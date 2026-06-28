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Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi

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Diễn viên Thái Dương cho biết anh và bạn gái Ngọc Ánh dự định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2026.

Diễn viên Thái Dương xác nhận với Tiền Phong đã tổ chức lễ ăn hỏi cùng bạn gái Ngọc Ánh vào ngày 25/6. Nam diễn viên muốn giữ buổi lễ ấm cúng, riêng tư bên gia đình và bạn bè thân thiết. Đám cưới của cả hai dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Lễ ăn hỏi của Thái Dương có sự tham dự của nhiều đồng nghiệp như Quang Thắng, Thái Sơn, Đỗ Duy Nam, Trung Ruồi... Thái Dương chưa từng công khai chuyện tình cảm hay chia sẻ về bạn gái trước truyền thông.

Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi- Ảnh 1.

Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi- Ảnh 2.

Diễn viên Táo quân bí mật tổ chức lễ ăn hỏi- Ảnh 3.

Lễ ăn hỏi của Thái Dương và bạn gái Ngọc Ánh.

Thái Dương tên đầy đủ là Dương Văn Thái, sinh năm 1994 tại Phú Thọ. Anh được khán giả biết đến qua các sản phẩm parody hài như Đại ca bất đắc dĩ, Cưới luôn sợ gì, Bạch Tuyết phiêu lưu ký, Chuyện tình chàng thợ xây... thu hút hàng triệu lượt xem. Kênh YouTube của anh hiện có hơn 800.000 người theo dõi. Ngoài các video hài trên mạng xã hội, Thái Dương còn tham gia nhiều phim truyền hình của VTV, chương trình Táo quân, Gala cười và sản xuất hài Tết.

Nam diễn viên nói anh không hướng đến hình tượng "hot boy" hay "soái ca", thay vào đó xây dựng hình ảnh gần gũi, đời thường với những vai diễn mang màu sắc hài hước. Theo Thái Dương, điều anh hướng đến là mang lại tiếng cười để khán giả có những phút giây thư giãn, đồng thời gửi gắm suy ngẫm sau mỗi tác phẩm.

Thái Dương lần đầu góp mặt trong Táo quân năm 2022. Kể từ đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình hài của VTV như Táo quân, Gala cười, đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp với các dự án hài trên nền tảng số và phim hài Tết.

Theo Đỗ Quyên

Tiền Phong

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