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Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm

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Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe vóc dáng nuột nà khi đến Mỹ.

Mới đây, trong thời gian có mặt tại Miami (Mỹ), Georgina Rodríguez một lần nữa khiến người hâm mộ "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh mới đầy quyến rũ trên mạng xã hội. Diện set trang phục tông đen đồng điệu gồm áo corset ôm sát phối cùng chân váy xẻ sâu, mỹ nhân sinh năm 1994 khéo léo khoe trọn vóc dáng chuẩn mực cùng đôi chân dài miên man. Phong cách thời trang táo bạo nhưng không kém phần sang trọng, kết hợp cùng thần thái tự tin vốn có giúp bạn gái CR7 nhận về "mưa" lời khen từ công chúng.

Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm- Ảnh 1.

Georgina khoe sáng nuột nà (Ảnh: IG)

Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm- Ảnh 2.

Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm- Ảnh 3.

Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm- Ảnh 4.

Cô nàng khoe nhẫn kim cương được Ronaldo cầu hôn (Ảnh: IG)

Say đó Georgina cũng xuất hiện trên khán đài cổ vũ Ronaldo trận cuối cùng cục diện bảng K – nơi đội tuyển Bồ Đào Nha có cuộc đối đầu sinh tử với Colombia.

Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm- Ảnh 5.

Georgina và con trai đến cổ vũ Ronaldo trong ngày anh thi đấu không tốt (Ảnh: ESPN)

Bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với Colombia tại Miami Gardens, Cristiano Ronaldo đã không thể nối dài phong độ thăng hoa sau cú đúp vào lưới Uzbekistan trước đó. Ở tuổi 41, thể lực và sự nhạy bén của siêu sao người Bồ Đào Nha đã vấp phải thử thách cực đại trước hàng phòng ngự được tổ chức khoa học, chơi áp sát và kỷ luật của đại diện Nam Mỹ.

Trong suốt 90 phút thi đấu, thủ quân tuyển Bồ Đào Nha gần như "tắt tiếng" khi hoàn toàn bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh. Sự lấn lướt về mặt thế trận của Colombia khiến Bồ Đào Nha chơi bế tắc và chấp nhận khép lại trận đấu với tỷ số hòa 0-0.

Nàng WAG Georgina diện đầm xẻ sâu nóng bỏng sang Mỹ cổ vũ Ronaldo nhưng siêu sao lại bị "tắt tiếng", bị chấm 6,3 điểm- Ảnh 6.

Ronaldo chơi không tốt, anh được SofaScore chấm 6,3 điểm (Ảnh: ESPN)

Kết quả này khiến thầy trò HLV Roberto Martínez chính thức đánh mất ngôi đầu bảng K vào tay Colombia khi chỉ có được 5 điểm sau 3 lượt trận (kém đối thủ 2 điểm). Dù bảo toàn thành công tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội, vị trí nhì bảng đã đẩy Bồ Đào Nha vào một nhánh đấu đầy cam go.

Theo phân nhánh, tại vòng loại trực tiếp đầu tiên, đối thủ của Ronaldo và các đồng đội sẽ là đội tuyển Croatia – một thế lực già rơ của bóng đá châu Âu. Đây được dự đoán là thử thách cực kỳ đại bản lĩnh đối với tham vọng tiến sâu của Bồ Đào Nha, đồng thời cũng mở ra màn đối đầu duyên nợ đỉnh cao giữa hai tiền vệ huyền thoại Cristiano Ronaldo và Luka Modrić ở chương cuối của sự nghiệp quốc tế. Trong khi đó, với ngôi nhất bảng K, Colombia sẽ chạm trán đại diện châu Phi – Ghana ở vòng đấu tới.

Theo Tiên Tiên

Đời sống Pháp luật

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