4 món ăn được ví như "máy hút" cholesterol xấu: Bác sĩ khuyên nên có sẵn trong bếp

Một bác sĩ đã tiết lộ bốn loại thực phẩm ông sẽ ưu tiên lựa chọn nếu được chẩn đoán mắc cholesterol cao – tình trạng xảy ra khi lượng cholesterol trong máu vượt mức cho phép. Cholesterol cao có thể liên quan đến nhiều yếu tố như chế độ ăn nhiều chất béo, ít vận động, thừa cân, hút thuốc lá và sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, mức cholesterol có thể được cải thiện thông qua thay đổi lối sống. Bác sĩ Karan Rajan đã chỉ ra những thực phẩm giá rẻ nhưng đáng để bổ sung vào danh sách mua sắm hằng tuần.

Vị bác sĩ kiêm tác giả cuốn sách bán chạy số 1 của Sunday Times mang tên This Book May Save Your Life cho biết: “Nếu được chẩn đoán cholesterol cao, đây là bốn thứ tôi luôn có sẵn trong bếp.”

1. Các loại quả mọng

Đứng đầu danh sách là các loại quả mọng (berries). Theo ông, đây là thực phẩm “giàu polyphenol, đặc biệt là anthocyanin”. Hợp chất này giúp tăng quá trình hình thành axit mật, từ đó làm tăng lượng cholesterol được đào thải khỏi cơ thể.

Bác sĩ Rajan cho biết: “Polyphenol cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ lớp lót của thành mạch máu. Đồng thời, chúng còn hạn chế quá trình oxy hóa LDL – loại cholesterol xấu.”

Polyphenol là gì?

Polyphenol là những hợp chất tự nhiên có trong thực vật như trái cây, rau củ, thảo mộc, gia vị, trà, chocolate đen và rượu vang. Chúng hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra.

Nhờ đó, polyphenol có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch. Ngoài ra, chúng còn giúp giảm tình trạng viêm mạn tính liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

2. Các loại hạt

Tiếp theo trong danh sách là các loại hạt.

Bác sĩ Rajan cho biết: “Chúng chứa các chất béo lành mạnh, giúp giảm hấp thu cholesterol tại ruột và giảm quá trình tổng hợp chất béo ở gan.”

Các chuyên gia của Quỹ Tim mạch Anh (BHF) cũng nhận định rằng các loại hạt có thể hỗ trợ giảm cholesterol. Tuy nhiên, nên chọn loại nguyên vị để tránh bổ sung thêm muối hoặc đường vào chế độ ăn.

Theo BHF, một khẩu phần tiêu chuẩn tương đương khoảng một nắm nhỏ, khoảng 30g. Bạn có thể lựa chọn loại hạt yêu thích hoặc kết hợp nhiều loại hạt khác nhau để nhận được nguồn dưỡng chất đa dạng hơn.

3. Các loại đậu

Bác sĩ Rajan cho biết: “Các loại đậu chứa các loại chất xơ có khả năng lên men, giúp tối đa hóa quá trình tạo ra axit béo chuỗi ngắn. Những chất này có thể làm giảm quá trình tổng hợp cholesterol tại gan.”

“Chúng cũng giàu protein thực vật, giúp tăng hoạt động của các thụ thể LDL, từ đó thúc đẩy cơ thể loại bỏ nhiều LDL hơn.”

Nói cách khác, các loại đậu có thể giúp giảm cholesterol LDL (“cholesterol xấu”) nhờ chất xơ hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột sản xuất các hợp chất giúp giảm lượng cholesterol gan tạo ra, đồng thời protein thực vật có thể hỗ trợ cơ thể đào thải LDL hiệu quả hơn.

Một nghiên cứu cho biết: “Các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) chủ yếu được tạo ra từ quá trình lên men chất xơ của hệ vi sinh vật đường ruột. Chúng cũng có thể được sản xuất bởi vi khuẩn trên da và trong âm đạo. SCFA mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như chống viêm, điều hòa miễn dịch, chống béo phì, hỗ trợ phòng ngừa tiểu đường, chống ung thư, bảo vệ tim mạch, bảo vệ gan và bảo vệ thần kinh.”

4. Yến mạch

Ở vị trí cuối cùng trong danh sách, bác sĩ Rajan khuyến nghị yến mạch như một thực phẩm nên bổ sung vào chế độ ăn.

Ông giải thích: “Yến mạch rất giàu beta-glucan – một loại chất xơ tiền sinh học được nghiên cứu nhiều nhất về khả năng giảm cholesterol. Chất này tạo thành một dạng gel hòa tan có độ nhớt cao, liên kết với axit mật rồi đào thải chúng ra ngoài. Quá trình này buộc cơ thể phải sử dụng nhiều cholesterol LDL hơn để sản xuất thêm axit mật mới.”

Theo Healthline, beta-glucan là một dạng chất xơ hòa tan tự nhiên có trong yến mạch, lúa mạch và lúa mạch đen. Nhiều nghiên cứu cho thấy hợp chất này có thể giúp giảm cholesterol và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Một số nghiên cứu khác còn cho thấy beta-glucan có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm viêm và mang lại nhiều lợi ích tích cực cho quá trình trao đổi chất.

Nên thêm gì vào giỏ hàng trong lần mua sắm tới?

Những thực phẩm phổ biến, dễ tìm và có giá phải chăng này đều được khuyến nghị cho người bị cholesterol cao. Chúng có thể giúp giảm lượng cholesterol cơ thể hấp thu, hỗ trợ đào thải cholesterol và giảm viêm.

Khi được đưa vào một chế độ ăn uống cân bằng, chúng có thể góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cholesterol theo thời gian.

Trong lần đi siêu thị tới, đừng quên bổ sung:

- Các loại quả mọng

- Các loại hạt (như hạt chia, hạt lanh, hạt hướng dương, hạt bí ngô)

- Các loại đậu

- Yến mạch