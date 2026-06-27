Điểm danh 3 quán nộm ngon ở Hà Nội, giá từ 7.000 đồng, chiều nào cũng đông kín khách xếp hàng

Thủ đô Hà Nội không chỉ nổi tiếng với phở hay bún chả mà còn là thiên đường của những món ăn vặt dân dã, trong đó nộm luôn là cái tên được nhiều thực khách yêu thích. Với vị chua, cay, mặn, ngọt hài hòa, nguyên liệu tươi ngon cùng cách chế biến khéo léo, những đĩa nộm thanh mát trở thành lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt trong những ngày hè oi ả. Nếu đang tìm một địa chỉ ăn vặt vừa ngon vừa "đúng chất Hà Nội", bạn có thể ghé thử những quán nộm dưới đây.

Nộm Long Vi Dung

Nhắc đến những quán nộm nổi tiếng nhất Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Nộm Long Vi Dung trên phố Hồ Hoàn Kiếm - con phố được mệnh danh là "phố nộm" ngay giữa khu phố cổ. Quán nằm ở vị trí khá dễ tìm, từ phố Cầu Gỗ rẽ vào là thấy ngay góc phố.

Khi đến quán, team Có Như Lời Đồn nhận thấy điểm cộng đầu tiên là đội ngũ nhân viên phục vụ rất đông và nhanh nhẹn. Khách vừa dừng xe là đã có người ra hỗ trợ dắt và trông xe.

Một đĩa nộm tại đây có giá khoảng 45.000 - 50.000 đồng, cao hơn mặt bằng chung nhưng khá đầy đặn. Ngoài đu đủ nạo sợi và rau thơm quen thuộc, đĩa nộm còn có nhiều loại topping như bò khô cắt miếng, bò luộc thái lát, gân bò, mề quay, gan sấy... Tất cả được trộn cùng nước sốt chua ngọt đậm đà, vừa miệng. Ngoài nộm, quán còn bán bánh bột lọc, nem chua rán và chim quay, đều là những món được nhiều thực khách gọi kèm.

Nhắc đến những quán nộm nổi tiếng nhất Hà Nội, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Nộm Long Vi Dung trên Hồ Hoàn Kiếm

Nhờ vị trí sát hồ Hoàn Kiếm và lượng khách du lịch đông đảo, quán lúc nào cũng tấp nập, đặc biệt vào cuối tuần. Tuy nhiên, đây cũng là lý do khiến mức giá được đánh giá là nhỉnh hơn nhiều quán nộm khác trong thành phố. Vào giờ cao điểm, thực khách có thể phải chờ bàn hoặc chờ món lâu hơn đôi chút.

Nộm Thắng Béo - Tôn Thất Thiệp

Nằm trên phố Tôn Thất Thiệp, quán Nộm Thắng Béo không có biển hiệu bắt mắt hay không gian rộng rãi. Quán khá cũ kỹ, chỉ kê được vài bộ bàn ghế nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách, từ người ăn tại chỗ đến shipper đứng chờ lấy hàng.

Menu của nộm Thắng Béo khá đa dạng

Điểm khiến nhiều người và cả team Có Như Lời Đồn yêu thích nơi đây là thực đơn phong phú và mức giá rất dễ chịu. Một chiếc nem cuốn cỡ lớn chỉ khoảng 7.000 đồng, còn các món nộm dao động từ 25.000 - 30.000 đồng.

Một chiếc nem cuốn cỡ lớn chỉ khoảng 7.000 đồng, còn các món nộm dao động từ 25.000 - 30.000 đồng.

Món nộm thập cẩm được nhiều thực khách lựa chọn bởi phần ăn đầy đặn so với giá tiền. Trong đĩa có đủ đu đủ nạo sợi, rau thơm, lạc rang, nem tai, thịt bò, sứa và lá lách được rán xém giúp dậy mùi và thấm vị hơn. Bánh bột lọc có lớp vỏ trong dai, nhân đầy đặn. Há cảo cũng khá nhiều nhân, dù phần vỏ hơi dày nên đôi lúc tạo cảm giác nhân ít hơn thực tế. Rau sống được chuẩn bị sạch sẽ, tươi và cho khá hào phóng. Nước chấm ăn kèm vừa miệng nhưng thiên về vị thanh nhẹ.

Ngoài nộm, quán còn nổi tiếng với các món nem tai, nem chạo, nem thính, giá chỉ khoảng 25.000 - 30.000 đồng/lạng, đã kèm rau sống, dứa và sung để cuốn cùng. Đặc biệt, khách xin thêm rau hoặc đồ cuốn thường không bị tính thêm phí.

Nếu đi hai người, chỉ cần khoảng 80.000 - 90.000 đồng là có thể gọi 2-3 món và ăn khá no. Chủ quán cùng nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Một lưu ý nhỏ là nếu gọi đồ uống, trà đá có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất vì nhiều loại trà khác tại đây khá ngọt.

Nộm Mây

Nằm trên phố Kim Liên, Nộm Mây chỉ là một quán nhỏ vỏn vẹn vài mét vuông nhưng luôn kín khách vào mỗi buổi chiều. Thậm chí, những ngày đông khách, khoảng 4 giờ chiều một số món đã bắt đầu hết.

Thực đơn ở đây không quá đa dạng, chủ yếu gồm nộm hoa chuối, nem chua, bánh bột lọc và nem bò cuốn. Tuy nhiên, chính sự tập trung vào một số món chủ lực lại giúp quán giữ được chất lượng ổn định.

Nộm Mây đông nghịt khách mỗi buổi chiều

Nộm hoa chuối có vị thanh, nước trộn vừa phải, topping không đa dạng nhưng thịt bò mềm và thơm. Các món nộm khoảng 25.000 đồng, đủ cho một người ăn. Bánh bột lọc là món được nhiều thực khách đánh giá cao nhờ lớp vỏ dai mềm, nhân đầy đặn. Nem chua cũng khá cuốn miệng, dễ khiến người ăn gọi thêm chiếc thứ hai, thứ ba.

Có Như Lời Đồn nhận thấy điểm trừ lớn nhất của quán là không gian khá chật nên những nhóm đông người sẽ khó tìm được chỗ ngồi thoải mái. Bù lại, vị trí nằm giữa khu Kim Liên – Lương Đình Của – Hoàng Tích Trí rất thuận tiện, xung quanh còn tập trung nhiều hàng quán khác tạo thành một "tổ hợp ăn vặt" sôi động. Những buổi chiều hè rảnh rỗi, ghé đây làm một bát nộm nhẹ bụng rồi tiếp tục khám phá các món ăn quanh khu vực cũng là một trải nghiệm thú vị.