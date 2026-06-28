Tình hình hiện tại của Ốc Thanh Vân và ông xã Trí Rùa

Thông tin Ốc Thanh Vân đưa ba con trở lại Úc trong kỳ nghỉ hè những ngày qua nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Sau khoảng thời gian nữ diễn viên quyết định đưa cả gia đình về Việt Nam sinh sống và quay lại hoạt động nghệ thuật, không ít người đặt câu hỏi liệu lần sang Úc này có phải là dấu hiệu cho thấy cô tiếp tục kế hoạch định cư.

Tuy nhiên, Ốc Thanh Vân nhanh chóng lên tiếng làm rõ. Nữ diễn viên cho biết đây chỉ là chuyến đi nghỉ hè kéo dài khoảng một tháng để các con tận hưởng kỳ nghỉ và gặp lại bạn bè tại Melbourne, hoàn toàn không phải kế hoạch chuyển hẳn sang Úc sinh sống như nhiều đồn đoán.

Trí Rùa đón mẹ con Ốc Thanh Vân sang Úc

Bên cạnh lý do của chuyến đi, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý chính là tình hình hiện tại của ông xã Ốc Thanh Vân - Trí Rùa.

Trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ốc Thanh Vân cùng ba con vừa đáp xuống sân bay tại Úc, Trí Rùa đã có mặt từ sớm để đón cả gia đình. Vừa nhìn thấy vợ con, anh lập tức tiến đến ôm Ốc Thanh Vân. Cặp đôi còn không ngần ngại trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay giữa sân bay trước sự chứng kiến của các con.

Khoảnh khắc đoàn tụ giản dị nhưng đầy tình cảm nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Sau thời gian sống ở hai quốc gia để thuận tiện cho công việc và việc học của các con, hình ảnh Ốc Thanh Vân và Trí Rùa vẫn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Có thể thấy, cuộc sống hôn nhân của cả hai vẫn vô cùng hạnh phúc. Dịp nghỉ hè này cũng là khoảng thời gian hiếm hoi để cả gia đình được quây quần, cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ tại Úc sau nhiều tháng bận rộn với công việc và lịch học.

Trí Rùa ôm hôn vợ giữa sân bay

Tháng 10/2008, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa chính thức về chung một nhà sau nhiều năm gắn bó. Cả hai quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, khi Ốc Thanh Vân là cô học sinh nổi bật với vẻ ngoài xinh xắn, học giỏi, còn Trí Rùa lại mang hình ảnh khá “nghịch ngợm”. Dù tính cách đối lập, chính nữ diễn viên là người chủ động tiến tới và viết nên câu chuyện tình kéo dài đến tận hôm nay.

Sau khi kết hôn, tổ ấm của cặp đôi ngày càng viên mãn khi lần lượt chào đón 3 nhóc tỳ đáng yêu: Xuân Lâm (Coca) sinh năm 2011, Linh Đan (Cola) sinh năm 2013 và Vinh Hy (Cacao) sinh năm 2015. Trên mạng xã hội, Ốc Thanh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, từ việc chăm con đến cuộc sống hôn nhân, nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Đầu năm 2024, Ốc Thanh Vân khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định đưa các con sang Úc sinh sống, trong khi ông xã Trí Rùa vẫn ở lại Việt Nam làm việc. Sự "lệch nhịp" này nhanh chóng làm dấy lên loạt nghi vấn xoay quanh chuyện hôn nhân của cặp đôi, đặc biệt khi cả hai không xuất hiện cùng nhau như trước.

Trước những đồn đoán lan rộng, đến giữa tháng 3/2024, nữ diễn viên đã lên tiếng làm rõ. Cô cho biết việc sang Úc xuất phát từ mong muốn mang đến môi trường học tập tốt hơn cho các con, đồng thời khẳng định không có chuyện định cư hay biến cố như nhiều lời bàn tán.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đã có gần 2 thập kỷ hôn nhân

Tháng 12/2024, Ốc Thanh Vân thông báo đã đưa 3 con trở về Việt Nam sinh sống sau 1 năm sinh sống tại Úc. Chia sẻ về lý do này, Ốc Thanh Vân cho hay: "Nhà tôi quen gắn bó, sum vầy. Đến một ngày, vào bữa cơm, mấy mẹ con ăn không còn thấy ngon là tôi hiểu chúng tôi cần điều gì. Cả gia đình không còn muốn xa nhau nữa". Sau khi quyết định về Việt Nam, Ốc Thanh Vân đã thanh lý toàn bộ đồ và rao bán nhà 500m2.

Khi xuất hiện trong một chương trình, nữ nghệ sĩ khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu chia sẻ về quãng thời gian sinh sống nơi xứ người. Ốc Thanh Vân thừa nhận từng có những ngày rơi vào trạng thái mất cân bằng nghiêm trọng, thậm chí bật khóc khi đang rửa bát trong bếp. Từ một người luôn tất bật với công việc nghệ thuật, việc đột ngột chuyển sang cuộc sống nội trợ khiến cô không khỏi hoang mang, nhiều lúc tự đặt câu hỏi về giá trị của chính mình.

"Vân vẫn khẳng định rằng nó là những ngày tháng rất vui và nhiều kỷ niệm của mẹ con mình. Nhưng mà nó cũng dẫn mình tới những ngày mà tự nhiên mình đặt dấu chấm hỏi, sau này mình mới biết đó là khủng hoảng giả trị. Có nghĩa là năng lực của mình, mình có thể làm nhiều thứ nhưng khi sắp xếp thiếu cân bằng thì tự nhiên nó sẽ tới.

Khi mình ở trong trạng thái làm mẹ toàn phần, dù mình rất mãn nguyện với điều đó nhưng nó từ ngày ngày sang ngày nọ, khiến mình rơi vào trạng thái: "Ủa vị trí của mình có thật sự ở đây hay không. Đúng ra giờ này mình đang tham gia diễn chương trình hay vở kịch nào đó". Mình rửa chén mà nước mắt chảy không ngừng. Mình thấy bản thân stress với việc mất cân đối, cảm giác trầm cảm sắp ập vào mặt mình tới nơi. Trong khi mình là người rất lạc quan".

Hiện tại vợ chồng Ốc Thanh Vân dành thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ bên các con

Ảnh: FBNV