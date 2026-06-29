Mustgo.vn - Từ 50 triệu đến hệ sinh thái 500 tỷ

Có những doanh nghiệp được sinh ra từ những bản kế hoạch hàng chục trang. Nhưng Mustgo lại bắt đầu từ một khoảnh khắc rất ngắn.

Hơn 8 năm trước, tại một sự kiện về du lịch Việt Nam, Nguyễn Văn Thọ – khi đó chưa có nhiều kinh nghiệm trong ngành – được nghe kể về những vùng đất mà mỗi người nhất định phải đi một lần trong đời. Ý nghĩ về một thương hiệu đồng hành cùng du khách trên hành trình khám phá thế giới xuất hiện gần như ngay lập tức.

"Tôi nghĩ đến hai chữ Must Go đúng trong khoảnh khắc đó", CEO Mustgo nhớ lại.

Khi ấy, thứ ông và cộng sự có trong tay không phải vốn lớn hay kinh nghiệm vận hành bài bản.

"Chúng tôi không xuất thân từ ngành du lịch, không có nhiều mối quan hệ, không có nền tảng tài chính mạnh. Số vốn ban đầu chỉ khoảng 50 triệu đồng. Nhưng chúng tôi tin rằng du lịch không chỉ là bán phòng khách sạn hay bán tour, mà là đồng hành cùng cảm xúc và trải nghiệm của khách hàng", ông nói.

Từ số vốn nhỏ ban đầu, Mustgo hiện đã phát triển thành hệ sinh thái du lịch hoạt động ở cả thị trường nội địa và quốc tế, với doanh thu hơn 500 tỷ đồng mỗi năm, phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách hàng và sở hữu mạng lưới hơn 30.000 đại lý.

Theo CEO Nguyễn Văn Thọ, điều ông tự hào nhất không phải doanh thu hay quy mô hệ thống mà là triết lý "Người đồng hành" được duy trì từ ngày đầu thành lập.

"Mustgo không đi lên từ quảng cáo, chúng tôi đi lên từ vận hành"

Khác với nhiều doanh nghiệp du lịch phát triển B2C ngay từ đầu, Mustgo chọn đi từ phía sau thị trường.

Giai đoạn đầu, Mustgo tập trung vào thị trường B2B với biên lợi nhuận chỉ khoảng 50.000 đồng/phòng/đêm. Thay vì đầu tư mạnh cho marketing, doanh nghiệp ưu tiên xây dựng hệ thống vận hành, mạng lưới đối tác và nền tảng công nghệ. Từ đó, Mustgo phát triển hệ thống phân phối phòng khách sạn B2B BedBank - Hotelia by Mustgo, hiện được hơn 30.000 đại lý trong nước và quốc tế sử dụng.

"Khách hàng có thể mua một chuyến đi vì giá tốt. Nhưng họ sẽ quay lại vì doanh nghiệp xử lý tốt những tình huống phát sinh trong hành trình", ông Thọ nói.

Sau hơn 8 năm phát triển, Mustgo đã mở rộng hoạt động trên nhiều lĩnh vực của ngành du lịch, hợp tác với hơn 20.000 khách sạn và trở thành đối tác chiến lược của nhiều thương hiệu lớn như InterContinental, Marriott, Accor, Melia, Vinpearl, Fusion Group, Six Senses..., đồng thời nhận hơn 500 giải thưởng và chứng nhận đối tác xuất sắc trong nước, quốc tế.

Mustgo vinh dự nhận giải thưởng Ngôi sao của năm do Fusion Hotel Group trao tặng

"Trong ngành du lịch, niềm tin là thứ khó xây dựng nhất. Mỗi sự ghi nhận từ đối tác là một lời khẳng định rằng Mustgo đang đi đúng hướng", CEO Mustgo chia sẻ.

Trong mảng tổ chức tour MICE, Mustgo là đơn vị tổ chức tour nội địa và quốc tế chuyên nghiệp cho nhiều doanh nghiệp lớn như MBBank, Techcombank, FPT, CMC...

"Khách đoàn là bài toán rất khó. Chỉ cần một mắt xích gặp vấn đề là cả hành trình bị ảnh hưởng. Sau nhiều năm vận hành các chương trình lớn, chúng tôi hiểu rất rõ khách hàng thật sự cần điều gì trong một chuyến đi", ông nói.

Mustgo tổ chức chương trình MICE kết hợp team building cho MB Bank tại Đại Lải.

"Covid khiến doanh thu về 0, nhưng cũng tạo ra giai đoạn tăng trưởng mạnh nhất"

Nhắc đến giai đoạn khó khăn nhất, ông Nguyễn Văn Thọ không ngần ngại gọi tên Covid-19.

"Khi đó doanh nghiệp còn rất trẻ, nguồn lực hạn chế, doanh thu gần như về 0. Mọi thứ dừng lại", ông kể.

Nhưng cũng trong giai đoạn này, Mustgo tìm ra năng lực cốt lõi của mình: thích nghi nhanh hơn thị trường.

"Khi mọi người không thể đi du lịch, chúng tôi bán đặc sản vùng miền để duy trì dòng tiền. Khi du lịch nội địa phục hồi, chúng tôi mạnh dạn ký những hợp đồng sản lượng lớn với khách sạn để tạo ra mức giá tốt nhất cho khách hàng."

Chính trong giai đoạn đó, thương hiệu Mustgo COMMIT ra đời với khoảng 100 hợp đồng sản lượng lớn mỗi năm. Mustgo cũng tăng trưởng mạnh với gần 200 nhân sự và 6 chi nhánh trên toàn quốc.

"Nhiều người nghĩ Covid là giai đoạn đen tối nhất của ngành du lịch. Nhưng với chúng tôi, đó là giai đoạn chứng minh sức sống và khả năng thích nghi của doanh nghiệp."

Đội ngũ nhân viên chụp ảnh tại Hội sở Mustgo.

"Thị trường thay đổi, chúng tôi không được phép đứng yên"

Sau đại dịch, khi outbound và inbound tăng trưởng mạnh, Mustgo tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với Mustgo Explore và Mustgo DMC.

Mustgo Explore tập trung vào các sản phẩm du lịch quốc tế, trong khi Mustgo DMC hướng tới đưa khách quốc tế đến Việt Nam.

"Mustgo DMC hiện có lượng khách khá lớn từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan. Hai mảng này đóng góp khoảng 30% tổng doanh thu toàn hệ thống", ông Thọ cho biết.

Theo ông, thành quả này đến từ hơn 2 năm kiên trì phát triển thị trường quốc tế thông qua các hội chợ du lịch và chương trình xúc tiến thương mại tại nhiều thị trường trọng điểm.

"Đó thực sự là hành trình đem chuông đi đánh xứ người. Chúng tôi phải bắt đầu từ con số 0, thuyết phục từng đối tác quốc tế tin tưởng lựa chọn Mustgo. Chúng tôi không chỉ bán tour mà còn mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới và đưa ngày càng nhiều du khách quốc tế đến Việt Nam", ông nói.

Mustgo trao đổi hợp tác cùng đối tác Trung Quốc

"Chúng tôi đang mang nhiều lợi thế B2B sang phục vụ khách hàng cuối"

Ở thời điểm hiện tại, Mustgo đẩy mạnh thị trường B2C nhưng không xem đây là một cuộc chơi bắt đầu lại.

"Nhiều người nghĩ chúng tôi mới bước vào B2C. Nhưng thực tế Mustgo đã dành nhiều năm xây nền tảng phía sau ngành du lịch trước khi phục vụ trực tiếp khách hàng cuối", CEO Mustgo chia sẻ.

Theo ông, thay vì cạnh tranh với các OTA quốc tế bằng cuộc đua đốt tiền hay giảm giá cực đoan, Mustgo tập trung vào ba lợi thế cốt lõi: giá cạnh tranh nhờ hệ thống sản lượng lớn, khả năng đồng hành và xử lý phát sinh 24/7, cùng trải nghiệm được cá nhân hóa theo từng nhu cầu khách hàng.

"Khách hàng hiện nay không chỉ quan tâm giá rẻ. Họ quan tâm nếu chuyến bay thay đổi thì ai hỗ trợ, nếu khách sạn phát sinh vấn đề thì ai xử lý, nếu cần đổi lịch trình thì ai đứng ra đồng hành. Chúng tôi không bán cho khách hàng một căn phòng hay một chiếc vé máy bay. Mustgo muốn mang đến một trải nghiệm được cá nhân hóa và đồng hành xuyên suốt mọi chuyến đi."

Đó cũng là lý do doanh nghiệp phát triển mô hình B2B2C, trong đó Hotelia tiếp tục là nền tảng B2B dành cho đại lý, còn Mustgo trở thành thương hiệu trực tiếp phục vụ khách hàng cá nhân.

Sau hơn 8 năm phát triển và phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách hàng, CEO Nguyễn Văn Thọ cho rằng tài sản lớn nhất của doanh nghiệp chính là niềm tin khách hàng.

"5 triệu chuyến đi nghĩa là 5 triệu lần được tin tưởng. Đó mới là tài sản lớn nhất."

Khi được hỏi điều gì sẽ không thay đổi trong chặng đường tiếp theo, ông trả lời ngắn gọn:

"Triết lý Người đồng hành".

"Có thể sản phẩm thay đổi, thị trường thay đổi, công nghệ thay đổi. Nhưng tinh thần Người đồng hành sẽ không thay đổi. Đó không phải khẩu hiệu marketing. Đó là điều chúng tôi thực sự theo đuổi suốt hơn 8 năm qua."

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