nghiệp và nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng với dòng nhạc trữ tình, pop ballad.

Hơn hai thập kỷ theo đuổi nghệ thuật, Dương Triệu Vũ vẫn duy trì lịch diễn dày đặc ở cả Việt Nam lẫn hải ngoại. Ngoài ca hát, anh còn là gương mặt quen thuộc của nhiều gameshow, chương trình truyền hình và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện giải trí lớn.

Không chỉ có sự nghiệp ổn định, Dương Triệu Vũ còn được biết đến với cuộc sống khá sung túc. Nam ca sĩ sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại Việt Nam và Mỹ. Đầu năm 2026, anh từng gây chú ý khi rao bán căn biệt thự rộng gần 300m² tại East Orlando, bang Florida với mức giá khoảng 18 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Dương Triệu Vũ hiện còn sở hữu một căn hộ cao cấp tại TP.HCM, nơi anh thường xuyên sinh sống và tiếp đón bạn bè mỗi khi trở về Việt Nam.

Dương Triệu Vũ có cuộc sống giàu có, thường xuyên du lịch nước ngoài

Dương Triệu Vũ còn được biết đến là em trai nghệ sĩ Hoài Linh

Ảnh: FBNV



