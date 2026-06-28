Vợ chồng 22 tuổi tự mua căn hộ 4 phòng ngủ giá 11,3 tỷ đồng: Bố mẹ “bao nuôi” 1 năm chứ không cho đồng nào

Sở hữu nhà ở khi mới ngoài 20 tuổi là điều không dễ, đặc biệt tại Singapore - nơi giá bất động sản luôn thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng ở độ tuổi 22 - thời điểm mua nhà, Venus và chồng đã làm được điều đó: Mua 1 căn hộ 4 phòng ngủ mà hoàn toàn không nhận bất kỳ sự hỗ trờ nào từ 2 bên gia đình.

Hành trình mua nhà đã được Venus chia sẻ trong một video trên TikTok. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách họ “chớp thời cơ”, tận dụng các chính sách hỗ trợ của chính phủ cũng như thói quen tiết kiệm từ rất sớm.

3 tháng chốt mua căn hộ 11,3 tỷ đồng

Đầu video, Venus cũng nhấn mạnh rằng trải nghiệm của mình không phải công thức áp dụng cho tất cả mọi người. Theo cô, hai vợ chồng có những điều kiện khá đặc thù nên mới có thể mua được nhà ở độ tuổi rất trẻ.

Ban đầu, hai vợ chồng từng tìm hiểu các dự án mới, tuy nhiên mức giá lại quá cao nên mục tiêu nhanh chóng được chuyển hướng sang căn hộ đã qua sử dụng. Hành trình tìm và xem nhà bắt đầu từ tháng 5/2022, đến tháng 8/2022, cặp vợ chồng trẻ hoàn tất các thủ tục bàn giao căn hộ và bắt tay vào quá trình cải tạo. Đến tháng 10 cùng năm, cả 2 chính thức dọn vào ở căn nhà đứng tên mình.

Hành trình mua căn hộ 4 phòng ngủ ở tuổi 22 được Venus chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân

Theo Venus, một trong những quyết định quan trọng nhất là mua nhà càng sớm càng tốt, trước khi mức lương của cả hai tăng lên.

Vào thời điểm nộp hồ sơ, Venus mới 22 tuổi và cả hai đều có thu nhập chưa cao. Chính điều này lại trở thành lợi thế vì giúp họ đủ điều kiện nhận mức hỗ trợ mua nhà tối đa từ chính phủ Singapore.

Cô cho biết nếu chờ thêm vài năm, khi được tăng lương hoặc thăng chức, khoản trợ cấp sẽ giảm đáng kể. Điều đó đồng nghĩa họ sẽ phải vay nhiều tiền hơn để mua căn hộ.

"Nếu đợi thêm rồi mới nộp hồ sơ như bây giờ chẳng hạn, số tiền hỗ trợ chúng tôi nhận được sẽ thấp hơn rất nhiều và buộc phải vay khoản lớn hơn để mua nhà" - Venus giải thích.

Đó cũng là lý do hai vợ chồng muốn hoàn tất việc mua nhà trước khi thu nhập tăng lên.

Bên cạnh việc lựa chọn đúng thời điểm, nền tảng tài chính của cả hai cũng được xây dựng từ khá sớm.

Venus cho biết cô bắt đầu làm thêm từ năm 16 tuổi. Đến năm 19 tuổi, sau khi tốt nghiệp bằng cao đẳng tại Học viện Bách khoa Ngee Ann Polytechnic (Singapore), cô mới bắt đầu đi làm fulltime, từ đó, Venus tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho mục tiêu mua nhà. Trong khi đó, chồng cô theo học tại ITE trong hai năm từ năm 16 tuổi, sau đó thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 18 đến 20 tuổi và bắt đầu làm việc toàn thời gian sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Nhờ có công việc và nguồn thu nhập ổn định vào thời điểm nộp hồ sơ, hai vợ chồng đủ điều kiện hoàn tất các thủ tục xét duyệt khoản vay mua nhà cũng như nhận các khoản hỗ trợ từ chính phủ.

Ảnh minh họa

Venus cho biết tổng số tiền trợ cấp mua nhà mà hai vợ chồng nhận được là 90.000 USD (khoảng 2,34 tỷ đồng). Căn hộ cả 2 mua có giá 435.000 USD (tương đương khoảng 11,31 tỷ đồng).

Sau khi giải quyết được bài toán mua nhà, cặp đôi tiếp tục áp dụng lối sống tiết kiệm để có đủ ngân sách cải tạo tổ ấm. Theo Venus, cả hai đều đi làm từ sớm nên đã có thời gian tích lũy trước khi kết hôn. Đặc biệt, chồng cô gần như dành dụm khoảng một nửa số tiền lương thực nhận mỗi tháng.

"Có thời điểm chồng tôi tiết kiệm gần như một nửa thu nhập sau thuế. Chỉ trong khoảng một đến hai năm, chúng tôi đã tích lũy được một khoản tiền khá đáng kể" - Venus tiết lộ.

Đám cưới đơn giản, sống cùng bố mẹ chồng trong 1 năm trước khi mua nhà để giảm tối đa sinh hoạt phí

Venus cũng cho biết thêm bố mẹ chồng đã hỗ trợ vợ chồng cô rất nhiều trong việc mua nhà. Trong năm đầu tiên sau khi kết hôn, vợ chồng cô sống cùng bố mẹ và được bố mẹ “bao nuôi”. Nhờ vậy, cả 2 có thể tiết kiệm nhiều hơn.

Không chỉ vậy, đám cưới của Venus cũng được tổ chức với tinh thần tiết kiệm là trên hết. Tổng chi phí lễ cưới không vượt quá 10.000 USD (khoảng 260 triệu đồng), trong đó một nửa được bố mẹ Venus hỗ trợ.

Tuần trăng mật của hai người cũng diễn ra rất đơn giản. Do thời điểm đó vẫn chịu ảnh hưởng của các hạn chế đi lại vì Covid-19, họ không đi du lịch nước ngoài mà chỉ nghỉ dưỡng ngắn ngày trong nước. Điều này vô tình giúp cặp đôi tiết kiệm thêm một khoản đáng kể.

Ảnh minh họa

Dù Venus nhiều lần khẳng định hành trình mua nhà của mình không phải hình mẫu dành cho tất cả mọi người, câu chuyện vẫn nhận được rất nhiều phản hồi tích cực trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng lập kế hoạch tài chính của cặp vợ chồng khi mới ngoài 20 tuổi. Không ít người cũng đánh giá cao việc Venus sẵn sàng chia sẻ chi tiết quá trình mua nhà, từ cách tận dụng chính sách hỗ trợ, chuẩn bị hồ sơ cho đến chiến lược tiết kiệm, để những người trẻ khác có thêm góc nhìn và kinh nghiệm nếu đang nuôi mục tiêu sở hữu ngôi nhà đầu tiên.

(Nguồn: Asia One)