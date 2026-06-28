Ngược đời mỹ nhân khiến cam thường phải “đầu hàng”, ảnh chưa chỉnh sửa còn đẹp hơn photoshop

Nhan sắc và khí chất của Ningning được nhiều người nhận xét ngày càng chín muồi theo thời gian. Không chỉ gây ấn tượng bởi những đường nét sắc sảo, nữ idol giờ đây còn sở hữu thần thái sang trọng, cuốn hút cùng phong cách thời trang ngày một đẳng cấp, biến mỗi lần cô xuất hiện đều trở thành tâm điểm.

Ningning khoe sắc qua cam thường

Mới đây, thành viên aespa tiếp tục ghi điểm khi góp mặt tại event của BVLGARI. Diện thiết kế thanh lịch kết hợp trang sức cao cấp, nàng đại sứ toát lên vẻ đẹp kiêu sa và đầy quyền lực. Đáng chú ý, loạt ảnh chụp bằng camera thường nhanh chóng viral trên mạng xã hội khi nhan sắc của cô được nhận xét còn "bén" hơn cả những tấm hình đã qua chỉnh sửa do studio đăng tải. Gương mặt hài hòa, làn da mịn màng cùng thần thái tự tin giúp Ningning tỏa sáng ở mọi góc máy.

Một số hình ảnh đẹp tựa tiểu thư hào môn của Ningning tại sự kiện.

Qua ống kính camera thường, Ningning khiến nhiều người bất ngờ vì nhan sắc gần như hoàn hảo không có điểm để chê. Không cần filter hay chỉnh sửa cầu kỳ, gương mặt của nữ idol vẫn nổi bật với đường nét sắc sảo, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt được nhấn bằng layout makeup cat-eye đầy cuốn hút và làn da mịn màng không tì vết.

Loạt ảnh cam thường gây thương nhớ của Ningning. (Ảnh: X)

Đặc biệt, kiểu tóc búi thấp rẽ ngôi giữa đã phát huy tối đa lợi thế visual nữ idol, giúp các đường nét trở nên thanh thoát và sang trọng hơn. Thiết kế váy quây ôm sát cũng khéo léo tôn lên phần vai vuông, xương quai xanh cùng đường cổ mảnh mai, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Trong bộ ảnh được phòng làm việc đăng tải, Ningning xuất hiện với thần thái lạnh lùng, quyền lực và đậm chất high fashion. Thiết kế váy đen quây kết hợp loạt trang sức và đồng hồ cao cấp càng tôn lên hình ảnh sang trọng, trưởng thành của nữ idol. Tuy nhiên, kiểu tóc vuốt phồng kết hợp phần mái hất ngược lại vô tình khiến tổng thể trở nên khá cứng, làm Ningning trông đứng tuổi hơn so với vẻ trẻ trung thường thấy. Do đó, quyết định thay đổi kiểu tóc đã giúp mỹ nhân sinh năm 2002 có thêm tạo hình bùng nổ.

Tạo hình trước đó được studio của ngôi sao sinh năm 2002 đăng tải có phần khá đứng tuổi, già dặn. (Ảnh: X)

Không chỉ ngày càng thăng hạng về nhan sắc và thần thái, Ningning còn được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ sở hữu khí chất high fashion nổi bật của Kpop hiện nay. Sở hữu đường nét sắc sảo, thần thái biến hóa cùng khả năng làm chủ mọi phong cách, nữ idol nhiều lần chứng minh sức hút khi khoác lên mình những thiết kế từ các nhà mốt danh tiếng.

Trong thời gian đảm nhận vai trò đại sứ, Ningning từng gây ấn tượng với hình ảnh sang trọng, quyến rũ cùng Versace, BVLGARI và mới đây nhất là Gucci. Không bị đóng khung trong một hình tượng cố định, cô có thể biến hóa từ vẻ đẹp cá tính, sắc lạnh đến sang trọng, quý phái. Chính khả năng "cân" nhiều phong cách cùng thần thái cuốn hút giúp thành viên aespa ngày càng nhận được sự chú ý từ giới thời trang quốc tế.