Hạnh phúc nhất đời: Antonella nhảy lên ăn mừng, ánh mắt nụ cười đều tràn đầy tự hào khi Messi ghi bàn, tạo kỉ lục chưa từng có ở World Cup

Lionel Messi một lần nữa khiến cả thế giới bóng đá phải nhắc đến tên mình. Trong chiến thắng 3-1 của Argentina trước Jordan ở lượt trận cuối bảng World Cup 2026, siêu sao 39 tuổi chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một tuyệt phẩm đá phạt, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 7 trận World Cup liên tiếp.

Do Argentina đã sớm giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng, HLV Lionel Scaloni quyết định cất Messi trên ghế dự bị nhằm giữ sức cho vòng knock-out. Đội trưởng Albiceleste chỉ được tung vào sân ở phút 60, nhưng từng đó là quá đủ để tạo nên khác biệt.

Đến phút 80, Messi bị phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Anh tự mình thực hiện quả đá phạt và tung cú sút sệt hiểm hóc xuyên qua hàng rào, khiến thủ môn Jordan hoàn toàn bị đánh lừa. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 đồng thời cũng là pha lập công thứ 19 của Messi tại các kỳ World Cup.

Ngay khi bóng nằm gọn trong lưới, các đồng đội lập tức lao tới ôm chầm lấy Messi để ăn mừng cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, một trong những khoảnh khắc được máy quay truyền hình bắt trọn và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội lại đến từ... khán đài.

Antonela Roccuzzo - người bạn đời gắn bó với Messi từ thuở niên thiếu - gần như vỡ òa cảm xúc. Cô bật dậy khỏi ghế, liên tục vỗ tay, hò reo và ăn mừng cuồng nhiệt khi chứng kiến chồng lập thêm một kỳ tích mới trong sự nghiệp. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt đầy tự hào của Antonela nhanh chóng trở thành tâm điểm sau trận đấu.

Hình ảnh ấy không còn xa lạ với người hâm mộ. Suốt nhiều năm qua, Antonela luôn xuất hiện trên khán đài ở những cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Messi. Từ chức vô địch Copa America, World Cup 2022 cho đến hành trình tại World Cup 2026, cô vẫn là người cổ vũ nhiệt thành nhất cho số 10 của Argentina.

Bầu không khí tại sân AT&T ở Dallas cũng trở nên đặc biệt ngay từ đầu hiệp hai. Khi Messi bắt đầu khởi động bên ngoài đường biên, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hô vang tên anh. Tiếng reo hò càng lớn hơn khi nhà vô địch World Cup chính thức được tung vào sân chỉ ba ngày sau sinh nhật tuổi 39.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Bàn thắng vào lưới Jordan giúp Messi vượt qua hai huyền thoại Just Fontaine và Jairzinho để độc chiếm kỷ lục ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp - điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Đây cũng là bàn thắng thứ 6 của Messi tại World Cup 2026, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhiều hơn Kylian Mbappe hai pha lập công.

Chiến thắng trước Jordan giúp Argentina khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đối thủ của Messi và các đồng đội ở vòng 32 đội sẽ là hiện tượng Cape Verde - đội tuyển lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup.