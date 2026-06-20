Nữ nghệ sĩ đình đám cưới doanh nhân có con riêng: 17 năm không sinh con, chồng chăm sóc khi bị bệnh

Suốt gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Ánh luôn được xem là một trong những gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt. Sở hữu nhan sắc đằm thắm, lối diễn xuất tinh tế cùng đời tư kín tiếng, nữ diễn viên nhiều năm qua khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền vững bên doanh nhân, nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn.

Ở tuổi U50, Hồng Ánh không chỉ giữ được tình yêu với nghề mà còn tận hưởng cuộc sống bình yên bên người chồng luôn đồng hành, dù cả hai không có con chung sau 17 năm gắn bó.

Diễn viên Hồng Ánh ở tuổi U50

Từ "Người đẹp Tây Đô" đến nữ diễn viên thực lực của màn ảnh Việt

Hồng Ánh sinh năm 1977 tại Trà Vinh. Chị bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khá sớm và nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất Nam Bộ.

Tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng qua vai Bạch Vân trong bộ phim Người đẹp Tây Đô . Sau đó, chị liên tục ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Đời cát, Người đàn bà mộng du, Trăng nơi đáy giếng, Mười, Đảo của dân ngụ cư, Tiệc trăng máu, Cây táo nở hoa.. .

Nhan sắc cuốn hút của Hồng Ánh thời trẻ

Không chỉ được đánh giá cao về diễn xuất, Hồng Ánh còn sở hữu nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá trong và ngoài nước. Chị từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Dubai với bộ phim T răng nơi đáy giếng và nhiều lần nhận giải Cánh diều vàng, Bông sen vàng.

Ngoài diễn xuất, Hồng Ánh còn thử sức ở vai trò đạo diễn, nhà sản xuất phim. Bộ phim Đảo của dân ngụ cư do chị sản xuất từng gây tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Sau gần ba thập kỷ làm nghề, nữ nghệ sĩ vẫn giữ niềm đam mê với điện ảnh. Gần đây, chị trở lại với vai Madame Sắc trong bộ phim Mesdames Thanh Sắc . Đây là dạng nhân vật phản diện hiếm hoi mà Hồng Ánh nhận lời thể hiện.

Hồng Ánh mong muốn được đóng phim đến năm 90 tuổi

Nữ diễn viên cho biết ở tuổi U50, việc tìm được một vai diễn mới mẻ không hề dễ dàng. Chính vì vậy, chị muốn thử sức với những màu sắc khác biệt thay vì tiếp tục đóng khung trong những dạng vai hiền lành, cam chịu vốn đã quá quen thuộc.

Hồng Ánh từng chia sẻ mong muốn lớn nhất của mình là được tiếp tục đóng phim đến năm 90 tuổi. Với chị, nghệ thuật vẫn luôn là niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời.

17 năm không có con chung, yêu thương con riêng của chồng như người thân

Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc hôn nhân của Hồng Ánh và doanh nhân, nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Hai người quen nhau từ năm 2000. Sau 6 năm yêu và khoảng 3 năm chung sống, cả hai chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2009. Đám cưới được tổ chức khá kín đáo tại Phan Thiết với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết.

Nguyễn Thanh Sơn không chỉ là doanh nhân, mà còn là nhà phê bình văn học, chuyên gia tư vấn thương hiệu và diễn giả. Hồng Ánh từng nhiều lần chia sẻ rằng chị bị thu hút bởi sự uyên bác, điềm đạm và phong thái đĩnh đạc của chồng.

Hồng Ánh và ông xã doanh nhân

Trước khi đến với Hồng Ánh, ông xã của nữ diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng. Sau khi kết hôn, Hồng Ánh dành nhiều tình cảm cho các con của chồng. Nữ nghệ sĩ cho biết những quyết định quan trọng trong cuộc sống của các con đều được hai vợ chồng biết đầu tiên.

Dù không có con chung sau 17 năm gắn bó, Hồng Ánh cho biết chị không còn áp lực về chuyện sinh con. Trước tuổi 40, nữ diễn viên từng cố gắng tìm nhiều cách để có con nhưng không thành do vấn đề cơ địa. Tuy nhiên, theo thời gian, chị thay đổi suy nghĩ và lựa chọn tận hưởng cuộc sống hiện tại.

Hiện tại, niềm vui của Hồng Ánh là nhìn thấy các con của chồng trưởng thành và thành công trong cuộc sống. Chị cũng không ngại khi nhiều người hỏi về chuyện con cái bởi bản thân cảm thấy cuộc sống hiện tại đã rất trọn vẹn.

Nữ diễn viên có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng

Sau nhiều năm chung sống, tình yêu giữa Hồng Ánh và ông xã không còn là những cảm xúc nồng nhiệt của tuổi trẻ, mà trở thành sự đồng hành và tri kỷ. Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi cùng chăm sóc thú cưng, đọc báo, trò chuyện về điện ảnh, văn học và nghệ thuật.

Buổi sáng, họ thay phiên nhau đưa những chú chó đi dạo, sau đó đi ăn trưa cùng các con riêng của doanh nhân Thanh Sơn, rồi về nhà làm công việc cá nhân, lịch trình riêng của mỗi người.

Những hình ảnh đời thường của Hồng Ánh

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Thanh Sơn còn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Hồng Ánh khi chị gặp biến cố sức khỏe. Vài năm gần đây, nữ diễn viên phát hiện mắc u tuyến giáp sau thời gian dài sụt cân, mất ngủ, mất giọng và hụt hơi. Cuối năm 2024, chị lần đầu phải hủy các suất diễn vì sức khỏe không đảm bảo.

Hồng Ánh từng thừa nhận bản thân hoang mang khi nhận kết quả bệnh, thậm chí nghĩ đến việc phải nghỉ nghề sớm. Trong thời gian điều trị, ông xã luôn ở bên chăm sóc, liên hệ bác sĩ và đưa chị ra nước ngoài kiểm tra chuyên sâu.

Nhờ phát hiện sớm và điều trị kịp thời, sức khỏe của nữ nghệ sĩ hiện đã ổn định. Chị duy trì việc kiểm tra định kỳ mỗi vài tháng và ý thức nhiều hơn về việc chăm sóc bản thân.

Ở tuổi 49, Hồng Ánh không sở hữu cuộc sống ồn ào của một ngôi sao giải trí. Thay vào đó là một mái ấm bình yên, người chồng luôn yêu thương, những người con mà chị hết lòng quan tâm và niềm đam mê nghệ thuật vẫn chưa bao giờ vơi cạn.