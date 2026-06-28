Vén màn tính cách thật của Ronaldo: Mọi người đều hiểu lầm hết rồi!

Cristiano Ronaldo luôn là một trong những cầu thủ gây nhiều tranh cãi nhất thế giới. Trên sân, siêu sao người Bồ Đào Nha thường xuyên bị chỉ trích vì những biểu cảm thất vọng, những cái lắc đầu hay hành động giơ tay trách đồng đội mỗi khi đội nhà chơi không như ý. Nhưng theo một người từng gắn bó với CR7 trong phòng thay đồ Manchester United, hình ảnh ấy hoàn toàn không phản ánh đúng con người thật của anh.

Trong bối cảnh Ronaldo đang cùng tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026 và vừa tỏa sáng với cú đúp vào lưới Uzbekistan sau màn ra quân gây thất vọng trước CHDC Congo, cựu tiền vệ Nicky Butt đã có những chia sẻ đáng chú ý về người đồng đội cũ.

Nicky Butt là một trong những đàn anh chứng kiến Ronaldo đặt những viên gạch đầu tiên tại Manchester United. Theo nhà vô địch Champions League 1999, CR7 ngoài đời hoàn toàn khác với những gì công chúng vẫn nghĩ.

"Thực sự thì Cristiano là một chàng trai rất dễ mến. Cậu ấy vui tính, hòa đồng và luôn tham gia những trò đùa trong phòng thay đồ. Đúng là Cristiano là siêu sao, là tỷ phú, nhưng cậu ấy rất dễ nói chuyện. Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở Cristiano mà ở những người xung quanh. Họ thường giữ khoảng cách vì quá ngưỡng mộ cậu ấy", Butt chia sẻ với Paddy Power.

Ảnh: Getty

Trong nhiều năm, Ronaldo thường bị gắn mác là cầu thủ ích kỷ, quá đề cao bản thân và luôn muốn trở thành trung tâm. Mỗi lần anh bày tỏ sự thất vọng sau một đường chuyền hỏng hay bỏ lỡ cơ hội, mạng xã hội lại xuất hiện vô số ý kiến cho rằng CR7 chỉ quan tâm đến bản thân.

Sự đối lập càng rõ rệt khi đặt cạnh Lionel Messi. Tại tuyển Argentina, các đồng đội luôn xuất hiện để bảo vệ Messi, sẵn sàng gây áp lực lên trọng tài khi đội trưởng bị phạm lỗi và thường xuyên công khai lên tiếng ủng hộ anh. Trong khi đó, tuyển Bồ Đào Nha hiếm khi thể hiện những hình ảnh tương tự với Ronaldo, càng khiến nhiều người tin rằng CR7 không nhận được sự yêu mến tuyệt đối trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, theo Nicky Butt, đó chỉ là cảm nhận từ bên ngoài. "Cristiano luôn là một cầu thủ vì tập thể. Có thể trên sân cậu ấy trông như đứng yên hoặc ít di chuyển, nhưng Messi cũng vậy thôi. Ở đẳng cấp của họ và với độ tuổi hiện tại, họ không thể chạy liên tục suốt 90 phút. Họ biết cách tiết kiệm năng lượng cho những khoảnh khắc quyết định - thời điểm ghi bàn", cựu tiền vệ MU phân tích.

Nicky Butt từng là đồng đội của Cristiano trong thời gian cả hai khoác áo Manchester United (Ảnh: Getty) Nicky Butt từng là đồng đội của Cristiano trong thời gian cả hai khoác áo Manchester United (Ảnh: Getty)

Những nhận xét của Butt càng trở nên thuyết phục khi Ronaldo vừa chứng minh giá trị tại World Cup 2026. Sau màn trình diễn bị đánh giá dưới sức ở trận gặp CHDC Congo, tiền đạo 41 tuổi nhanh chóng đáp trả bằng cú đúp trong chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan.

"Tôi biết cậu ấy sẽ trở lại. Trận đầu tiên chỉ là một cú vấp nhỏ và cả đội hôm đó đều chơi không tốt. Nhiều người nói Cristiano trở thành vấn đề khi đội bóng gặp khó khăn, nhưng khi Bồ Đào Nha kiểm soát được thế trận, cậu ấy luôn là mối đe dọa lớn nhất. Cristiano đã chứng minh điều đó suốt cả sự nghiệp. Từ khi còn là một cậu bé, cậu ấy đã liên tục khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ về mình", Butt khẳng định.

Ảnh: Getty

Những chia sẻ của cựu danh thủ Manchester United mang đến một góc nhìn hiếm hoi về Cristiano Ronaldo phía sau ánh hào quang sân cỏ. Theo Butt, vẻ lạnh lùng và đôi lúc cáu kỉnh của CR7 xuất phát từ khát khao chiến thắng cùng sức ép của một siêu sao hàng đầu thế giới, chứ không phải vì anh là người khó gần hay thiếu tinh thần đồng đội như nhiều người vẫn lầm tưởng.