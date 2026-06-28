Nữ ca sĩ Việt 41 tuổi tốt nghiệp Nhạc viện loại giỏi, từ hát đâu hot đó nay bị chê “thảm họa”

Lương Bích Hữu tốt nghiệp loại giỏi Nhạc viện ở tuổi 41

Lương Bích Hữu là một trong những giọng ca gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 8X - 9X. Nhắc đến cô, nhiều người nhớ ngay đến hình ảnh “Cô gái Trung Hoa”, chất giọng ngọt, sáng và loạt bản hit từng phủ sóng mạnh trong giai đoạn teen pop bùng nổ.

Lương Bích Hữu là một trong những giọng ca gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 8X - 9X

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Bích Hữu không còn xuất hiện dày đặc như giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, mỗi lần trở lại, nữ ca sĩ vẫn dễ khiến khán giả chú ý vì là cái tên gắn với cả một vùng ký ức của Vpop. Cuối năm 2025, cô tiếp tục gây bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh nhận bằng tốt nghiệp tại Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 41.

Lương Bích Hữu tốt nghiệp loại giỏi tại Nhạc viện TP.HCM ở tuổi 41

Lương Bích Hữu tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc sau 5 năm học. Cô là sinh viên lớp Đại học Sư phạm Âm nhạc khóa 16, nhận giấy khen Học viên giỏi khóa 2020 - 2025 và có đóng góp vào hoạt động chung của nhà trường. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô đăng ký học ngành Sư phạm Âm nhạc để viết tiếp giấc mơ làm giảng viên, đồng thời vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật trong quá trình đi học.

Ngoài tốt nghiệp loại giỏi, Lương Bích Hữu còn nhận được nhiều bằng khen

Trước đó, Lương Bích Hữu từng thi đỗ Khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM sau khi tốt nghiệp THPT. Ước mơ ban đầu của cô không chỉ là trở thành ca sĩ nổi tiếng mà còn muốn làm giảng viên thanh nhạc. Đến cuối năm 2025, việc hoàn thành chương trình Sư phạm Âm nhạc được xem như cách nữ ca sĩ nối lại giấc mơ dang dở sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho biểu diễn.

Cùng với cột mốc học vấn, ngoại hình hiện tại của Lương Bích Hữu cũng trở thành chủ đề được bàn tán

Cùng với cột mốc học vấn, ngoại hình hiện tại của Lương Bích Hữu cũng trở thành chủ đề được bàn tán. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ vẫn giữ được đường nét “baby face” quen thuộc, phong cách trẻ trung và vóc dáng gọn gàng hơn trước. Hình ảnh mặc áo cử nhân của cô từng được nhiều khán giả nhận xét là trẻ hơn tuổi thật, thậm chí được ví như “lão hóa ngược”.

Từ “công chúa Trung Hoa” đình đám đến tranh cãi bị chê “thảm họa”

Trước khi có cột mốc học vấn ở tuổi 41, Lương Bích Hữu từng là một trong những gương mặt nổi bật của Vpop đầu những năm 2000. Cô bước vào làng giải trí với tư cách thành viên nhóm H.A.T cùng Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy. Dù thời gian hoạt động không quá dài, nhóm vẫn kịp để lại nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích.

Lương Bích Hữu bước vào làng giải trí với tư cách thành viên nhóm H.A.T

Sau khi H.A.T tan rã, Lương Bích Hữu hoạt động solo và nhanh chóng tạo dấu ấn riêng. Cô Gái Trung Hoa trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô, đồng thời biến hình ảnh “công chúa Trung Hoa” thành một thương hiệu khó lẫn trong Vpop. Không chỉ có một bản hit, nữ ca sĩ còn sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc như Dằm Trong Tim, Ây Da Ây Da, Cún Yêu, Học Cách Đi Một Mình hay Gọi Tên Tôi Nhé Bạn Thân Hỡi.

Cô Gái Trung Hoa - bản hit gắn liền với tên tuổi của Lương Bích Hữu

Ở thời kỳ teen pop thịnh hành, Lương Bích Hữu là một trong những nữ ca sĩ có màu sắc nhận diện rõ ràng. Âm nhạc của cô không quá cầu kỳ, nhưng dễ nghe, dễ thuộc và hợp thị hiếu khán giả trẻ. Chất giọng ngọt, sáng, có độ nũng nịu đặc trưng giúp cô khác biệt giữa dàn ca sĩ cùng thời.

Chất giọng ngọt, sáng, có độ nũng nịu đặc trưng giúp Lương Bích Hữu khác biệt giữa dàn ca sĩ cùng thời

Sau giai đoạn hoạt động sôi nổi, Lương Bích Hữu có thời gian vắng bóng khỏi truyền thông. Năm 2022, cô tái xuất ở Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Kim Sa Ngư và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh. Hiệu ứng từ Ca Sĩ Mặt Nạ cũng mở đường để nữ ca sĩ xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình âm nhạc, sân khấu biểu diễn và show truyền hình sau đó.

Năm 2022, cô tái xuất ở Ca Sĩ Mặt Nạ với mascot Kim Sa Ngư và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh

Năm 2024, Lương Bích Hữu tiếp tục góp mặt trong Our Song Vietnam. Việc kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ cho thấy cô vẫn muốn làm mới mình, không đóng khung hoàn toàn trong hình ảnh thanh xuân cũ.

Mới đây, Lương Bích Hữu được nhắc đến nhiều hơn sau khi ra mắt MV Trời Thay Áo vào tối 26/6. Sản phẩm có sự kết hợp với TikToker Khuyến Dương, còn được biết đến với biệt danh Chị Phiến. MV đi theo màu cổ phong, pha bản phối hiện đại và vinahouse, sử dụng bối cảnh băng tuyết, trang phục cổ trang cách điệu cùng nhiều hiệu ứng hình ảnh.





MV Trời Thay Áo

Tuy nhiên, Trời Thay Áo nhanh chóng vướng tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng sản phẩm lỗi thời, sến sẩm, phần hình ảnh thiếu thuyết phục, trong khi âm nhạc giống công thức tạo trend hơn là một ca khúc phát huy thế mạnh giọng hát của Lương Bích Hữu. Một số bình luận còn nặng lời gọi MV là “thảm họa” từ âm thanh đến hình ảnh.

Lương Bình Hữu gặp tranh cãi trong sản phẩm mới

Tranh cãi quanh sản phẩm mới khiến tên tuổi Lương Bích Hữu tiếp tục được bàn luận, nhất là khi cô vốn là giọng ca từng có nhiều hit và vừa gây chú ý với cột mốc tốt nghiệp loại giỏi Nhạc viện.

Sau hơn hai thập kỷ đi hát, Lương Bích Hữu vẫn có vị trí riêng trong ký ức Vpop nhờ loạt hit và màu giọng dễ nhận ra. Tuy nhiên, tranh cãi quanh Trời Thay Áo cũng cho thấy khán giả đang kỳ vọng ở cô một sản phẩm chỉn chu hơn.

Ảnh: FBNV



