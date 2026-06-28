Ngọc nữ mới của Vbiz đổi style đẹp xuất sắc, cái gì cũng có giới hạn chỉ nhan sắc này là không

Chiều ngày 27/6, buổi họp báo ra mắt bộ phim hoạt hình Minions và Quái Vật tại TP.HCM quy tụ đông đảo nghệ sĩ, KOL và các gương mặt trẻ của Vbiz. Giữa dàn khách mời xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, Lê Tam Triều Dâng trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất nhờ màn "lột xác" đầy ấn tượng. Tại sự kiện lần này, nữ diễn viên khiến người hâm mộ xuýt xoa với diện mạo thời thượng và mới mẻ, lạ mắt.

Điều khiến nhiều người chú ý đầu tiên chính là kiểu tóc. Thay vì để mái bay hoặc tóc uốn nhẹ như thường thấy, Lê Tam Triều Dâng xuất hiện với mái tóc duỗi thẳng, rẽ ngôi lệch cùng phần mái cắt kiểu Nhật ôm gương mặt. Sự thay đổi nhỏ nhưng đủ để tổng thể visual của nàng ngọc nữ càng thêm sắc sảo và cá tính hơn so với nét nàng thơ ngọt ngào, quyến rũ thường thấy.

Bên cạnh đó, chiếc váy màu xanh pastel của người đẹp cũng nhận về nhiều lời khen. Đây vốn là gam màu khá kén da, dễ khiến người mặc bị nhợt nhạt hoặc khiến da bị xuống vài tone. Thế nhưng Tam Triều Dâng lại "cân" đẹp hoàn toàn. Phần cổ trễ vai còn giúp người đẹp khoe bờ vai thanh mảnh, thiết kế ôm body tôn dáng triệt để cùng phần chân váy bất đối xứng tạo cảm giác trẻ trung, tươi tắn như một quý cô mùa hè sành điệu.

Ngay sau khi hình ảnh từ sự kiện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những lần xuất hiện đẹp nhất của Lê Tam Triều Dâng từ trước đến nay. Không ít người nhận xét cô đang ngày càng biết cách làm mới bản thân mà vẫn giữ được nét đẹp riêng, không chạy theo những xu hướng trang điểm hay thẩm mỹ quá đà.

Một số bình luận của netizen:

- Đẹp quá trời, đổi kiểu tóc là visual lên hẳn

- Màu váy này khó mặc lắm mà cổ cân đẹp thật

- Ôi công chúa Tam Triều Dâng cân mọi style

- Mê look này của Tam Triều Dâng nha

- Cục vàng của tụi em hôm nay slay quá, Tam Triều Dâng ơi

- Tóc công chúa Tam chất quá

- Quá xinh, hôm nay lần đầu được gặp cổ phải "wow" lên được, dáng người nhỏ nhắn

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998. Bắt đầu với vai trò sao nhí, cô nhanh chóng nổi tiếng qua vai diễn Cà Ri trong sitcom Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé (2013). Sau thời gian tạm nghỉ để tập trung học tập, cô tái xuất mạnh mẽ và định hình phong cách trưởng thành qua loạt phim nổi bật như Chuyện Làng Bè, Thần Tượng, Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang, Tiểu Tam Không Có Lỗi.

Đặc biệt trong năm 202, tên tuổi của Lê Tam Triều Dâng đến gần hơn với khán giả khi 2 lần xuất hiện trên màn ảnh rộng với Trùm Sò và Bẫy Tiền. Bên cạnh đó, với vai diễn Thanh Tâm trong Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay kết hợp cùng Võ Điền Gia Huy, cả hai trở thành cặp đôi được khán giả trẻ yêu thích nhờ phản ứng hóa học tự nhiên cùng hình tượng trong sáng, đáng yêu. Bộ phim giúp lượng người theo dõi của cô tăng đáng kể, đồng thời đưa cái tên Lê Tam Triều Dâng trở thành một trong những gương mặt nữ trẻ được chú ý nhất hiện nay.

Không chỉ ghi điểm bằng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Lê Tam Triều Dâng còn cho thấy sự thăng hạng rõ rệt về phong cách thời trang. Mỗi lần xuất hiện gần đây, cô đều mang đến hình ảnh chỉn chu, mới mẻ nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần chuẩn "ngọc nữ" thế hệ mới của showbiz Việt.

Nguồn: MEOW Entertainment