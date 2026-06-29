Nữ nghệ sĩ Việt sở hữu khu vườn rộng 4000m² ven sông Hồng, U60 tận hưởng cuộc sống điền viên chill không thể tả

Diễn viên Tú Oanh (sinh năm 1968) là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Một trong những vai diễn ấn tượng trong sự nghiệp diễn xuất của cô là vai bà Bích trong phim "Hương vị tình thân". Ở tuổi U60, nữ diễn viên đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên chồng là đạo diễn cùng các con. Không chỉ gắn bó với nghệ thuật, Tú Oanh còn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống điền viên. Cô dành nhiều tâm huyết chăm sóc khu vườn rộng khoảng 4.000m² ven sông Hồng, cải tạo từ một bãi đất hoang thành không gian xanh ngập tràn rau, hoa và cây ăn trái, như một chốn bình yên để trở về sau những bộn bề cuộc sống.

Cuộc sống bình yên bên khu vườn xanh rộng 4.000m² của diễn viên Tú Oanh

Ý tưởng làm vườn đến với Tú Oanh vào năm 2019, khi dịch Covid-19 khiến công việc nghệ thuật gián đoạn. Từ một bãi đất hoang đầy cỏ dại và rác thải, nữ diễn viên kiên trì cải tạo, quy hoạch từng khu trồng trọt và dựng một căn nhà gỗ nhỏ để nghỉ ngơi. Khu vườn hiện trồng nhiều loại rau theo mùa như rau muống, mùng tơi, mướp, bầu cùng các loại cây ăn quả như bưởi, bơ, hồng bì, khế, nhãn, chanh leo... Mỗi khi không bận công việc, Tú Oanh thường có mặt tại vườn từ sớm để cùng người giúp việc thu hoạch nông sản, chăm cây và cải tạo đất, xem đó như cách thư giãn và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Không gian vườn rộng khoảng 4.000m² ven sông Hồng của diễn viên Tú Oanh

Tại đây ngập tràn sắc xanh của cây hoa, thoả mãn thú vui điền viên ở tuổi U60 của nữ nghệ sĩ

Tú Oanh dành phần lớn diện tích để trồng rau theo mùa

Khu vườn của diễn viên Tú Oanh từng tan hoang sau những trận bão lớn. Dù không khỏi xót xa khi thành quả chăm chút bị hư hại, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần, thuê thêm người dọn bùn, cải tạo đất và trồng lại cây. Nhờ sự kiên trì, khu vườn ngày càng xanh tốt, ở thời điểm hiện tại đã cho sản lượng rau trái dồi dào. Mỗi mùa thu hoạch, cô đều san sẻ nông sản với bạn bè và hàng xóm. Bên cạnh rau và cây ăn quả, Tú Oanh còn trồng nhiều loại hoa như hồng, hoa giấy, cánh bướm, mẫu đơn... vừa tô điểm cảnh quan, vừa biến khu vườn thành không gian thư giãn ngập tràn sắc màu.

Diễn viên Tú Oanh tận hưởng cuộc sống "trồng rau nuôi cá" trong vườn nhà

Nữ diễn viên hào hứng với thành quả thu hoạch rau trái, củ quả trong vườn