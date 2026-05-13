Kinh hoàng cảnh sinh vật lạ "ngọ nguậy" bò ra từ miếng cá sống tại nhà hàng sushi nổi tiếng
Một thực khách tại Hong Kong (Trung Quốc) đã phát hiện sinh vật giống ký sinh trùng bò ra khỏi miếng sashimi tại nhà hàng nổi tiếng khiến mạng xã hội bùng lên tranh cãi về vấn đề an toàn thực phẩm.
Một nhà hàng sushi nổi tiếng tại Hong Kong (Trung Quốc) đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi một thực khách phát hiện sinh vật dạng sợi bò ra khỏi miếng sashimi ngay trên bàn ăn.
Được biết, đoạn clip do một thực khách đăng tải trên nền tảng Threads cho thấy một sinh vật màu trắng, mảnh như sợi chỉ, đang bò ra khỏi miếng sashimi cá kinmedai trong bữa ăn của người này hôm thứ Sáu tuần trước.
Video nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Hong Kong, làm dấy lên nhiều lo ngại liên quan đến chất lượng thực phẩm sống và quy trình kiểm soát vệ sinh tại các nhà hàng sushi.
Sau khi vụ việc gây xôn xao, phía Gatten Sushi cho biết đã ngay lập tức tiến hành điều tra nội bộ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì trải nghiệm không mong muốn. Chuỗi nhà hàng này khẳng định sẽ tăng cường quy trình kiểm tra nguyên liệu và siết chặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.
