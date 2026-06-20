Vietnam Airlines có đường bay thẳng đến quốc gia an toàn nhất thế giới

Vào rạng sáng ngày 16/6, chuyến bay mang số hiệu VN83 đã cất cánh từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, chở theo gần 300 hành khách mở ra một cột mốc mới: Đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam tới Hà Lan. Thay vì phải chật vật với những chuyến bay nối chuyến mệt mỏi mất hàng chục giờ đồng hồ, giờ đây hành khách chỉ mất khoảng 12 tiếng trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp trên siêu pháo đài bay thân rộng Airbus A350 để chạm ngõ sân bay quốc tế Amsterdam Schiphol.

Vietnam Airlines đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam tới Hà Lan vào ngày 16/6 vừa qua (Ảnh: Vietnam Airlines)

Vietnam Airlines mang đến sự thuận tiện tối đa khi duy trì lịch bay cực kỳ ổn định với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Ở chiều ngược lại, chuyến bay VN82 sẽ khởi hành từ Amsterdam vào lúc 14h chiều (giờ địa phương), tạo điều kiện thời gian vô cùng lý tưởng để du khách sắp xếp lịch trình tham quan hay làm việc. Theo ông Nguyễn Quang Trung, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines, việc mở đường bay này là một bước tiến chiến lược nhằm đưa hành khách Việt Nam đến gần hơn với thế giới, đồng thời chào đón bạn bè quốc tế tới Việt Nam dễ dàng hơn bao giờ hết.

Theo khảo sát thường niên của công ty bảo hiểm du lịch Berkshire Hathaway Travel Protection , Hà Lan đã xuất sắc vươn lên giành vị trí số 1 về độ an toàn cho khách du lịch. Sân bay Amsterdam Schiphol không chỉ là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không khổng lồ của châu Âu giúp bạn dễ dàng kết nối tới hàng trăm điểm đến khác, mà còn là cánh cửa mở ra một quốc gia với vẻ đẹp lãng mạn khó cưỡng. Ngay khi bước chân ra khỏi sân bay, một Amsterdam cổ kính và tráng lệ đã sẵn sàng chờ đón du khách.

Những cánh đồng hoa tulip trải tận chân trời hay cối xay gió chính là biểu tượng của du lịch Hà Lan

Bạn có thể bắt đầu hành trình bằng việc ngồi thuyền trôi lững lờ trên hệ thống kênh đào hình bán nguyệt ôm trọn lấy thành phố, vốn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Dọc theo những con nước êm đềm là những dãy nhà san sát mang kiến trúc độc đáo của thế kỷ 17. Những người yêu nghệ thuật chắc chắn không thể bỏ qua Bảo tàng Van Gogh hay Rijksmuseum, nơi lưu giữ những kiệt tác vô giá của nhân loại.

Bước ra khỏi thủ đô sầm uất, Hà Lan chiêu đãi du khách bằng những khung cảnh đồng quê yên bình như bước ra từ cổ tích. Bạn có thể thuê một chiếc xe đạp để thong dong dạo quanh làng Zaanse Schans, tận mắt ngắm nhìn những chiếc cối xay gió sừng sững bên dòng sông Zaan và xưởng chế tác guốc gỗ truyền thống. Nếu muốn tìm kiếm sự lãng mạn tuyệt đối, ngôi làng Giethoorn không lối đi, nơi mọi hoạt động di chuyển đều diễn ra trên những chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua từng khu vườn rực rỡ sắc hoa, chắc chắn sẽ đánh cắp trái tim bạn. Đừng quên tự thưởng cho mình một chiếc bánh quy kẹp caramel Stroopwafel ngọt lịm và nhâm nhi phô mai Gouda trứ danh để trọn vẹn hóa chuyến đi này.

Hành khách checkin chuyến bay Hà Nội - Amsterdam (Ảnh: Vietnam Airlines)

Sự kiện khai trương đường bay tới Amsterdam đã đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Vietnam Airlines nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu lên con số 12, tiếp cận 8 điểm đến chiến lược. Mạng lưới rộng lớn này hiện đã bao phủ các thành phố biểu tượng như Paris, London, Frankfurt, Munich, Milan, Copenhagen, Moscow và nay là Amsterdam.

Không dừng lại ở đó, để đáp ứng nhu cầu giao thương và du lịch đang ngày một tăng cao, Vietnam Airlines cũng đã lên kế hoạch tăng cường tần suất bay tới các thị trường trọng điểm. Cụ thể, từ ngày 1/7 tới đây, đường bay kết nối Hà Nội và Moscow (Nga) sẽ được tăng lên bốn chuyến khứ hồi mỗi tuần, khẳng định vị thế Hãng hàng không Quốc gia luôn sẵn sàng đồng hành cùng hành khách trên mọi hành trình vươn ra thế giới.