Rời sân vẫn "chỉ tay năm ngón": Mbappe gây sốt vì điều khiển luôn cả trọng tài trong trận Pháp thắng 4-1 Na Uy

Rạng sáng ngày 27/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp đã khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Na Uy. Dù không trực tiếp ghi bàn nào trong trận đấu này, siêu sao Kylian Mbappe vẫn trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn trình diễn đẳng cấp trên sân và một khoảnh khắc đầy "quyền lực" bên ngoài đường biên.

Mbappe gây sốt vì khiển cả trọng tài

Phút 87 của trận đấu, Mbappe rời sân nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta. Phát hiện ra chiếc băng đội trưởng chưa được trao lại cho người thay thế trên sân, Mbappe đã đưa băng đội trưởng cho trọng tài và chỉ tay chuyển sang cho Tchouameni. Vị vua áo đen cũng phải ngớ người làm theo rồi mới cho trận đấu tiếp tục.

Mbappe tháo băng đội trưởng đưa trọng tài nhờ đưa cho đồng đội tuyển Pháp trên sân (Ảnh: Getty)

Khoảnh khắc lập tức gây sốt trên mạng (Ảnh: Getty)

Hình ảnh đầy uy quyền này lập tức "gây bão" trên các mạng xã hội sau trận đấu. Nhiều người hâm mộ hóm hỉnh bình luận rằng Mbappe không chỉ là siêu sao số một trên sân, mà đúng chuẩn là "phó chủ tịch" quyền lực chỉ đạo tất cả mọi người.

Dấu ấn trong trận đấu

Ngay trong hiệp một, Mbappe đã chứng minh vai trò thủ lĩnh trên hàng công của "Les Bleus". Với tốc độ và kỹ thuật lắt léo, anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Na Uy, thu hút từ hai đến ba hậu vệ đối phương. Sự càn lướt của tiền đạo này đã mở ra rất nhiều khoảng trống cho các đồng đội. Minh chứng rõ nhất là hai đường kiến tạo dọn cỗ của Mbappe ở phút thứ 7 và phút 20, giúp người đồng đội Ousmane Dembele dễ dàng lập cú đúp sớm, mở ra chiến thắng giòn giã cho tuyển Pháp.

Do đội nhà đã dẫn trước với cách biệt an toàn và sớm có vé đi tiếp, huấn luyện viên đã quyết định rút Mbappe ra nghỉ trong hiệp hai phút 87 để giữ sức cho vòng knock-out.

Mbappe rời sân chuẩn bị cho vòng đấu 32 đội (Ảnh: Getty)

Mbappe gặp gỡ Haaland trước trận (Ảnh: Getty)

Cả hai ôm nhau thắm thiết, do đã chắc suất vào vòng trong nên trận đấu này Haaland ngồi dự bị (Ảnh: Getty)