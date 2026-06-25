Đặt bẫy bắt kẻ trộm gà, người đàn ông chết lặng khi thấy sinh vật lạ mắc kẹt: Chuyên gia lập tức có mặt

Sinh vật lạ mắc kẹt trong bẫy khiến người đàn ông sửng sốt

Người đàn ông sống tại một vùng nông thôn ở Thiên Tân, Trung Quốc không ngờ rằng hành động đặt bẫy để tìm ra thủ phạm liên tục lấy trộm gà của gia đình lại dẫn đến cuộc chạm trán với một sinh vật lạ chưa từng thấy.

Theo bài đăng trên nền tảng Sohu ngày 24/6/2026, đàn gà của gia đình anh liên tục hao hụt trong một thời gian dài. Điều đáng nói là những con gà biến mất gần như không để lại dấu vết, khiến anh tin rằng có người hoặc động vật nào đó thường xuyên xuất hiện vào ban đêm.

Sau nhiều lần theo dõi nhưng không thu được kết quả, anh quyết định đặt bẫy quanh khu vực chuồng gà với hy vọng sẽ tìm ra thủ phạm.

Sáng hôm sau, khi đi kiểm tra, người đàn ông phát hiện chiếc bẫy đã sập. Tuy nhiên, thứ mắc kẹt bên trong lại không phải kẻ trộm như anh dự đoán.

Một sinh vật lạ xuất hiện trong chiếc bẫy giữa vùng quê yên bình đã dẫn đến phát hiện khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: Sohu)

Trước mắt anh là một con vật có ngoại hình hết sức kỳ lạ. Toàn thân nó được bao phủ bởi những mảng giáp cứng, phần thân thấp sát mặt đất và trông giống như đang mặc một bộ áo giáp tự nhiên.

Do chưa từng nhìn thấy loài vật này trước đây, người đàn ông không dám tự ý xử lý mà nhanh chóng tìm đến các chuyên gia động thực vật để nhờ hỗ trợ nhận dạng.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác định đây là một cá thể tê tê, còn được biết đến với tên gọi chuột giáp hay tê tê Mỹ. Đây là loài động vật có nguồn gốc từ châu Mỹ, nổi tiếng nhờ lớp vỏ cứng bao bọc cơ thể.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác định đây là một cá thể tê tê, còn được biết đến với tên gọi chuột giáp hay tê tê Mỹ. (Ảnh: Sohu)

Theo thông tin được đăng tải, việc phát hiện con tê tê tại khu vực nông thôn ở Trung Quốc là hiện tượng khá hiếm gặp, bởi đây không phải môi trường sống tự nhiên của loài vật này.

Phát hiện bất ngờ kéo theo cảnh báo từ chuyên gia

Theo Sohu, tê tê từng phân bố rộng khắp nhiều khu vực tại châu Mỹ. Nhờ lớp giáp cứng đặc trưng, chúng có rất ít thiên địch trong tự nhiên và từng phát triển mạnh về số lượng.

Tuy nhiên, hoạt động săn bắt của con người trong thời gian dài đã khiến số lượng của một số quần thể suy giảm đáng kể. Chính vì vậy, việc phát hiện một cá thể tê tê tại môi trường xa nơi phân bố tự nhiên được cho là có giá trị nhất định đối với công tác nghiên cứu.

Dù vậy, điều khiến các chuyên gia đặc biệt lưu tâm lại nằm ở một khía cạnh khác.

Việc phát hiện con tê tê tại khu vực nông thôn ở Trung Quốc là hiện tượng khá hiếm gặp, bởi đây không phải môi trường sống tự nhiên của loài vật này. (Ảnh: Sohu)

Theo các chuyên gia được bài báo dẫn lại, tê tê có thể mang một số tác nhân gây bệnh nguy hiểm. Một số nghiên cứu từng ghi nhận khả năng một số cá thể mang vi khuẩn liên quan đến bệnh phong. Mặc dù nguy cơ lây truyền sang người được đánh giá là không phổ biến, việc tiếp xúc trực tiếp hoặc xử lý động vật hoang dã không đúng cách vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các chuyên gia vì thế khuyến cáo người dân không nên tự ý bắt giữ, nuôi nhốt hoặc sử dụng những loài động vật lạ chưa rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các cá thể bất thường trong tự nhiên, giải pháp an toàn nhất là liên hệ cơ quan chức năng hoặc đơn vị chuyên môn để được hỗ trợ.

Việc phát hiện một cá thể tê tê tại môi trường xa nơi phân bố tự nhiên được cho là có giá trị nhất định đối với công tác nghiên cứu. (Ảnh: Sohu)

May mắn trong trường hợp này, người đàn ông đã không tự xử lý con vật mà nhanh chóng báo cho chuyên gia. Nhờ đó, cá thể tê tê được kiểm tra theo đúng quy trình, đồng thời hạn chế những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Từ một chiếc bẫy được đặt ra để bảo vệ đàn gà, câu chuyện cuối cùng lại trở thành một phát hiện gây tò mò về thế giới động vật hoang dã. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở rằng việc ứng xử đúng cách với những sinh vật xuất hiện ngoài tự nhiên luôn là điều cần thiết để bảo đảm an toàn cho cả con người lẫn môi trường sống.

(Theo Sohu, Sina, 163)