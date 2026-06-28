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Diện mạo gây sốc của So Ji Sub sau khi cưới vợ kém gần 20 tuổi

| | Lifestyle

Diện mạo gây sốc của So Ji Sub sau khi cưới vợ kém gần 20 tuổi

Ngoại hình của tài tử So Ji Sub ở thời điểm hiện tại khiến cho công chúng không tin nổi vào mắt mình.

Chiều 27/6, tờ Newsen cho hay, So Ji Sub vừa thực hiện bộ ảnh mới cho tạp chí danh tiếng Allure. Trên trang cá nhân, tài tử sinh năm 1977 cũng vừa khoe thành phẩm từ buổi chụp hình tới người hâm mộ.

Trước bộ ảnh mới, So Ji Sub khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với ngoại hình già nua khác xa với những hình ảnh trước đây. Trước ống kính, tài tử Giày Thủy Tinh để lộ bộ râu bạc gần hết, cho thấy dấu hiệu tuổi tác đã hiện rõ trên gương mặt. Ngoài ra, anh cũng không thể che giấu nổi những nếp nhăn lão hóa xuất hiện quanh vùng mắt.

Vẻ ngoài soái ca lạnh lùng từng giúp So Ji Sub mê hoặc hàng triệu thiếu nữ giờ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hình ảnh già nua khó nhận ra. Công chúng không thể ngờ được rằng sau khi cưới bã xã kém 17 tuổi, tài tử họ So lại lão hóa với tốc độ nhanh tới như vậy.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho thời hoàng kim nhan sắc của So Ji Sub. Bên cạnh đó, fan lại lên tiếng bênh vực khi nhấn mạnh, nam diễn viên hiện đã bước sang tuổi 49 nên lộ ra nhiều dấu hiệu lão hóa cũng là điều bình thường, bởi vốn dĩ không ai có thể chống lại quy luật thời gian. Người hâm mộ cũng hy vọng khán giả nên tập trung vào các tác phẩm của So Ji Sub thay vì săm soi nhan sắc và sự thay đổi về mặt ngoại hình của nam diễn viên.

Bộ ảnh So Ji Sub chụp cho tạp chí Allure mới đây đã gây xôn xao mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ ngoại hình già nua (ảnh trái), trông khác xa so với thời điểm trước đây của nam diễn viên. Ảnh: Naver

Trước ống kính, nam tài tử để lộ bộ râu bạc gần hết, trông mất hết dáng vẻ soái ca ngày trước, khiến công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ảnh: IGNV

Trong hình ảnh hậu trường chưa qua chỉnh sửa, các dấu hiệu lão hóa càng lộ rõ trên khắp gương mặt nam diễn viên đình đám. Ảnh: IGNV

Đây không phải lần đầu tiên So Ji Sub gây choáng váng với diện mạo thay đổi đến mức khó tin sau khi cưới vợ. Trước đó, trong 1 chuyến du lịch ở nước ngoài, tài tử Giày Thủy Tinh cũng từng gây bàn tán khi xuất hiện với gương mặt khác lạ, cứ như biến thành 1 người khác. Còn nhớ vào thời điểm đó, So Ji Sub để râu quai nón xồm xoàm, lộ hình xăm ở cánh tay. Bộ râu rậm rạp càng khiến nam diễn viên trông dừ hơn nhiều so với tuổi thật, khiến công chúng dụi mắt mãi vẫn không thể nhận ra anh. Khi chứng kiến những hình ảnh này, nhiều khán giả đã đồng loạt kêu gọi So Ji Sub mau chóng cạo râu để trông trẻ trung hơn.

Trước đó, tài tử họ So khiến công chúng choáng váng khi để râu quai nón xồm xoàm như biến thành 1 người khác. Ảnh: IGNV

So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh. Từ đó đến nay, tài tử 7X liên tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Master's Sun, Oh My Venus, Be With You...

Hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng phát thanh viên kém 17 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.

So Ji Sub đã hoạt động nghệ thuật được gần 30 năm, sở hữu lượng fan đông đảo trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Tài tử họ So kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung cách đây 6 năm. Ảnh: Nate

Theo Dương Nam

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