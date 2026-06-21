Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền lên đồ sang chảnh, đọ sắc cùng dàn WAGs Việt xinh đẹp tại lễ cưới Văn Thanh - Bích Hạnh ở Hà Nội

Tối 20/6, hậu vệ Vũ Văn Thanh và cô dâu Trần Bích Hạnh gây sốt MXH với những hình ảnh từ lễ cưới sang trọng nằm cuối chuỗi hoạt động cưới hỏi. Sau 2 lễ cưới linh đình ở quê của cô dâu (Ninh Bình) và chú rể (Hải Phòng), cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn hạng sang ở Hà Nội, quy tụ dàn khách mời VIP, bao gồm nhiều cầu thủ đình đám làng bóng đá Việt như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Hậu, Quang Hải, Tiến Dũng... và những bóng hồng xinh đẹp.

Trong ngày hạnh phúc, cô dâu Trần Bích Hạnh khoe visual xinh đẹp ngọt ngào, nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Trong khi đó, chú rể Vũ Văn Thanh cũng nhận về nhiều lời khen nhờ visual điển trai, phong thái lịch lãm và cách chia sẻ trưởng thành trên sân khấu chính.

Lễ cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh và cô dâu Bích Hạnh ở Hà Nội tối 20/6 (Ảnh: Nguyễn Huyền Trang)

Bên cạnh cặp đôi chính, sự xuất hiện của dàn WAGs đình đám như một vườn hoa khoe sắc cũng nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Để dành spotlight cho cô dâu, hầu hết các người đẹp đều lựa chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng tôn lên những đường nét thanh tú vốn đã nổi bật, và thời trang nhã nhặn.

Nếu Chu Thanh Huyền gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung, làn da trắng sáng cùng gương mặt nhỏ nhắn thì Doãn Hải My tiếp tục ghi điểm bằng thần thái dịu dàng chuẩn "nàng thơ". Đặc biệt, chiếc váy voan màu kem trễ vai giúp bà xã Đoàn Văn Hậu khoe trọn bờ vai thanh mảnh cùng khí chất sang trọng vốn đã trở thành thương hiệu.

Doãn Hải My xinh đẹp dự đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh

Bà xã Văn Hậu gây chú ý với phong cách nàng thơ dịu dàng

Nhiều cư dân mạng nhận xét Hải My ngày càng nhuận sắc sau khi kết hôn và sinh con. Mỗi lần xuất hiện, cô đều giữ được hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền cũng không hề lép vế. Bà xã Quang Hải lựa chọn chiếc áo dài tông sáng thướt tha cùng phụ kiện tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại, trẻ trung. Cô nàng check-in dịu dàng bên Hiếu Phạm - vợ tuyển thủ Hồ Tấn Tài. MC Huyền Trang Mù Tạt - vợ Đức Huy cũng góp mặt với diện mạo xinh đẹp.

Chu Thanh Huyền checkin cùng Hiếu Phạm

Gia đình Tiến Dũng cũng khoe đến dự lễ cưới

Gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng lên đồ đến dự lễ cưới. Nàng WAG đến từ Ukraine Dianka Zakhidova cuốn hút với chiếc váy nâu tôn dáng và nhan sắc như "búp bê sống".

Dưới phần bình luận, nhiều người hài hước cho rằng đám cưới của Văn Thanh vô tình trở thành cuộc hội ngộ của "hội phu nhân tuyển Việt Nam", nơi các nàng WAGs cùng nhau khoe sắc. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người yêu thích không nằm ở chuyện ai đẹp hơn ai, mà chính là tình bạn thân thiết giữa các nàng WAGs của tuyển Việt Nam.

Tại đám cưới Văn Thanh - Bích Hạnh, họ không chỉ đến để chung vui cùng cô dâu chú rể mà còn tạo nên một trong những khung hình đẹp nhất của buổi tiệc, nơi nhan sắc, thần thái và sự gắn kết cùng tỏa sáng.