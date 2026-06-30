Vietnam Airlines lên kế hoạch sắm thêm 30 máy bay mới

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra vào cuối tháng 6, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, ông Đặng Ngọc Hòa đã mang đến những thông tin đáng chú ý về chiến lược mở rộng quy mô đội tàu bay. Ngành hàng không thế giới hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung máy bay nghiêm trọng sau đại dịch. Để không bị bỏ lại phía sau, hãng hàng không quốc gia đã chủ động bước vào bàn đàm phán với Boeing, Airbus cùng các tổ chức cho thuê quốc tế lớn. Kế hoạch trọng tâm trong giai đoạn 2031-2035 là triển khai phương án kết hợp mua và thuê để đưa về 20 đến 30 chiếc máy bay thân rộng hiện đại.

Bên cạnh dàn máy bay thân rộng chuẩn bị được bổ sung vào đội hình 105 chiếc hiện tại, Vietnam Airlines cũng đã chốt hợp đồng đầu tư 50 máy bay thân hẹp Boeing thế hệ mới dự kiến tiếp nhận từ năm 2030. Cùng với đó, một phương án thuê thêm khoảng 20 tàu bay thân hẹp cho giai đoạn ngắn hạn 2027-2028 cũng đang được gấp rút triển khai. Việc làm mới đội bay không chỉ là bài toán tăng cường năng lực chuyên chở mà còn là giải pháp sống còn để tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và nâng tầm sức mạnh cạnh tranh của hãng trên trường quốc tế.

Với đội bay mới mạnh mẽ, Vietnam Airlines đang nhắm đến việc củng cố và mở rộng các thị trường đường dài mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các khu vực trọng điểm như châu Âu và Úc đang được ưu tiên hàng đầu, song song với việc gia tăng sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Ấn Độ và Trung Quốc nơi vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng. Tổng giám đốc Lê Hồng Hà chia sẻ rằng hãng đã liên tục mở các đường bay mới tới Amsterdam, Phuket, Colombo và tăng tần suất tới hàng loạt điểm đến sầm uất như Singapore, Sydney hay Melbourne chỉ trong sáu tháng đầu năm.

Sự linh hoạt trong chiến lược còn thể hiện rõ qua cách Vietnam Airlines chớp thời cơ từ những biến động toàn cầu. Khi căng thẳng tại Trung Đông buộc nhiều hãng hàng không phải thu hẹp hoạt động, hãng đã nhanh chóng đưa máy bay lớn hơn vào khai thác và mở thêm đường bay để kịp thời lấp đầy khoảng trống nhu cầu. Kết quả là hệ số sử dụng ghế trên các chuyến bay đến châu Âu đã chạm mốc ấn tượng 91%. Hãng cũng đang tích cực tối ưu hóa lịch bay, rà soát hiệu quả từng đường bay và quản trị doanh thu gắt gao nhằm bù đắp tối đa áp lực từ chi phí nhiên liệu ngày càng tăng.

Một bước ngoặt quan trọng khác tạo nên sức hút lớn cho hàng không Việt là sự lấn sân mạnh mẽ sang mảng vận tải hàng hóa. Ngay trong năm nay, Vietnam Airlines dự kiến sẽ tung ra thị trường chuyến bay chở hàng chuyên dụng đầu tiên. Đây là sự chuyển mình chiến lược từ mô hình chủ yếu vận chuyển hàng hóa dưới khoang bụng sang khai thác một đội bay logistics hoàn toàn độc lập. Để tạo bàn đạp cho chiến lược này, hãng đang rót vốn đầu tư hai nhà ga hàng hóa quy mô lớn tại siêu sân bay Long Thành, chuẩn bị sẵn sàng cho sự bùng nổ của thị trường logistics từ năm 2026. Mục tiêu dài hạn của Vietnam Airlines là xây dựng một hệ sinh thái khép kín từ dịch vụ mặt đất, bảo dưỡng đến vận tải, vươn mình trở thành một thế lực hàng không toàn diện sánh ngang với các hãng bay lớn trên thế giới.