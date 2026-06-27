Dembele xuất thần lập hat-trick nhấn chìm Na Uy trong 30 phút, đi vào lịch sử World Cup

Đội tuyển Pháp đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bảng I World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Na Uy tại Sân vận động Boston vào ngày 26/6. Ngôi sao sáng nhất trận đấu không ai khác chính là Ousmane Dembele.

Ghi 3 bàn trong 30 phút, đi vào lịch sử World Cup

Trận đấu này là "sân khấu riêng" của Ousmane Dembele. Ngôi sao vừa đoạt Quả bóng Vàng 2025 sau cú ăn ba vĩ đại cùng Paris Saint-Germain đã dội một gáo nước lạnh vào đối thủ ngay ở phút thứ 7. Nhận bóng từ hành lang cánh phải sở trường, Dembele thực hiện pha ngoặt bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Na Uy trước khi tung cú cứa lòng bằng chân trái hiểm hóc vào góc xa, mở tỷ số cho "Gà trống Gaulois".

Đến phút 20, kịch bản tương tự lặp lại. Tiền đạo mang áo số 7 tiếp tục nhân đôi cách biệt bằng một pha dứt điểm chân trái chuẩn xác khác sau nỗ lực kiến tạo của các đồng đội. Phút 32, Dembele chính thức hoàn tất cú hat-trick siêu đẳng của mình. Vẫn là một pha xử lý đẳng cấp bằng chân trái làm bó tay thủ thành Na Uy, nâng tỷ số lên 3-1. Với thành tích này, chân sút thuộc biên chế PSG đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ lập hat-trick nhanh thứ hai tại các kỳ World Cup, chỉ xếp sau kỷ lục 24 phút của Erich Probst lập được vào năm 1954.

Dembele với cú hat-trick nhanh thứ 2 lịch sử World Cup (Ảnh: BR Football)

Màn trình diễn chói sáng của Dembele (Ảnh: BR Football)

Na Uy đã có 1 bàn gỡ nhưng sau đó vẫn thua chung cuộc 1-4. Chiến thắng hủy diệt này giúp đội tuyển Pháp hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng I cùng thành tích 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Dù để thua đậm, Na Uy vẫn giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng,