Độc lạ quán cà phê có dàn “staff” rất thái độ với khách nhưng vẫn nhận bão đánh giá 5 sao

Lướt qua loạt ảnh review đầu tiên, nhiều người có lẽ sẽ tưởng đây là một quán cà phê… chuyên thử thách lòng can đảm của khách hàng.

Trong ảnh, dàn “nhân viên 4 chân” liên tục xuất hiện với biểu cảm ngoác mồm, nhe răng, trợn mắt, có góc chụp còn trông như chuẩn bị “tác động vật lý” bất cứ ai lại gần. Thế nhưng điều bất ngờ là phía dưới những bức ảnh ấy lại toàn đánh giá 5 sao cùng hàng loạt lời khen về độ thân thiện và phục vụ nhiệt tình.

Nhiều người không khỏi giật mình rồi thích thú trước biểu cảm của những chú chó ở đây.

Địa điểm đang khiến mạng xã hội thích thú là L.+ 狗咖咖啡馆 (L.+ Dog Café) - một quán cà phê thú cưng kết hợp mô hình chăm sóc và hỗ trợ chó hoang tại thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Điểm đặc biệt của nơi này là khách có thể thoải mái vào chơi, tương tác và cưng nựng các bé cún trong không gian mở mà không cần quá nhiều thủ tục phức tạp.

Theo thông tin từ nền tảng đánh giá địa phương, quán hiện đạt mức 4,6/5 sao, đồng thời nằm trong top 4 những địa điểm trải nghiệm mới lạ được đánh giá cao tại khu vực này.

Đồ uống tại đây có giá khoảng 27 Nhân dân tệ/người (xấp xỉ 95.000 đồng). Quán còn có gói khuyến mãi dành cho hai người với trải nghiệm vuốt và chơi cùng chó không giới hạn thời gian, giảm từ 88 tệ xuống còn 45 tệ (khoảng 160.000 đồng).

Tuy nhiên, điều khiến nơi này nổi tiếng không nằm ở đồ uống mà đến từ… những bức ảnh review cực kỳ “bất ổn”.

Trong loạt ảnh được khách đăng tải, nhiều chú chó, bao gồm cả các giống lớn như Border Collie hay German Shepherd xuất hiện với biểu cảm há mồm, nhe răng, mắt trợn đầy kịch tính. Không ít cư dân mạng nhìn ảnh còn đùa rằng đây giống trải nghiệm “uống cà phê kết hợp sinh tồn”.

Một trong những đánh giá 5 sao viral.

Nhưng những người từng trực tiếp ghé quán lại liên tục lên tiếng đính chính.

Theo khách hàng, phần lớn đây chỉ là khoảnh khắc chụp đúng lúc các bé đang phấn khích, tranh đồ ăn hoặc đùa nghịch với nhau nên tạo cảm giác dữ dằn hơn thực tế. Ngoài đời, “đội ngũ nhân viên” lại cực kỳ quấn người, hiền lành và thích được vuốt ve.

Một số đánh giá còn cho biết họ tìm đến quán ban đầu chỉ vì tò mò trước loạt ảnh nhe răng viral trên mạng, nhưng sau trải nghiệm thực tế đều quyết định chấm điểm tối đa.

Ngoài yếu tố giải trí, quán cũng nhận được nhiều lời khen vì không gian sạch sẽ, ít mùi thú cưng và mức giá được đánh giá là khá dễ tiếp cận với học sinh, sinh viên.

Nhìn ảnh thì hơi rén thật, nhưng xem ra với những vị khách đã từng ghé qua, đây vẫn là một trong những quán cà phê “đáng yêu theo cách rất khó đoán”.