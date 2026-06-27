Điểm danh dàn WAGs nóng bỏng tuyển Tây Ban Nha đang hot chẳng kém gì cầu thủ ở World Cup 2026

Hành trình của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý bởi những gì diễn ra trên sân cỏ. Khi đội bóng xứ bò tót tiến sâu tại giải đấu, người hâm mộ cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những người phụ nữ đứng phía sau các ngôi sao của họ. Từ influencer, người mẫu cho tới chuyên gia AI hay nhà tâm lý học, dàn WAGs của tuyển Tây Ban Nha đang được ví như một "đội hình thứ hai" với sức hút không hề kém cạnh.

Inés García - bạn gái của Lamine Yamal

Mới 21 tuổi và đến từ Seville, Inés García đang xây dựng sự nghiệp với vai trò nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thời trang và lifestyle Cô trực thuộc một công ty quản lý influencer có liên hệ với Dulceida - một trong những ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng nhất Tây Ban Nha. Nhờ đó, độ phủ sóng của Inés trên các nền tảng số tăng lên nhanh chóng.

Nội dung của cô xoay quanh thời trang, cuộc sống thường ngày và những hình ảnh mang tính thẩm mỹ cao, giúp cô trở thành một trong những gương mặt nổi bật trong "vũ trụ mạng xã hội" xung quanh Lamine Yamal.

Ainhi García - cô gái AI bên cạnh Nico Williams

Không hoạt động trong làng giải trí, Ainhi García lại gây chú ý bởi lý lịch học tập và công việc liên quan tới lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh công việc chuyên môn, cô vẫn duy trì sự hiện diện tích cực trên mạng xã hội với các nội dung về du lịch, thời trang và phong cách sống.

Sự nổi tiếng của Nico Williams trong những năm gần đây cũng khiến Ainhi nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ người hâm mộ bóng đá.

Alejandra Dorta - nàng thơ của Pedri

Sinh ra tại Tenerife, Alejandra Dorta là người mẫu kiêm influencer. Phong cách của cô mang hơi hướng hiện đại, tối giản với những gam màu trung tính và hình ảnh đậm chất thời trang đường phố.

Dù sở hữu lượng người theo dõi ngày càng lớn, Alejandra vẫn khá kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ những thông tin riêng tư liên quan đến mối quan hệ với Pedri.

Lola Liberal - vợ của Mikel Merino

Lola Liberal là người mẫu chuyên nghiệp và kết hôn với Mikel Merino vào tháng 6/2024. Cặp đôi mới chào đón con đầu lòng cách đây không lâu. Trên mạng xã hội, Lola thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình thay vì chạy theo các xu hướng giải trí hay thời trang hào nhoáng.

Ana Pelayo - bạn gái học giỏi của Gavi

Ana Pelayo tốt nghiệp ngành Tội phạm học tại Đại học Seville. Song song với nền tảng học thuật, cô cũng hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Các bài đăng của Ana chủ yếu xoay quanh thời trang, ẩm thực và cuộc sống hàng ngày. Hình ảnh thanh lịch, gần gũi giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng mạng, đặc biệt là sau khi công khai mối quan hệ với Gavi.

Rosa Pereira - nhà tâm lý học của Fabián Ruiz

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Rosa Pereira còn được đào tạo chuyên ngành tâm lý học. Sau đám cưới với Fabián Ruiz, cô thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch và các cột mốc quan trọng của gia đình trên mạng xã hội. Mới đây, cặp đôi cũng thông báo đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng.

Laura Abla - nàng influencer người Đức của Dani Olmo

Laura Abla là một nhà sáng tạo nội dung người Đức với lượng người theo dõi đáng kể trên TikTok và Instagram. Các video của cô thường xoay quanh thời trang, vlog đời thường, giải trí và những thói quen hàng ngày. Laura thường xuất hiện bên cạnh Dani Olmo trong nhiều cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp cầu thủ này.

Claudia Rodríguez - bà mẹ ba con của Marc Cucurella

Claudia Rodríguez vừa là nhà thiết kế thời trang vừa là nhà sáng tạo nội dung. Cô và Marc Cucurella hiện có ba người con. Thay vì chỉ chia sẻ về thời trang hay làm đẹp, Claudia còn thường xuyên nói về cuộc sống gia đình, việc nuôi dạy con cái và những trải nghiệm làm mẹ.

María Hurtado - hậu phương của Pedro Porro

María Hurtado là nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống. Hiện sống tại London cùng Pedro Porro, cô thường đăng tải các nội dung liên quan đến gia đình, thời trang và cuộc sống thường nhật. Những bài đăng về hành trình làm mẹ nhận được sự quan tâm lớn từ người theo dõi.

Sara Botello - vũ công của Aymeric Laporte

Sara Botello là vũ công chuyên về múa đương đại. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ các buổi tập luyện, những chuyến đi và cuộc sống gia đình bên trung vệ Aymeric Laporte cùng hai con nhỏ.