Dương Cầm tạo cuộc gặp chưa từng có giữa Trần Tiến và dàn nghệ sĩ trẻ

Sau dấu ấn của chương trình đầu tiên, Phòng khách 3 thế hệ trở lại với số thứ hai, tiếp tục theo đuổi ý tưởng kết nối các thế hệ bằng âm nhạc.

Theo nhạc sĩ Dương Cầm - Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc của chương trình, Phòng khách 3 thế hệ không đơn thuần là sự tiếp nối của một đêm nhạc thành công mà còn là sự tiếp nối của một giá trị đã chạm đến trái tim khán giả.

Nhạc sĩ Dương Cầm.

"Không đơn thuần là sự tiếp nối của một chương trình thành công. Đó là sự tiếp nối của một giá trị nhân văn đã chạm đến trái tim khán giả. Một chương trình âm nhạc dành cho thời đại cần sự kết nối. Không nhằm chứng minh điều gì cũ hơn hay mới hơn mà để tạo nên một không gian nơi mọi thế hệ đều được lắng nghe, được chia sẻ và được tôn trọng", Dương Cầm chia sẻ.

Điểm đặc biệt của Phòng khách 3 thế hệ không nằm ở việc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng mà ở cách kết hợp những cá tính âm nhạc tưởng chừng rất khác biệt. Thay vì ghép nối ngẫu nhiên, Dương Cầm tìm kiếm những điểm giao thoa về cảm xúc giữa các nghệ sĩ để mỗi màn trình diễn trở thành một cuộc đối thoại bằng âm nhạc.

Những bản mashup vì thế không chỉ là sự kết hợp giữa các ca khúc mà còn là nơi những tác phẩm cách nhau hàng chục năm tuổi đời tìm được tiếng nói chung. Các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng bước vào thế giới nghệ thuật của nhau để tạo nên những màn trình diễn mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Đồng hành cùng Dương Cầm là đạo diễn sân khấu Đặng Xuân Trường. Nếu phần âm nhạc tạo nên linh hồn của chương trình thì sân khấu, ánh sáng và ngôn ngữ thị giác sẽ góp phần xây dựng không gian cảm xúc. Với phong cách dàn dựng hiện đại nhưng gần gũi, ê-kíp mong muốn biến sân khấu thành một "phòng khách" đúng nghĩa, nơi khán giả có thể thưởng thức âm nhạc trong bầu không khí ấm áp và kết nối.

Nhạc sĩ Trần Tiến.

Ca nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Thắng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình lần này là sự góp mặt của năm nghệ sĩ đại diện cho nhiều thế hệ âm nhạc Việt Nam.

Ở thế hệ tiền bối là nhạc sĩ Trần Tiến, người nhiều thập kỷ qua ghi dấu ấn bằng những sáng tác giàu tinh thần tự do, phóng khoáng và chứa đựng nhiều suy tư về cuộc sống.

Đồng hành cùng ông là Hà Trần, nữ ca sĩ nổi tiếng với khả năng biến hóa trong nhiều dòng nhạc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, chị vẫn không ngừng làm mới bản thân và được đánh giá là một trong những giọng ca có tư duy sáng tạo của nhạc Việt.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong giai đoạn đổi mới là Phan Mạnh Quỳnh, người chinh phục khán giả bằng những sáng tác mộc mạc, giàu chất tự sự và phản ánh những câu chuyện đời thường bằng cảm xúc chân thật.

Ở thế hệ trẻ, Thắng mang đến màu sắc indie với những sáng tác tối giản, giàu chất thơ và góc nhìn riêng về cuộc sống. Trong khi đó, Marzuz là tiếng nói của lớp nghệ sĩ trẻ với những ca khúc mang tinh thần chữa lành, chia sẻ những trải nghiệm về tuổi trẻ, sự trưởng thành và khát vọng được thấu hiểu.

Năm nghệ sĩ với năm cá tính âm nhạc khác nhau sẽ cùng đứng trên một sân khấu dưới sự kết nối của Dương Cầm. Theo ê-kíp, chính những khác biệt ấy sẽ trở thành chất liệu để tạo nên những màn kết hợp bất ngờ, nơi các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn để lắng nghe và đối thoại với nhau bằng âm nhạc.

Hà Trần.

Marzuz

Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình cũng tiếp tục đầu tư vào không gian trình diễn. Sân khấu sẽ được thiết kế theo hình ảnh một phòng khách của gia đình Việt kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm gần gũi nhưng vẫn giàu tính trình diễn.

Thông qua âm nhạc, ê-kíp mong muốn tạo nên một không gian để khán giả nhiều thế hệ có thể ngồi lại cùng nhau, chia sẻ những ký ức và tìm thấy sự đồng điệu trong những giai điệu quen thuộc.

Phòng khách 3 thế hệ số 2 sẽ diễn ra vào 20h ngày 22/8/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Hà Trần, ca sĩ - nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, ca - nhạc sĩ Thắng và Marzuz. Chương trình do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc.