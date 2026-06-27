Hoa hậu Bolero làm bà chủ cơ ngơi kinh doanh vài nghìn m2: "5000 người tới đây chật kín"

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã dẫn các con tới tham quan tổ hợp ẩm thực chay của ca sĩ Kim Thoa.

Đây là một tổ hợp ẩm thực rộng lớn với diện tích lên đến vài nghìn mét vuông, bao gồm nhiều khu vui chơi, giải trí, ăn uống bên trong.

Kim Thoa và Khương Dừa

Khương Dừa nói: "Hôm nay tôi cho gia đình tôi tới đây ăn đồ chay. Nhà hàng này nằm ở Phú Mỹ, lớn lắm, bên trong có cả khu vui chơi giải trí, sân khấu, rất phù hợp với chương trình Ngôi sao miệt vườn của tôi.

Hôm nọ ca sĩ Kim Thoa thấy tôi phải trả lại mặt bằng Ngôi sao miệt vườn nên mời tôi tới đây khảo sát để xem có làm được chương trình không. Ở đây rộng quá trời. Tôi từng đi ngang qua đây và thấy mặt tiền đã rộng rồi, ai ngờ đi vào còn rộng hơn nữa".

Ca sĩ Kim Thoa chia sẻ với đạo diễn Khương Dừa về mô hình kinh doanh lớn của mình: "Trong đây ngoài nhà hàng còn có nhiều gian hàng bán đồ tượng Phật, vòng, đồ phong thủy, đá quý do chính công ty tôi sản xuất luôn. Các chùa ở tận bên Mỹ, Canada cũng tới đây thỉnh đồ bên tôi về để cúng dường.

Tôi mở khu này phải hơn 3 năm rồi. Lúc đó Phật tử khắp nơi đổ về đây chật kín, phải tới 5000 người.

Bà con ở đây cũng thích văn nghệ lắm. Hồi trước tôi cũng tổ chức các chương trình văn nghệ hàng tuần ở đây, cứ thứ 7 chủ nhật hàng tuần là tôi làm chương trình. Tôi cũng kết nối nhiều anh chị em ca sĩ về đây hát lắm, cũng có chị Thùy Trang, Dương Hồng Loan.

Ở đây hồi trước có đến 40 ki ốt bán hàng mở ra để bán. Tôi cho thuê các ki ốt bán hàng trong đây luôn. Từ Sài Gòn tới đây có hơn tiếng rưỡi vì có đường cao tốc hết rồi.

Đậu xe thì mọi người có thể đậu phía trước hoặc hai bên hông, có bảo vệ trông coi đàng hoàng. Đến 5000 người đổ về mà vẫn đủ chỗ đậu xe thoải mái.

Ca sĩ Kim Thoa sinh năm 1986 tại An Giang, từ nhỏ cô đã có niềm đam mê nghệ thuật. Cô theo học trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, tốt nghiệp năm 2009 và theo đuổi đam mê diễn xuất, ca hát. Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt khả ái, Kim Thoa còn hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu Bolero".