Công ty chuyển khoản hơn 2,8 tỷ đồng, ghi rõ là tiền lương nhưng sau đó yêu cầu cựu nhân viên phải trả lại: Cảnh sát khẳng định phía công ty làm đúng

Ánh Lê | 13-05-2026 - 15:10 PM | Sống

Chỉ vì một sai sót trong quá trình chuyển khoản tiền lương, một công ty tại Hungary đã vô tình chuyển cho nhân viên thử việc số tiền cao gấp 367 lần mức thực nhận.

Theo trang Oddity Central vụ việc xảy ra tại thành phố Kaposvár, thuộc hạt Somogy của Hungary. Một người đàn ông giấu tên đã xin việc tại một công ty địa phương. Tuy nhiên, do không đáp ứng được yêu cầu công việc, anh này nhanh chóng bị cho nghỉ sau thời gian thử việc.

Khoản tiền lương mà người đàn ông được nhận cho thời gian làm việc chỉ là 92.549 forint, tương đương khoảng 238 euro (hơn 7,3 triệu đồng). Thế nhưng khi tiến hành chuyển lương, phía công ty lại mắc sai lầm nghiêm trọng khiến số tiền được chuyển vào tài khoản của nhân viên cũ lên tới 92.549 euro ( hơn 2,8 tỷ đồng).

Nguyên nhân xuất phát từ việc người đàn ông này đăng ký tài khoản ngân hàng tại Áo để nhận lương. Do tài khoản sử dụng đơn vị tiền tệ là euro thay vì đồng forint của Hungary, hệ thống đã xử lý khoản chuyển tiền theo đồng euro. Trong lúc thao tác, phía công ty không phát hiện sự khác biệt này và vô tình chuyển nguyên con số “92.549” sang đơn vị euro, thay vì forint như dự kiến.

Ngay khi nhận ra sai sót, công ty đã liên hệ với cựu nhân viên và yêu cầu hoàn trả phần tiền chuyển nhầm. Tuy nhiên, người đàn ông này lại cho biết anh không còn quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng tại Áo nên không thể gửi lại số tiền nói trên.

Ảnh minh họa: Internet

Trước thái độ thiếu hợp tác từ cựu nhân viên, phía doanh nghiệp đã trình báo cảnh sát vào cuộc điều tra. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng khẳng định khoản tiền thừa được chuyển nhầm không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người nhận và phải được hoàn trả lại cho công ty. Kết quả điều tra cũng cho thấy ngay sau khi tài khoản nhận được số tiền khổng lồ, người đàn ông này đã nhanh chóng rút khoảng 15.500 euro tiền mặt tại một cây ATM ở miền nam Hungary.

Với sự hỗ trợ của Văn phòng Công tố quận Kaposvár, phía công ty sau đó đã tiến hành phong tỏa tài khoản ngân hàng tại Áo của đối tượng và thực hiện các thủ tục nhằm thu hồi số tiền bị chuyển nhầm. Sau đó, doanh nghiệp đã lấy lại được khoảng 72.000 euro, song vẫn chưa thu hồi đủ toàn bộ khoản tiền thất thoát. Công ty cho biết sẽ tiếp tục các biện pháp pháp lý cho đến khi nhận lại đầy đủ số tiền của mình.

Về phía người nhận tiền, người này sau đó bị cáo buộc hành vi chiếm đoạt tài sản trái phép và có nguy cơ đối mặt với khoản tiền phạt lớn theo quy định của pháp luật Hungary.

(Theo Odditycentral)

