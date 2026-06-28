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Nam NSƯT là giám đốc, sang Mỹ ăn bánh xèo để nhớ về quê hương

| | Lifestyle

Nam NSƯT là giám đốc, sang Mỹ ăn bánh xèo để nhớ về quê hương

"Tôi ăn như thế này để nhớ về quê hương" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ một số khoảnh khắc được quay từ dịp Tết Đoan Ngọ về cuộc sống đời thường của anh ở Mỹ.

Anh nói: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 Âm lịch, nên tôi phải chọn chỗ đi ăn bánh xèo. Tôi kiếm bánh xèo để ăn và phải là bánh xèo chay vì tôi ăn chay trường".

Nam NSƯT là giám đốc, sang Mỹ ăn bánh xèo để nhớ về quê hương- Ảnh 1.

Kim Tiểu Long

Sau một hồi đi bộ ở khu trung tâm mua sắm, ăn uống, Kim Tiểu Long đã tìm được một nhà hàng của người Việt bán bánh xèo chuẩn vị miền Tây.

Anh hào hứng gọi một đĩa để ăn và thích thú nói: "Hôm nay là Tết Đoan Ngọ nên tôi gọi một chiếc bánh xèo to đùng thế này cho một mình tôi ăn. Tôi ăn hết được cái bánh xèo này cũng đủ no ứ bụng rồi dù đây là bánh xèo chay.

Tôi ăn như thế này để nhớ về quê hương, nhớ dưới quê miền Tây của tôi. Hồi đó, cứ đến Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 là má tôi lại làm bánh xèo để ăn, giờ tôi vẫn nhớ hương vị đó.

Bánh xèo có đầy đủ rau thơm luôn, có cả rau răm nữa. Ở Mỹ mà có rau răm ăn kèm thế này không phải dễ. Một chiếc bánh xèo bự thế này ăn một người là quá no. Tôi đi cùng em tôi, hai anh em mỗi người một cái bánh xèo. Em tôi ăn bánh xèo mặn còn tôi ăn bánh xèo chay".

Được biết, Kim Tiểu Long hiện tại chủ yếu sống ở Việt Nam, nhưng thi thoảng anh vẫn sang Mỹ vì có nhà cửa, con cái bên Mỹ. Tại Việt Nam, Kim Tiểu Long khá đắt show, đi diễn khắp cả nước, thường xuyên ra Bắc biểu diễn.

Nam NSƯT là giám đốc, sang Mỹ ăn bánh xèo để nhớ về quê hương- Ảnh 2.

Anh còn kinh doanh phát đạt với các sản phẩm chay và trà giảm cân, thực phẩm chức năng. Gần đây nhất, Kim Tiểu Long còn mở nguyên một công ty ở Hà Nội, làm giám đốc công ty. Anh cũng nhận lời mời tham gia gameshow từ đài truyền hình, nhưng hạn chế để giữ gìn hạnh phúc gia đình và có thời gian chăm sóc con trai.

Không chỉ sống vì gia đình, Kim Tiểu Long còn hướng Phật. Được biết, anh hiện đang ăn chay trường, tham gia các khóa tu tập. Trên sân khấu, anh cũng ưu tiên các show diễn từ thiện, hát cho chùa.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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