Chuyên gia công nghệ: "Tôi sẽ không cài 5 ứng dụng này lên điện thoại"

Nhiều người có thói quen đánh giá chất lượng ứng dụng dựa trên số lượt tải về trên Google Play. Tuy nhiên, theo một chuyên gia công nghệ của Android Authority, đây là tiêu chí dễ gây hiểu lầm, bởi không ít ứng dụng sở hữu hàng trăm triệu lượt cài đặt vẫn tiềm ẩn nguy cơ về bảo mật, thu thập dữ liệu quá mức hoặc đơn giản là không còn cần thiết.

Turbo VPN

(Ảnh: Android Authority)

Turbo VPN có hơn 500 triệu lượt tải trên Google Play, nhưng theo chuyên gia Android, đây không phải lựa chọn lý tưởng nếu quan tâm đến quyền riêng tư. Nhiều dịch vụ VPN miễn phí, trong đó có Turbo VPN, từng bị đặt dấu hỏi về cách xử lý dữ liệu người dùng. Bởi chi phí vận hành VPN rất lớn, các ứng dụng miễn phí thường phải tìm nguồn doanh thu từ những hình thức khác, khiến lợi ích về bảo mật bị đặt dấu hỏi.

LastPass

(Ảnh: Android Authority)

LastPass từng là một trong những trình quản lý mật khẩu phổ biến nhất, nhưng hàng loạt sự cố bảo mật, đặc biệt là vụ tấn công năm 2022, đã khiến ứng dụng này mất đi sự tin tưởng của nhiều chuyên gia. Hiện có nhiều lựa chọn được đánh giá an toàn hơn như Bitwarden với mã nguồn mở và chi phí thấp.

Truecaller

(Ảnh: Android Authority)

Truecaller nổi tiếng với khả năng nhận diện số lạ và chặn cuộc gọi rác. Tuy nhiên, ứng dụng này yêu cầu nhiều quyền truy cập như danh bạ, nhật ký cuộc gọi, tin nhắn và vị trí. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu của Truecaller được xây dựng từ thông tin do người dùng chia sẻ, bao gồm cả dữ liệu trong danh bạ. Trong khi đó, Android hiện đã cải thiện đáng kể khả năng tự động lọc cuộc gọi và tin nhắn rác.

CCleaner

(Ảnh: Android Authority)

CCleaner giúp dọn dẹp bộ nhớ và tối ưu thiết bị, nhưng phần lớn tính năng này đã được Android tích hợp sẵn. Người dùng có thể kiểm tra mức tiêu thụ pin, dữ liệu hoặc dọn dẹp tệp rác thông qua ứng dụng Files by Google mà không cần cài thêm phần mềm. Bên cạnh đó, CCleaner cũng thường xuyên khuyến khích người dùng nâng cấp gói trả phí.

AVG AntiVirus & Security

(Ảnh: Android Authority)

Theo chuyên gia, hầu hết ứng dụng diệt virus trên Android đều không còn quá cần thiết. Google Play Protect đã liên tục quét ứng dụng để phát hiện mã độc, trong khi Android cũng tích hợp các lớp bảo vệ chống lừa đảo và liên kết độc hại. Nếu chỉ cài ứng dụng từ Google Play và không tắt các tính năng bảo mật mặc định, người dùng hiếm khi cần đến phần mềm diệt virus bên thứ ba.