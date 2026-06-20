Lộ người tặng quà xa xỉ cho Song Hye Kyo hậu ly hôn Song Joong Ki, nhan sắc đỉnh tới mức được phong thần

Sáng 20/6, tờ Isplus đưa tin, Song Hye Kyo vừa chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh hộp quà xa xỉ mà cô được tặng mới đây. Thì ra người tặng hộp quà này không ai khác chính là Suzy - 1 trong những người chị em thân thiết nhất với nữ minh tinh họ Song ở làng giải trí. Trên trang cá nhân, Song Hye Kyo cũng vừa đích thân gửi lời cảm ơn chân thành tới đàn em sau khi nhận được món quà đầy ý nghĩa. Được biết, món quà đến từ thương hiệu do Suzy làm đại sứ.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen không khỏi ngưỡng mộ trước tình bạn đẹp và bền chặt của 2 mỹ nhân hạng S, đồng thời hy vọng 2 diễn viên sẽ sớm hợp tác cùng nhau trên màn ảnh nhỏ thông qua 1 tác phẩm phim ảnh trong tương lai gần.

Netizen đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho tình bạn đẹp đáng ngưỡng mộ giữa Song Hye Kyo - Suzy: “Thật tuyệt khi được thấy những sao nữ xinh đẹp chơi thân với nhau như thế này”, “Thật vui khi được chứng kiến tình bạn đẹp này”, “Rất mong chờ vào sự kết hợp của 2 người họ” ,...

Nhiều khán giả tò mò xem ai là người đã tặng quà cho Song Hye Kyo hậu ly hôn Song Joong Ki, và hóa ra người đó lại chính là Suzy. Màn tương tác giữa 2 nữ thần nhan sắc đã lập tức gây sốt trên mạng xã hội mới đây. Ảnh: IGNV

Song Hye Kyo trở nên rất thân thiết với Suzy sau sự kiện in dấu tay ở Blue Dragon Series Awards cách đây 2 năm. Kể từ đó tới nay, 2 nữ ngôi sao nhiều lần ủng hộ tinh thần cho đối phương bằng việc gửi xe cà phê, đồ ăn đến phim trường của nhau.

Bên cạnh đó, 2 nữ nghệ sĩ còn thường xuyên đi ăn uống, đánh lẻ và tận hưởng những giây phút thư giãn bên đối phương sau những giờ làm việc căng thẳng. Đơn cử như hồi cuối tháng 6/2024, Song Hye Kyo - Suzy đã cùng đi chơi và chụp ảnh cho nhau. Ngay sau đó, mỹ nhân họ Song tiếp tục xả loạt ảnh Suzy về nhà cô và chơi cùng cún cưng Ruby.

Ngoài ra, 2 mỹ nhân cũng thường xuyên tương tác thân thiết trên trang cá nhân của đối phương. Trong 2 năm qua, họ liên tục thả tim, bình luận thể hiện sự tán thưởng trước những hình ảnh xinh đẹp của nhau trên Instagram, khiến người hâm mộ không khỏi thích thú.

Song Hye Kyo - Suzy ra ngoài ăn uống, còn chụp ảnh cho nhau hồi tháng 6/2024. Ảnh: X

Suzy còn tới nhà Song Hye Kyo chơi, chụp hình lưu niệm với cún cưng của đàn chị. Ảnh: Nate

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Nữ minh tinh họ Song từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài chưa tới 2 năm với Song Joong Ki. Ảnh: Naver

Suzy sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng, được biết đến như 1 trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu của Kpop. Cô ra mắt năm 2010 với vai trò thành viên nhóm nhạc miss A dưới trướng JYP Entertainment và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình trong trẻo cùng thần thái cuốn hút.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực âm nhạc, Suzy còn lấn sân diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với bộ phim truyền hình đầu tay Dream High (2011), trước khi vụt sáng thành “Tình đầu quốc dân” nhờ vai diễn trong bom tấn điện ảnh Architecture 101 (2012). Sau khi miss A tan rã, Suzy tiếp tục phát triển sự nghiệp solo với các album Yes? No? và Faces of Love, đồng thời ghi dấu ở nhiều tác phẩm nổi bật như Gu Family Book, While You Were Sleeping, Vagabond, Start-Up, Anna hay Doona.