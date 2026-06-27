Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Bolero làm bà chủ cơ ngơi kinh doanh vài nghìn m2: "5000 người tới đây chật kín"

| | Lifestyle

"Tôi mở khu này phải hơn 3 năm rồi. Lúc đó Phật tử khắp nơi đổ về đây chật kín, phải tới 5000 người" – ca sĩ Kim Thoa nói.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã dẫn các con tới tham quan tổ hợp ẩm thực chay của ca sĩ Kim Thoa.

Đây là một tổ hợp ẩm thực rộng lớn với diện tích lên đến vài nghìn mét vuông, bao gồm nhiều khu vui chơi, giải trí, ăn uống bên trong.

Hoa hậu Bolero làm bà chủ cơ ngơi kinh doanh vài nghìn m2: "5000 người tới đây chật kín" - Ảnh 1.

Kim Thoa và Khương Dừa

Khương Dừa nói: "Hôm nay tôi cho gia đình tôi tới đây ăn đồ chay. Nhà hàng này nằm ở Phú Mỹ, lớn lắm, bên trong có cả khu vui chơi giải trí, sân khấu, rất phù hợp với chương trình Ngôi sao miệt vườn của tôi.

Hôm nọ ca sĩ Kim Thoa thấy tôi phải trả lại mặt bằng Ngôi sao miệt vườn nên mời tôi tới đây khảo sát để xem có làm được chương trình không. Ở đây rộng quá trời. Tôi từng đi ngang qua đây và thấy mặt tiền đã rộng rồi, ai ngờ đi vào còn rộng hơn nữa".

Ca sĩ Kim Thoa chia sẻ với đạo diễn Khương Dừa về mô hình kinh doanh lớn của mình: "Trong đây ngoài nhà hàng còn có nhiều gian hàng bán đồ tượng Phật, vòng, đồ phong thủy, đá quý do chính công ty tôi sản xuất luôn. Các chùa ở tận bên Mỹ, Canada cũng tới đây thỉnh đồ bên tôi về để cúng dường.

Hoa hậu Bolero làm bà chủ cơ ngơi kinh doanh vài nghìn m2: "5000 người tới đây chật kín" - Ảnh 2.

Tôi mở khu này phải hơn 3 năm rồi. Lúc đó Phật tử khắp nơi đổ về đây chật kín, phải tới 5000 người.

Bà con ở đây cũng thích văn nghệ lắm. Hồi trước tôi cũng tổ chức các chương trình văn nghệ hàng tuần ở đây, cứ thứ 7 chủ nhật hàng tuần là tôi làm chương trình. Tôi cũng kết nối nhiều anh chị em ca sĩ về đây hát lắm, cũng có chị Thùy Trang, Dương Hồng Loan.

Ở đây hồi trước có đến 40 ki ốt bán hàng mở ra để bán. Tôi cho thuê các ki ốt bán hàng trong đây luôn. Từ Sài Gòn tới đây có hơn tiếng rưỡi vì có đường cao tốc hết rồi.

Đậu xe thì mọi người có thể đậu phía trước hoặc hai bên hông, có bảo vệ trông coi đàng hoàng. Đến 5000 người đổ về mà vẫn đủ chỗ đậu xe thoải mái.

Ca sĩ Kim Thoa sinh năm 1986 tại An Giang, từ nhỏ cô đã có niềm đam mê nghệ thuật. Cô theo học trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tốt nghiệp năm 2009 và theo đuổi đam mê diễn xuất, ca hát. Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt khả ái, Kim Thoa còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu Bolero".

Trùm Điền Quân Khương Dừa họp nóng 3 nghệ sĩ sau khi tạm đóng cửa cơ sở kinh doanh

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạp chí Mỹ công bố nơi nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2026, có nơi giới siêu giàu chi cả tỷ cho một đêm

Tạp chí Mỹ công bố nơi nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2026, có nơi giới siêu giàu chi cả tỷ cho một đêm Nổi bật

Tiểu thư tài phiệt Paris Hilton gây sốt ở World Cup, được ưu ái làm một việc đầy quyền lực

Tiểu thư tài phiệt Paris Hilton gây sốt ở World Cup, được ưu ái làm một việc đầy quyền lực Nổi bật

Dembele xuất thần lập hat-trick nhấn chìm Na Uy trong 30 phút, đi vào lịch sử World Cup

Dembele xuất thần lập hat-trick nhấn chìm Na Uy trong 30 phút, đi vào lịch sử World Cup

08:45 , 27/06/2026
Chuyến tàu Việt Nam khách mua vé hơn 20 triệu để đi, nhận xét: Không giống tàu thường

Chuyến tàu Việt Nam khách mua vé hơn 20 triệu để đi, nhận xét: Không giống tàu thường

07:57 , 27/06/2026
Rời sân vẫn "chỉ tay năm ngón": Mbappe gây sốt vì điều khiển luôn cả trọng tài trong trận Pháp thắng 4-1 Na Uy

Rời sân vẫn "chỉ tay năm ngón": Mbappe gây sốt vì điều khiển luôn cả trọng tài trong trận Pháp thắng 4-1 Na Uy

07:56 , 27/06/2026
30 tuổi mới phát hiện ra “công thức tiêu tiền”: Đơn giản thế này mà tốn 5-7 năm mới hiểu!

30 tuổi mới phát hiện ra “công thức tiêu tiền”: Đơn giản thế này mà tốn 5-7 năm mới hiểu!

07:05 , 27/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên