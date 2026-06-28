Căn duplex 320m2 "view triệu đô" của vợ chồng 30 tuổi không đi làm

Với Blue (30 tuổi) - blogger nội thất đến từ Trùng Khánh (Trung Quốc), câu trả lời nằm trong căn duplex rộng 320m2 nhìn thẳng ra dòng sông và cây cầu biểu tượng của thành phố. Không gian này không chỉ là nơi để ở, mà còn là nơi cô dành mỗi ngày để cắm hoa, chăm cây, đọc sách, xem phim cùng chồng, chơi với chú chó nhỏ và liên tục làm mới từng góc nhà theo cách mình yêu thích.

Những hình ảnh về căn hộ của Blue hiện thu hút hàng triệu lượt xem trên Xiaohongshu. Nhiều người thừa nhận, điều khiến họ ấn tượng không chỉ là diện tích hay view "triệu đô", mà còn là những khoảnh khắc rất khó định giá: ánh nắng tràn qua ô cửa kính cao gần chạm trần mỗi sáng, buổi tối hai vợ chồng nằm xem phim cùng chú chó nhỏ hay cảm giác được sống giữa một không gian do chính mình vun vén. Có lẽ cũng vì vậy mà nhiều người để lại cùng một nhận xét: "Có tiền cũng chưa chắc mua được."

Căn hộ của Blue và chồng.

Căn duplex 320m2 với view được ví như "bức tranh sống"

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, căn duplex của Blue đã gây ấn tượng bởi hệ cửa kính cao gần chạm trần, mở ra khung cảnh nhìn thẳng xuống dòng sông cùng cây cầu lớn bắc ngang thành phố Trùng Khánh.

Mỗi thời điểm trong ngày, khung cửa ấy lại mang một vẻ đẹp khác nhau. Buổi sáng, ánh nắng len qua lớp rèm trắng, phủ kín phòng khách. Chiều xuống, bầu trời nhuộm sắc cam hồng, phản chiếu lên mặt nước và những tòa nhà phía xa. Với Blue, chỉ cần ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đủ để cảm thấy thư giãn.

Góc view yêu thích của chủ nhà mỗi buổi sáng lẫn khi chiều tà.

Không gian phòng khách cũng là nơi được cô yêu thích nhất. Trần nhà cao thông tầng kết hợp cầu thang cong mang hơi hướng châu Âu khiến căn hộ càng trở nên bề thế.

Bộ sofa xanh navy cỡ lớn, sàn gỗ xương cá, đèn thả nghệ thuật cùng hệ kệ gỗ cao chạm trần tạo nên tổng thể vừa sang trọng, vừa ấm cúng.

Các góc view phòng khách.

Điều đặc biệt là thay vì tối giản như nhiều căn hộ cao cấp hiện nay, Blue lại theo đuổi phong cách Maximalism (chủ nghĩa tối đa) .

Trong nhà gần như không có góc nào bị bỏ trống. Từ tranh ảnh, tượng trang trí, bình hoa, sách, nến thơm, gối tựa đến những món đồ vintage đều được sắp xếp thành nhiều lớp, mang lại cảm giác như đang bước vào một phòng triển lãm nghệ thuật.

Mỗi góc trong nhà đều có thể check-in, sống ảo.

Blue từng chia sẻ vui rằng, những chiếc kệ mở trong nhà gần như được sinh ra để phục vụ "niềm đam mê sưu tầm" của cô. Theo thời gian, từng món đồ nhỏ dần lấp đầy không gian, biến căn duplex thành một "bảo tàng" thu nhỏ mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phòng ngủ.

Nhà bếp và phòng ăn.

Phòng làm việc.

Phòng tắm.

Không đi làm công sở nhưng ngày nào cũng bận... làm đẹp cho ngôi nhà

Blue năm nay 30 tuổi, từng học mỹ thuật. Trên trang cá nhân, cô tự giới thiệu mình là người "không đi làm, thích ở nhà". Tuy nhiên, thay vì công việc văn phòng, hiện cô là một nhà sáng tạo nội dung về lifestyle và nội thất trên Xiaohongshu.

Mỗi ngày của Blue xoay quanh những việc rất đỗi nhẹ nhàng: Mua hoa, chăm cây, thay đổi cách bài trí từng góc nhỏ, chụp ảnh, quay video và chia sẻ cảm hứng sống với mọi người.

"Tôi thích sống theo nhịp điệu của riêng mình, không vội vàng, không cố gắng xã giao. Chỉ cần được ở nhà, ở giữa những món đồ mình yêu thích là đã thấy rất thoải mái", cô từng viết.

Là một người hướng nội, Blue cho biết phải đến sau tuổi 30 cô mới thực sự học được cách hòa hợp với chính mình. Thay vì cố gắng tham gia các buổi tụ tập, cô lựa chọn ở nhà, đọc sách, cắm hoa hoặc đơn giản là ngồi ngắm ánh nắng thay đổi trong căn hộ.

Mọi góc trong căn nhà đều có thể chill cỡ này.

Mỗi mùa, không gian sống lại được Blue làm mới theo một cách khác nhau. Mùa xuân là thời điểm căn nhà phủ kín sắc xanh của những chậu tulip, thủy tiên và dạ lan hương. Cô từng chia sẻ rằng việc quan sát cây lớn lên từng ngày là một trong những điều chữa lành nhất với mình.

Mùa đông, cả hai vợ chồng lại dành nhiều thời gian nằm trên sofa xem phim, uống một chút rượu sau bữa tối và tận hưởng sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình.

Blue hiện sống cùng chồng và một chú chó đen nhỏ. Hai vợ chồng chưa có con nên phần lớn thời gian đều dành để tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Dù ít khi chia sẻ về chồng, Blue vẫn thường đăng những khoảnh khắc cả hai cùng ăn tối, xem phim hoặc chăm sóc ngôi nhà. Với cô, "nhà không chỉ là một nơi để ở, mà là một cảm giác".

Trang cá nhân của nữ blogger cũng ghi lại vô số góc nhỏ trong căn duplex: từ những buổi sáng ngập nắng bên khung cửa kính, những tấm thảm vintage được lựa chọn kỹ lưỡng, các bình hoa theo mùa cho đến từng bộ chăn ga hay món đồ nội thất mới.

Điều khiến nhiều người yêu thích căn nhà này không đơn thuần là diện tích 320m² hay tầm nhìn hướng thẳng ra cây cầu nổi tiếng của Trùng Khánh. Bởi suy cho cùng, chỉ cần có điều kiện tài chính, những yếu tố ấy vẫn có thể tìm thấy ở nhiều nơi khác.

Thứ khó có được hơn chính là cách Blue và chồng biến căn nhà thành một phần của cuộc sống. Đó là những buổi sáng mở rèm đón nắng, cùng nhau chăm cây, cắm hoa, nằm dài trên sofa xem phim sau bữa tối hay đơn giản là dành cả cuối tuần để tận hưởng sự bình yên bên nhau và chú chó nhỏ. Chính những khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy mới là điều khiến nhiều người cảm thấy: "Có tiền cũng chưa chắc mua được."

Có lẽ vì thế, căn duplex 320m² của đôi vợ chồng 30 tuổi không chỉ khiến người ta trầm trồ vì đẹp hay sang trọng, mà còn bởi nó gợi lên một lối sống mà rất nhiều người đang tìm kiếm: sống chậm hơn một chút, dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm và biến ngôi nhà thành nơi mình luôn muốn trở về.