Nhìn lại vòng bảng World Cup 2026: Messi dẫn đầu Vua phá lưới, phép màu Cape Verde, 72 trận với loạt cột mốc lịch sử

Vòng bảng World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên giải đấu có sự góp mặt của 48 đội tuyển đã chính thức khép lại sau 72 trận đấu với hàng loạt bất ngờ, những cột mốc lịch sử và các màn trình diễn bùng nổ. Pháp khẳng định sức mạnh, Messi tiếp tục phá kỷ lục, trong khi Cape Verde trở thành câu chuyện truyền cảm hứng nhất giải đấu.

Pháp là đội có màn trình diễn ấn tượng nhất

Chỉ có ba đội tuyển toàn thắng cả ba trận vòng bảng là Mexico, Pháp và Argentina. Trong số này, Pháp là đội sở hữu thành tích tốt nhất nhờ hiệu số bàn thắng bại +8. Đoàn quân của Didier Deschamps ghi 10 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần.

Argentina xếp ngay phía sau với hiệu số +7. Nhà đương kim vô địch ghi 8 bàn và chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng, ở trận thắng Jordan 3-1.

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Đức, Hà Lan và Pháp chia sẻ danh hiệu hàng công mạnh nhất

Ba đội tuyển cùng khép lại vòng bảng với 10 bàn thắng là Đức, Hà Lan và Pháp. Đức tạo nên cơn mưa bàn thắng ngay trận ra quân khi đè bẹp Curacao 7-1. Hà Lan cũng thể hiện sức mạnh với chiến thắng 5-1 trước Thụy Điển và 3-1 trước Tunisia.

Dù có cùng số bàn thắng, Hà Lan mới là đội sở hữu hiệu suất dứt điểm tốt nhất. "Cơn lốc màu da cam" tung ra 40 cú sút, trong đó có 20 lần trúng đích và đạt tỷ lệ chuyển hóa thành bàn lên tới 25%, tức cứ bốn cú dứt điểm lại có một bàn thắng.

Mexico và Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất

Mexico và Tây Ban Nha là hai đội duy nhất chưa để lọt lưới sau vòng bảng. Mexico lần lượt đánh bại Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech mà không nhận bàn thua nào.

Trong khi đó, Tây Ban Nha mở màn bằng trận hòa 0-0 trước hiện tượng Cape Verde, sau đó thắng đậm Saudi Arabia 4-0 và vượt qua Uruguay 1-0 để tiến vào vòng knock-out. Ở hạng mục cá nhân, Emiliano Martinez là thủ môn ít phải làm việc nhất. Người gác đền Argentina chỉ thực hiện đúng một pha cứu thua trong ba trận, dù vẫn không thể giữ sạch lưới trước Jordan.

ĐT Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Messi độc chiếm cuộc đua Vua phá lưới

Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 39. Chỉ sau ba trận, siêu sao Argentina đã ghi 6 bàn để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026, dù anh không đá chính ở lượt trận cuối gặp Jordan. Xếp sau Messi là Kylian Mbappe, Vinicius Jr. và Erling Haaland với cùng 4 pha lập công.

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Hàng loạt kỷ lục lịch sử bị xô đổ

World Cup 2026 chứng kiến Lionel Messi liên tiếp thiết lập những cột mốc mới. Sau cú hat-trick vào lưới Algeria, cú đúp trước Áo và bàn thắng vào lưới Jordan, Messi đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 19, vượt xa Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Messi cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận đấu World Cup liên tiếp.

Tiền đạo người Argentina cũng trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở sáu kỳ World Cup. Sau đó, Cristiano Ronaldo và Guillermo Ochoa cũng chạm tới cột mốc này.

Dù vậy, Cristiano Ronaldo vẫn là cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp, từ năm 2006 đến 2026. Với 10 pha lập công tại các kỳ World Cup, CR7 cũng vượt huyền thoại Eusebio để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Bồ Đào Nha ở sân chơi này.

Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng tiến rất gần Messi khi đã có 16 bàn thắng tại World Cup, cân bằng thành tích mà Klose từng nắm giữ.

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Cape Verde viết nên câu chuyện cổ tích

Nếu phải chọn đội tuyển gây bất ngờ lớn nhất sau vòng bảng, cái tên đó chắc chắn là Cape Verde. Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, đại diện châu Phi ngay lập tức gây tiếng vang khi cầm hòa Tây Ban Nha 0-0, tiếp tục chia điểm với Uruguay bằng tỷ số 2-2 trước khi hòa Saudi Arabia 0-0 để giành vé vào vòng 32 đội với vị trí nhì bảng.

Với dân số chỉ khoảng 500.000 người, Cape Verde trở thành quốc gia có quy mô dân số nhỏ nhất trong lịch sử giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup.

Người góp công lớn nhất chính là thủ môn kỳ cựu Vozinha. Ở tuổi 40, anh liên tục có những màn trình diễn xuất thần, đặc biệt trong trận gặp Tây Ban Nha, qua đó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và thu hút hàng chục triệu người theo dõi mới.

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Muslera trở thành nỗi thất vọng lớn nhất

Trái ngược với câu chuyện của Cape Verde là bi kịch của Uruguay. Thủ môn Fernando Muslera mắc liên tiếp những sai lầm tai hại trong chiến dịch vòng bảng. Anh chơi dưới sức trong trận hòa Cape Verde 2-2 trước khi tiếp tục mắc lỗi ở thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, khiến Uruguay bị loại ngay từ vòng bảng.

Phong độ đáng thất vọng của thủ thành 40 tuổi khiến HLV Marcelo Bielsa buộc phải thay anh ra ngay sau hiệp một trận gặp Tây Ban Nha. Người được trao cơ hội là Sergio Rochet, thủ môn đang khoác áo Internacional.

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Ngoài ra, những điều luật mới được FIFA áp dụng tại World Cup 2026 cũng tạo nên những dấu mốc chưa từng có trong lịch sử, cầu thủ nhận thẻ đỏ và phải rời sân vì che miệng tranh cãi với đối thủ, luật chống câu giờ, thay người, các quyết định của VAR gây nhiều tranh cãi... cũng khiến giai đoạn đầu World Cup 2026 luôn là chủ đề bàn luận nóng trên truyền thông thế giới và MXH.