Sao nam ở Quảng Ninh có màn đổi đời khó tin nhất: Từ công nhân nhặt rác nay thành nghệ sĩ ai cũng biết mặt

Hành trình từ công nhân lao động để mưu sinh

Đen Vâu tên thật Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1989, trước khi trở thành rapper nổi tiếng của Việt Nam, anh đã trải qua một quãng đời dài gắn với lao động phổ thông tại Hạ Long, Quảng Ninh. Anh từng làm công nhân vệ sinh môi trường khoảng 7 năm và nhiều lần chia sẻ rằng đó là giai đoạn "lênh đênh không hoài bão", khi cuộc sống chủ yếu xoay quanh mưu sinh và những áp lực cơm áo gạo tiền. Có thời điểm, anh phải tạm dừng việc học để đi làm, đảm nhận nhiều công việc chân tay nặng nhọc nhằm tự trang trải cuộc sống.

Những trải nghiệm tuổi trẻ đầy vất vả ấy lại trở thành nền tảng quan trọng định hình con đường nghệ thuật sau này của Đen Vâu. Chính điều đó giúp âm nhạc của anh luôn mang màu sắc mộc mạc, gần gũi và phản ánh chân thực những gì người trẻ đang trải qua.

Tốt nghiệp cấp 3, Đen Vâu đi làm ngay và trở thành một công nhân vệ sinh bãi biển ở thành phố Hạ Long và gắn bó với nghề này suốt 7 năm. Ảnh: Tổng hợp

Có thời gian, Đen Vâu từng xin nghỉ không lương để cùng em trai mở một quán cà phê nhỏ, vừa để mưu sinh vừa tạo không gian cho những người có cùng sở thích âm nhạc gặp gỡ, giao lưu. Tuy nhiên, việc kinh doanh không thuận lợi khiến quán liên tục thua lỗ. Để duy trì hoạt động, anh vẫn phải tiếp tục đi làm kiếm tiền bù vào chi phí, với mong muốn giữ lại một nơi chốn gắn với đam mê của mình. Đến năm 2016, sau khi cân nhắc, Đen Vâu quyết định đóng quán và chính thức dừng công việc cũ để tập trung hoàn toàn cho con đường âm nhạc.

Trong chương trình được phát sóng năm 2023, Đen Vâu từng tâm sự: "Học xong cấp 3 tôi không đi học mà đi làm. Tôi làm công nhân thu gom rác thải trên biển từ năm 2009 đến 2016. Rác, đồ nhựa, lá cây theo nước cuốn vào, mình phải dọn để giữ mỹ quan cho du lịch".

Có thời gian, Đen Vâu từng xin nghỉ không lương để cùng em trai mở một quán cà phê nhỏ, vừa để mưu sinh vừa tạo không gian cho những người có cùng sở thích âm nhạc gặp gỡ, giao lưu. Ảnh: Tổng hợp

Đen đam mê âm nhạc và thử sức với sáng tác từ khi học cấp 3. Ảnh: Tổng hợp

Bước ngoặt từ Đưa nhau đi trốn

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Đen Vâu đến vào khoảng năm 2015 với ca khúc Đưa nhau đi trốn. Ca khúc được Đen Vâu sáng tác vào năm 2015 và gửi cho Linh Cáo – một người bạn quen qua diễn đàn ở Huế. Dù ở hai đầu Quảng Ninh và Huế, cả hai vẫn phối hợp thu âm và hoàn thiện sản phẩm cùng một người bạn hỗ trợ phần nhạc.

Trước đó, anh chỉ hoạt động trong cộng đồng rap underground và chưa được công chúng đại chúng biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, chính ca khúc này đã tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ, đưa tên tuổi anh lan tỏa nhanh chóng. Với giai điệu dễ nghe, tinh thần tự do và phóng khoáng, bài hát nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hiện tượng dù không cần MV cầu kỳ hay chiến dịch truyền thông rầm rộ. Từ dấu mốc này, một rapper từng gắn với công việc lao động bình thường chính thức bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Năm 2015, ca khúc Đưa Nhau Đi Trốn được anh kết hợp với Linh Cáo bất ngờ trở thành bản hit lớn. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, trở thành bản hit đầu tiên đưa tên tuổi Đen Vâu đến gần hơn với công chúng và được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: FBNV

Phong cách âm nhạc rất "đời"

Điểm làm nên sự khác biệt của Đen Vâu không nằm ở kỹ thuật rap phức tạp, mà ở cách anh kể chuyện trong âm nhạc. Các sáng tác của anh thường xoay quanh những điều rất đời thường như cuộc sống, tình yêu, gia đình, hành trình trưởng thành của người trẻ và những chiêm nghiệm cá nhân nhưng dễ tạo sự đồng cảm.

Với ngôn ngữ giản dị, gần gũi và không phô trương, những ca khúc như Bài này chill phết, Mang tiền về cho mẹ hay Đi về nhà đều mang màu sắc nhẹ nhàng nhưng lại dễ chạm đến cảm xúc người nghe.

Sau bản hit để đời, Đen Vâu tiếp tục gây ấn tượng mạnh với loạt bài hát như Ngày Lang Thang, Đi Theo Bóng Mặt Trời, Mang Tiền Về Cho Mẹ... Ảnh: FBNV

Hình ảnh nghệ sĩ chân chất giản dị

Sau nhiều năm hoạt động, Đen Vâu không chỉ dừng lại ở vai trò rapper mà đã trở thành một trong những nghệ sĩ có lượng người nghe hàng đầu tại Việt Nam. Anh sở hữu hàng loạt ca khúc đạt hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube, nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín và được công nhận rộng rãi từ cả khán giả trẻ lẫn công chúng đại chúng. Đồng thời, Đen Vâu cũng được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của rap Việt, góp phần đưa dòng nhạc vốn thuộc underground trở thành một phần quan trọng của thị trường âm nhạc chính thống.

Khác với nhiều nghệ sĩ giải trí, Đen Vâu xây dựng hình ảnh theo hướng ít ồn ào nhưng giàu ảnh hưởng. Anh hiếm khi xuất hiện trong các drama hay những phát ngôn gây tranh cãi, thay vào đó tập trung vào âm nhạc và các hoạt động mang giá trị tích cực. Hình ảnh của anh gắn liền với sự giản dị trong phong cách sống, tư duy tích cực trong nghệ thuật, những dự án cộng đồng và các hoạt động thiện nguyện, cùng thông điệp truyền cảm hứng cho người trẻ. Chính sự "ít nói – nhiều làm" này đã tạo nên dấu ấn riêng biệt của Đen Vâu trong lòng công chúng.

Từ một người từng làm công việc lao động chân tay, gắn với nhịp sống mưu sinh vất vả ở Hạ Long, rapper đã từng bước trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng. Không chiêu trò, không scandal ồn ào, Đen Vâu đi lên bằng âm nhạc mộc mạc, giàu cảm xúc và những câu chuyện đời thường chạm đến số đông khán giả.

Từ một người lao động bình thường, anh trở thành nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn, không phải bằng sự hào nhoáng, mà bằng những câu chữ giản dị và cảm xúc rất thật. Ảnh: FBNV