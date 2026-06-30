Bí ẩn vị tỷ phú "keo kiệt" nhất thế giới, ông là ai?

Tỷ phú "keo kiệt" nhất thế giới là ai?

Jean Paul Getty (Jean Paul Getty) là một trong những tỷ phú giàu có bậc nhất thế kỷ 20 nhờ đế chế dầu mỏ khổng lồ mà ông xây dựng. Sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD, cuộc đời ông gắn liền với danh xưng "người giàu nhất thế giới" trong một giai đoạn dài. Thế nhưng, trái ngược với sự xa hoa mà người ta thường hình dung về giới siêu giàu, Getty lại nổi tiếng với lối sống tiết kiệm đến mức cực đoan, thậm chí bị gắn với biệt danh gây tranh cãi: "tỷ phú keo kiệt nhất thế giới".

Jean Paul Getty sinh năm 1892 tại Mỹ trong một gia đình có nền tảng tài chính vững chắc. Cha ông, George Getty, là một doanh nhân thành đạt, từng khởi nghiệp từ nghề luật sư trước khi bước chân vào lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, bất động sản và đặc biệt là dầu mỏ.

Chính sự chuyển hướng mạnh mẽ trong sự nghiệp của người cha đã tạo ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy kinh doanh của Jean Paul Getty từ khi còn nhỏ. Ông lớn lên trong môi trường giàu có, được tiếp xúc sớm với các hoạt động đầu tư và tài chính, nhưng đồng thời cũng chịu áp lực lớn từ hình mẫu thành công của cha mình.

Dù được học tập tại những môi trường danh giá, trong đó có Đại học Oxford, Getty lại không nổi bật về thành tích học thuật. Tuy nhiên, ông sớm bộc lộ tư duy thực tế và niềm quan tâm đặc biệt đến kinh doanh hơn là con đường học thuật truyền thống.

Ban đầu, Jean Paul Getty có nhiều lựa chọn nghề nghiệp khác nhau, từ ngoại giao đến văn chương. Tuy nhiên, trong quá trình theo cha tham gia các dự án kinh doanh, ông dần bị cuốn hút bởi ngành công nghiệp dầu mỏ lĩnh vực đang bùng nổ mạnh mẽ vào đầu thế kỷ 20.

Một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt là khi ông trực tiếp chứng kiến cảnh khai thác dầu tại các mỏ ở Oklahoma. Hình ảnh những dòng dầu phun trào mạnh mẽ đã khiến ông nhận ra tiềm năng khổng lồ của ngành "vàng đen", từ đó quyết định dồn toàn bộ sự nghiệp vào lĩnh vực này.

Bắt đầu với số vốn ban đầu do cha hỗ trợ, Getty từng bước học cách đầu tư, mua lại các mỏ dầu tiềm năng với giá thấp và khai thác hiệu quả. Những thương vụ đầu tiên mang lại lợi nhuận lớn, giúp ông nhanh chóng tích lũy tài sản.

Chỉ sau vài năm, Getty đã trở thành triệu phú trẻ tuổi. Khi cha ông qua đời, ông tiếp quản toàn bộ đế chế kinh doanh và tiếp tục mở rộng quy mô mạnh mẽ. Đến giữa thế kỷ 20, khối tài sản của ông đã vượt mốc hàng tỷ USD, đưa ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới thời bấy giờ.

Giàu có nhưng chi tiêu tiết kiệm

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, Jean Paul Getty lại có lối sống tiết kiệm đến mức gây tranh cãi. Ông nổi tiếng là người kiểm soát chặt chẽ từng khoản chi tiêu, không chỉ trong kinh doanh mà cả đời sống cá nhân.

Getty trải qua 5 cuộc hôn nhân và có đời sống tình cảm phức tạp. Ông từng thừa nhận có nhiều mối quan hệ và con ngoài giá thú, nhưng luôn giữ thái độ lạnh lùng trong các vấn đề liên quan đến tài chính và gia đình.

Chính sự mâu thuẫn giữa khối tài sản khổng lồ và cách chi tiêu khắt khe đã khiến ông trở thành nhân vật gây tranh cãi bậc nhất giới tài phiệt, vừa được ngưỡng mộ về khả năng làm giàu, vừa bị chỉ trích vì sự lạnh lùng trong cách ứng xử.

Dù giàu có, Jean Paul Getty khá keo kiệt. Ông thường mặc những bộ vest nhăn nhúm và áo len cũ kỹ để trông có vẻ nghèo khó. Khi cho người vợ thứ 5 đi học diễn xuất, ông nhất quyềt đòi bà phải nộp lại toàn bộ số tiền bà kiếm được từ các vai diễn.



Bi kịch lớn nhất trong cuộc đời Getty xảy ra khi cháu trai ông bị một nhóm tội phạm bắt cóc. Kẻ bắt cóc yêu cầu khoản tiền chuộc lên tới 17 triệu USD con số khổng lồ vào thời điểm đó với niềm tin rằng một tỷ phú như Getty sẽ sẵn sàng chi trả.

Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của ông khiến dư luận sốc nặng. Getty từ chối trả tiền chuộc, thậm chí tuyên bố rằng ông có quá nhiều cháu và không thể chi tiền cho mọi tình huống như vậy. Thái độ lạnh lùng này khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, khi kẻ bắt cóc đáp trả bằng việc gửi bằng chứng thương tích của nạn nhân.

Chỉ sau khi nhận được những bằng chứng nghiêm trọng, Getty mới đồng ý thương lượng. Tuy nhiên, ông vẫn đàm phán để giảm số tiền chuộc xuống mức thấp hơn và thậm chí chỉ chi trả một phần, phần còn lại được xem như khoản vay có lãi đối với gia đình.

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Dù cuối cùng cháu trai ông được giải cứu, vụ việc để lại hậu quả nặng nề về thể chất lẫn tinh thần. Đồng thời, nó cũng khiến hình ảnh của Getty bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong mắt công chúng, gắn liền với biệt danh "tỷ phú keo kiệt nhất thế giới".

Câu chuyện về Jean Paul Getty không chỉ là hành trình làm giàu của một trong những doanh nhân thành công nhất lịch sử, mà còn là ví dụ điển hình về mặt tối của sự giàu có cực độ. Ông vừa là biểu tượng của thành công trong ngành dầu mỏ, vừa là nhân vật gây tranh cãi về cách đối xử với tiền bạc và gia đình.

Vụ bắt cóc cháu trai của ông sau này đã được tái hiện trong điện ảnh, góp phần khắc sâu hình ảnh một tỷ phú giàu có nhưng lạnh lùng, luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu.

Jean Paul Getty qua đời tại dinh thự ở Anh vào năm 1976 ở tuổi 83, để lại khối tài sản 4 tỷ USD (tương đương 17,3 tỷ USD ngày nay). Hầu hết số tài sản này được chuyển vào J. Paul Getty Trust - hiện là một trong những tổ chức nghệ thuật giàu có nhất thế giới.

Cho đến ngày nay, cái tên Jean Paul Getty vẫn được nhắc đến như một trong những tỷ phú gây tranh luận nhất lịch sử nơi ranh giới giữa sự giàu có và sự keo kiệt trở thành đề tài không bao giờ ngừng tranh cãi.

Trúc Chi (t/h)